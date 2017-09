El presidente Ortega anuncia que Nicaragua firmará el Acuerdo de París

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que su país firmará el Acuerdo de París en solidaridad con los países más vulnerables al cambio climático, informó hoy la Presidencia.

"Nosotros pronto vamos a adherirnos, vamos a firmar el Acuerdo de París. Ya hemos tenido reuniones abordando el tema y tenemos ya programada la adhesión de Nicaragua", señaló Ortega, de acuerdo a la información oficial.

En 2015 Nicaragua rechazó suscribir el Acuerdo de París porque consideró que la propuesta mundial para luchar contra el cambio climático "no era realista".

Ortega volvió a dejar patente ahora la posición de Nicaragua y las debilidades que, a su juicio, evidencia el Acuerdo de París.

"Los científicos le han dicho a los dirigentes políticos, a los gobernantes que esto (el Acuerdo) no da, y han dicho que no es cierto que se va a poder reducir el calentamiento con estas acciones con las que se están comprometiendo de palabra, porque no hay ninguna obligación de hacer lo que ahí se está diciendo. O sea, es una declaración, una proclama", argumentó.

A juicio de Ortega, el motivo principal de su adhesión será la solidaridad con los países más vulnerables al impacto de los desastres naturales