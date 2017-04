Un pinchazo telefónico pone en duda la versión de Interior sobre la reunión con el hermano de Ignacio González

Una conversación telefónica intervenida al hermano de Ignacio González, Pablo González, pone en duda la versión que hasta ahora ha mantenido el Ministerio de Interior sobre el encuentro entre González y el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el pasado 8 de marzo.

El diálogo forma parte de la instrucción judicial y en ella, según publica este lunes la Cadena Ser citando fuentes del caso, Pablo González explica a una tercera persona que el encuentro ha sido "interesante" y que le revelaría más detalles "aunque no por teléfono". La reunión se mantuvo el día 8 en el despacho del jefe de seguridad de Interior, como ha reconocido el propio José Antonio Nieto. Es decir, sería un día después de que González recibiese el chivatazo de que estaba siendo investigado, como sospechan los investigadores de la Operación Lezo por el cambio de hábitos en las conversaciones mantenidas por teléfono. En el auto del juez Velasco consta que fue Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, el que reveló el día 7 de marzo a su hermano la existencia de la investigación, según adelantó El País.

La versión de Interior es que la reunión sólo fue "un saludo" en el que Pablo González le felicitó por su nombramiento y le dijo que era alto directivo en materia de seguridad de Mercasa, pero no se trató ningún tema referente a la Operación Lezo.

"No, no hablamos de esa operación porque habría sido tremendamente difícil para mí hablar de algo que desconocía. Se ha encargado la UCO de la Guardia Civil, las actuaciones son secretas, era imposible que yo lo conociera, él no me lo pidió y yo no podía informar de algo que desconocía", afirmó Nieto en declaraciones a Cope.

El PSOE ha registrado una petición a primera hora para solicitar la comparecencia urgente de Nieto en el Congreso, aunque él había afirmado el domingo que estaba dispuesto a comparecer a petición propia para aclarar los detalles de la reunión. La formación insta a Nieto a comparecer "para explicar la reunión mantenida en su despacho con una persona investigada por la Justicia y por las Fuerzas de Seguridad del Estado de las que es responsable".