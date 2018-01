La comisión territorial echará a andar el 10 de enero con los 'padres' de la Constitución

La comisión territorial impulsada por el PSOE para la evaluación del sistema autonómico echará a andar el 10 de enero con la comparecencia de los 'padres' de la Constitución. PP, PSOE y Ciudadanos han llegado a un acuerdo de mínimos para fijar un modelo de trabajo para los próximos seis meses y solo han fijado las comparecencias previstas para enero.

Los tres grupos han propuestos sus planes de trabajo y suman más de 200 peticiones de comparecencia. Esa gran cantidad de nombres complica el trabajo, según reconoce el presidente de la comisión, el socialista José Enrique Serrano, por lo que han decidido establecer las primeras comparecencias y, a partir de ahí, ir tomando decisiones.

La comisión trabajará todos los miércoles del mes de enero en sesión de jornada completa pese a que el Congreso es inhábil en ese periodo. La idea que ha esbozado Serrano es que el primer tramo del trabajo sea para hacer una evaluación de cómo ha funcionado el sistema en estos 40 años, y luego otra de análisis y después de "propuestas concretas".

La segunda sesión de la comisión servirá para escuchar a "representantes de organismos de Estado": el presidente del Consejo de Estado, el presidente del INE y el director del CIS. En la tercera sesión comparecerán dos expresidentes autonómicos (el murciano Ramón Luis Valcárcel y el canario socialista Jerónimo Saavedra) y en la última, los exministros de Administraciones Públicas Arias Salgado y Jordi Sevilla.

Los tres grupos que participan en la comisión territorial, junto con Compromís, (ni Unidos Podemos, ni PNV ni los independentistas) han llegado a esos acuerdos por unanimidad. No obstante, Ciudadanos ha lamentado que los expresidentes del Gobierno no acudan en esta primera ronda ni Alfonso Guerra tampoco, aunque no descartan que lo haga en el futuro. El PP quiere que los expresidentes sean el "colofón".

El PP ha enfatizado su voluntad "constructiva" en esta comisión, aunque ha insistido en que no tiene por qué suponer una reforma constitucional, aunque ha abierto la puerta a estudiarlo en otra subcomisión si es la conclusión que extraen del debate. Esa es la idea de Pedro Sánchez y lo que ha defendido que acordó con Mariano Rajoy a cambio de su apoyo al 155.