Tatary (Comisión Islámica):"El imán siempre ha sido un factor muy integrador"

El presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Riay Tatary, ha recordado hoy "el impacto" que sintió al conocer los atentados de Cataluña que han llevado a trabajar en un censo de imanes -"no va a ser rápido"-, unas personas a las que ha calificado de "factor muy integrador de la comunidad musulmana".

En una entrevista con Efe al cumplirse un mes de los trágicos sucesos que provocaron la muerte de dieciséis personas, Tatary (Damasco, Siria, 1948) ha pedido que se entienda que los musulmanes forman parte de la sociedad española y, por tanto, lo que afecta a esta les afecta a ellos también.

PREGUNTA: ¿Cómo recuerda el día de los atentados?

RESPUESTA: Desde el primer momento fue para mí, de verdad, un impacto y una sorpresa tremenda. Nadie pensaba en algo de esta índole. Inmediatamente lo condenamos, casi a la media hora y sin saber quién estaba detrás de ese acto terrorista.

P: ¿Ha notado cambios hacia la comunidad musulmana en España desde entonces?

R: Mucho cambio no he notado. Pero hubo pintadas en mezquitas de casi toda España y centros de culto musulmanes. Además, por primera vez hubo en España unas agresiones físicas, especialmente a mujeres por su característica de llevar velo. Pero creo que no es una cosa extendida, es puntual y espero que cuando pase el tiempo las cosas vuelvan a su cauce normal.

P: ¿Debería haber más campañas para dar a conocer las creencias de los musulmanes, que parece que solo se recuerdan tras atentados?

R: Estamos dibujando una estrategia sobre ello, especialmente al formar parte del Pacto de Convivencia, donde está representado el mundo civil. Hoy estaré en el acto convocado por esta plataforma -para rendir homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils- en el Parque del Retiro de Madrid.

También trabajamos en el discurso que hay en la sociedad sobre que cuando salta algo se habla de "nosotros y vosotros". Se ponen a los musulmanes como diana y se dirigen a ellos como si fuesen responsables.

Hay que cambiarlo. Los musulmanes formamos parte de la sociedad, lo que afecta a esta sociedad nos afecta por ser parte.

P: ¿Cómo va el censo de imanes en el que están trabajando?

R: No va a ser un censo rápido.

Por otra parte, hemos modificado las normas y estructuras de la CIE hace alrededor de un año para que haya una representación proporcional de los musulmanes en toda España a través de una Comisión Permanente (formada por 25 personas) y una Junta Directiva (liderada por un presidente, una sola voz); hemos empezado a ordenar la casa.

P: En España hay aproximadamente dos millones de musulmanes. ¿Cuántos imanes cree que harían falta?

R: Normalmente el imán es contratado por una comunidad. La CIE no tiene fondos ni posibilidad de estar siempre con todas las comunidades.

Hay aproximadamente 1.606 de los que denominamos asientos registrales, que no son solo mezquitas también son una comunidad, una asociación o una federación y, si son pequeñas quien oficia en ellas es una persona que domina la lectura coránica.

En muchas comunidades autónomas no hay imanes y solo hay voluntarios. No puedo decir ahora en qué comunidades no hay imanes o en cuáles hay más, el número lo podré decir dentro de unos meses.

P: ¿Los imanes pueden evitar casos de radicalización?

R: El imán siempre han sido un factor muy integrador de la comunidad musulmana. El caso de Ripoll no era imán, era un intruso bien entrenado para hacer lo que hizo.

Poner de diana otra vez a la mezquita, decir que hay mezquitas encubiertas no es correcto y hacemos daño a la comunidad musulmana y a nuestra propia sociedad.

P: En España hay cerca de 300.000 musulmanes escolarizados y 55 profesores de religión islámica. ¿Hay escasez de docentes?

R: No hay voluntad política en este tema. El mayor número de alumnos musulmanes está en el litoral -Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia- y, sin embargo, allí no hay ningún profesor.

Tras firmar con el Ministerio de Educación el Convenio de 1996 sobre las personas encargadas de la enseñanza religiosa islámica fui directamente a Cataluña para entrevistarme con la Consejería de Educación y me dio promesas. Hasta el momento, y todos los años mandamos cartas demandando profesores, hay oídos sordos.

Se necesitan más profesores. Sería la mejor forma de tener la enseñanza unificada. Precisamente para enseñar los conceptos correctos y verdaderos del islam, no lo interpretado por una corriente o un grupo.

P: ¿Qué es la "yihad"?

R: Es la superación personal y colectiva para tener lo mejor de sí mismo. Es luchar para superarse y presentar lo mejor que tiene una persona humanamente hablando. También para la defensa propia, de su familia y del país en el que vive.

P: ¿Qué es la Comisión Islámica de España que usted preside?

R: Es la interlocutora de los musulmanes ante el Estado español. En su momento fue para negociar, luego firmar y después hacer seguimiento al contenido del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España. Se firmó el 28 de abril 1992, ahora estamos celebrando el 25 aniversario.

Fue el paso importante en la era moderna para el reconocimiento del islam en España, después de la declaración del Notorio Arraigo del Islam en España del 14 de julio de 1989.