Urkullu afirma que la ampliación de horarios pretende evitar aglomeraciones en interiores de locales y domicilios

El lehendakari asegura que la medida trata de "regular la tentación" de una mayor interacción social

VITORIA, 7 (EUROPA PRESS)

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha argumentado que la ampliación del horario de la actividad de la hostelería, el comercio y el sector cultural responde al objetivo de "regular la tentación" de una mayor interacción social que se va a producir con el decaimiento del estado de alarma, de forma que se puedan evitar posibles acumulaciones de personas en los interiores de locales cerrados y de domicilios tras el final de la limitación de las agrupaciones de individuos a cuatro personas.

Urkullu, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) en el que se ha aprobado el decreto de nuevas medidas preventivas frente a la pandemia, ha rechazado que la ampliación del horario de la hostelería, del comercio y de la actividad cultural sea "contradictorio" con la posición que venía manteniendo hasta ahora el Gobierno Vasco.

NO HAY "FLEXIBILIZACIÓN"

De hecho ha afirmado que esta ampliación de horarios no supone una "flexibilización" ni una "relajación" de las medidas preventivas, sino de una "adecuación" de las mismas al contexto derivado del final del estado de alarma a partir del 9 de mayo.

El lehendakari ha afirmado que sigue defendiendo la "pertinencia" de que el estado de alarma sea prorrogado o de que se establezca alguna medida "alternativa", como un ámbito de diálogo "bilateral" entre los gobiernos central y vasco para articular medidas contra el coronavirus tras el final del estado de alarma.

No obstante, ha afirmado que ante la decisión del Gobierno central de no renovar el estado de alarma, y ante la inexistencia de otras alternativas, al Ejecutivo autonómico no le quedaba más remedio "solicitar la autorización" del Tribunal Superior del País Vasco para mantener vigentes las medidas que se han demostrado "más eficaces" para contener los contagios.

Esas medidas, según ha recordado, son la limitación de la movilidad nocturna, los cierres perimetrales y la limitación de las agrupaciones de personas a un máximo de cuatro individuos. Sin embargo, ha afirmado que ante la "negativa" del TSJPV a que el Gobierno Vasco pueda mantener tales medidas sin la cobertura del estado de alarma, ha explicado que el Ejecutivo ha tenido que "adecuarse" a esta situación.

"PREOCUPACIÓN"

"En buena lógica, tenemos que interpretar que si no hay limitación horaria nocturna, hay más posibilidad de interacción social", ha manifestado.

Urkullu ha añadido que si, efectivamente, se produce un aumento de la interacción social y tampoco existe una limitación ante las agrupaciones de personas, los técnicos que le asesoran a la hora de tomar decisiones frente a la pandemia le han trasladado su "preocupación" por "lo que pueda suceder en interiores de domicilios y locales".

El lehendakari ha afirmado que "atendiendo a las circunstancias" derivadas de esa situación, así como de la proximidad del verano y la mejora del tiempo, se ha optado por adoptar unas medidas "que sirvan para regular de alguna manera esa tentación que va a existir de una mayor interacción social".

Dicha regulación, según ha dicho, se realizará en el ámbito de la hostelería, así como en la oferta cultural --ha citado el cine y el teatro--, mediante la posibilidad de realizar "actividades que duren más" con el fin de "intentar tener ordenado" el ámbito de "una interacción social que, no seamos ingenuos, se va a dar".