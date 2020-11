PP+Cs denuncia que el "doble juego" del PNV respecto a la LOMLOE genera "incertidumbre" en la comunidad educativa

Barrio reclama a Bildarratz que "aclare" cuál es su modelo de enseñanza

VITORIA, 23 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo PP+Cs en el Parlamento Vasco, Carmelo Barrio, ha denunciado que el "doble juego" del PNV respecto a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) genera "incertidumbre" en la comunidad educativa, por lo que ha reclamado a la formación 'jeltzale' que aclare cuál es el modelo educativo que pretende implantar en Euskadi.

Barrio ha anunciado este lunes, en una rueda de prensa en el Parlamento Vasco, que PP+Cs han registrado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno central a "volver al pacto constitucional" tras la aprobación, la semana pasada, de la LOMLOE en el Congreso de los Diputados.

El parlamentario de PP+Cs ha denunciado que la ley --que salió adelante con el apoyo PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Más País-Equo y Compromís-- es un texto "sectario, ideologizado, restrictivo, liberticida, intervencionista y anticonstitucional".

Según Barrio, la LOMLOE "suprime libertades educativas e impide a las familias elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos". Además, ha criticado que se haya eliminado el carácter del castellano como lengua vehicular en la enseñanza.

"DISCRIMINACIÓN"

En su proposición no de ley, PP+Cs instan al Gobierno central a adoptar medidas para evitar que la enseñanza del castellano o de las lenguas cooficiales sea "fuente de discriminación" en el ejercicio del derecho a la educación. Además, solicita que se garantice la gratuidad en los centros de educación especial públicos y concertados.

Por otra parte, la propuesta solicita que se incremente la "cohesión y vertebración" del sistema educativo y que se establezca un currículum "común para toda España", que en el caso de las comunidades autónomas con lenguas cooficiales afectaría al 55% de los contenidos.

Barrio se ha mostrado muy crítico con la postura del PNV ante la LOMLOE. De esa forma, ha reprochado a la formación 'jeltzale' que, tras haber votado a favor de esta ley, ahora empiece a "poner entre comillas" la aplicación de algunos de sus contenidos en Euskadi.

UNA LEY "DIAMETRALMENTE OPUESTA"

"¿Si el PNV no quería aplicar la ley, por qué la ha aprobado?", se ha preguntado. El representante de PP+Cs ha acusado al PNV de no ser "sincero" en relación a este asunto y de mantener una posición "algo escabrosa". "Dice que no la va a aplicar; tiene que explicar muy bien su posición, porque genera incertidumbre", ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que su grupo trabajará para que la futura ley vasca de educación "sea diametralmente opuesta" a la LOMLOE, también conocida como 'ley Celaá'.

Barrio ha criticado el "doble juego" del PNV en un asunto "tan delicado" como este, por lo que ha emplazado al consejero de Educación, Jokin Bildarratz, a decir "alto y claro" cuál es su modelo educativo.

"El modelo educativo del PNV en este momento es la 'ley Celaá'", ha asegurado, tras lo que ha advertido de que "no se puede votar alegremente en el Congreso cosas en las que no se cree".

Barrio ha reconocido que en los últimos años, los principales partidos del Estado "han fracasado" a la hora de consensuar una ley educativa.

No obstante, ha asegurado que "nunca" antes se había a los extremos de lo ocurrido con la LOMLOE, sobre la que ha afirmado que es "la expresión del fracaso parlamentario".