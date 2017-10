Un diputado del PDeCat muestra una portada de 2012 como si fuera del 2-O

El diputado del PDeCAT Feliu-Joan Guillaumes ha exhibido hoy en el pleno del Congreso una portada de The Economist del año 2012 relativa a los efectos de la crisis económica en España como si fuera "del día siguiente" al 1-O.

Una portada con la imagen de un toro en la que se juega con la palabra "Spain" para, dejando caer la letra ese, convertirla en "pain", es decir, dolor en inglés.

Esa portada se publicó en julio de 2012 y mostraba la preocupación del semanario británico por la situación económica española, pero el parlamentario la ha exhibido hoy en una pregunta al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía y la Guardia Civil durante la jornada del referéndum ilegal del 1-O.

"893 heridos, 893 heridos", ha gritado Guillaumes al ministro antes de mencionar condenas provenientes de países como Escocia, Bélgica, Eslovenia, República Checa, Lituania o el partido liberal sueco y de medios de comunicación como The New York Times, The Guardia, Libèration o The Economist.

Pero solo ha exhibido una portada y ha sido la de ese semanario de julio de 2012.

Fuentes del PDeCAT han asegurado a EFE que Guillaumes no tenía intención de mentir ni de engañar, sino que se ha tratado de un error y han remarcado que el resto de ejemplos que ha citado son reales.