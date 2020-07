La Consejería de Educación del Gobierno andaluz va a usar tres criterios distintos para distribuir a los 4.984 profesores de refuerzo que prevé contratar el próximo curso para recuperar a los alumnos que se quedaron "desconectados" durante el parón de las clases como consecuencia de la pandemia de coronavirus: la ratio escolar (número de alumnos por aula), el tamaño del centro (número de unidades) y las necesidades educativas específicas del alumnado. El objetivo de esta "plantilla extraordinaria" será "desdoblar los grupos" para bajar la ratio y tratar de mejorar el rendimiento de los estudiantes con una enseñanza más personalizada.

Los dos primeros criterios se pueden cuantificar, y eso ha permitido al departamento de Javier Imbroda identificar enseguida dónde enviará los refuerzos. En Primaria se ha usado como referencia la ratio media de la comunidad, que es de 20 alumnos por clase; en Secundaria se ha puesto el límite en 22 estudiantes por aula. En Andalucía se han localizado 2.386 centros públicos y concertados con una ratio igual o superior a la media (1.458 en Primaria y 928 en Secundaria), donde se van a repartir a los 4.984 maestros de apoyo. La medida alcanza al 57,1% de los 4.176 centros de educación obligatoria de la comunidad, según datos del curso 2019/2020.

A partir del 1 de septiembre, cada una de estas escuelas elegidas recibirá entre uno y cuatro profesores de apoyo; el número dependerá del segundo criterio de reparto: el tamaño del centro. La consejería ha planificado el reparto atendiendo al número de unidades (aulas) que hay en cada colegio e instituto. En Primaria, los colegios que tengan entre cinco y diez aulas, recibirán un maestro de apoyo (465 en la pública y 206 en la concertada); los que tengan entre 11 y 16 aulas contarán con dos maestros más (391 en la pública y 139 en la concertada); los centros que dispongan de 17 a 23 aulas tendrán tres maestros adicionales (185 en la pública y 45 en la concertada); y las escuelas más grandes (con más de 23 unidades) recibirán cuatro docentes extra (15 en la pública y 12 en la concertada).

Los criterios de reparto son los mismos para todas las escuelas, pero en proporción, la Consejería de Educación destinará más efectivos a los colegios concertados que a los públicos: un 21% más, según los datos facilitados por el departamento de Imbroda a este periódico. En Andalucía hay 2.008 centros públicos de Primaria, y son 1.056 los que recibirán los refuerzos de la plantilla anti Covid (un 52,2% del total). En cambio, hay un total de 545 colegios concertados, y son 402 los que se beneficiarán del aumento de personal (un 73,7%). La proporción es bastante mayor para la red de centros semi privados, aunque en números absolutos haya más profesores de apoyo previstos para la pública que para la concertada. De los 4.984 docentes previstos, 4.014 irán a centros públicos (80,5%) y 970 a centros católicos concertados (19,4%).

Contratos por un curso

En Secundaria, usando como referencia una ratio máxima de 22 alumnos por clase, el reparto se ha hecho de la siguiente manera: los institutos que tengan entre cinco y diez unidades recibirán dos profesores de refuerzo, uno del área sociolingüística y otro de la científico tecnológica (209 en la pública y 146 en la concertada); los institutos que tengan entre 11 y 16 unidades recibirán tres profesores extra, dos de sociolingüística y uno del área científico tecnológica (305 en la pública y 72 en la concertada); y los que tengan más de 17 unidades contarán con cuatro docentes más, dos para cada ámbito o rama de conocimiento (194 en la pública y dos en la concertada).

Aquí la proporción es más favorable a la red de centros públicos. De los 1.142 institutos públicos de Andalucía, 708 recibirán profesores de apoyo (un 61,9% del total). Mientras que de los 481 institutos concertados que hay en la comunidad, 220 ampliarán su plantilla (un 45,7%).

La Consejería de Educación calcula un presupuesto extraordinario de 206 millones de euros para contratar a los 4.989 maestros de refuerzo que se incorporarán el 1 de septiembre y estarán todo el curso escolar. Son 166,8 millones para la pública y 39,2 millones para la concertada. "Hemos hecho el cálculo en función de lo que necesitamos, no de lo que podíamos pagar", explican fuentes próximas al consejero. Esos 206 millones de euros es la cifra que le han llevado al consejero de Hacienda, Juan Bravo, y que éste ha autorizado. En principio, ese dinero tendría que salir de los 1.600 millones de euros que el Gobierno central destinará a las comunidades para paliar el impacto del covid en el sistema educativo, del que el Ejecutivo andaluz espera recibir en torno a 300 millones de euros. Pero el reparto exacto de esos fondos aún no se ha cuantificado, no llegará hasta septiembre, y la Consejería de Educación tiene que cerrar antes la colocación de efectivos.

Fuentes del departamento de Imbroda explican que la contratación de los profesores de apoyo se hará a través de la bolsa de interinos para los centros públicos, y para los concertados, se les librará una partida extraordinaria a los centros, y serán estos los que contraten directamente a sus docentes, como es habitual.

Además de la plantilla "adicional" de apoyo, cada escuela designará a un profesor para coordinar la estrategia anti Covid, que vigilará que se cumplan los protocolos de seguridad y elevará sus informes a la Delegación territorial de Educación y a las autoridades sanitarias (con un enlace en el centro de salud más cercano). Esta dedicación exclusiva implica una reducción de su carga lectiva habitual, y la consejería suplirá ese hueco en cada centro con 823 cupos (interinos contratados para las horas lectivas que deja el coordinador). La Consejería de Educación también tiene previsto ampliar en 50 millones de euros el presupuesto que tenía para cubrir las sustituciones de profesores enfermos -208 millones de euros-, en previsión de que muchos de ellos se acojan a su derecho de no asistir presencialmente al aula por pertenecer a un grupo de riesgo ante el coronavirus.

La semana pasada, el Gobierno anunció que el aumento de la plantilla docente para el próximo curso alcanzaría los 6.260 profesores "adicionales". Esta cifra incluye a los 450 profesores ya previstos en el Presupuesto de 2020 para cubrir el aumento de unidades en FP (350 plazas), Educación Especial y Secundaria. El resto es el personal de apoyo y los cupos para cubrir las horas de los coordinadores anti Covid.

Según la consejería, de los 1,6 millones estudiantes andaluces, 90.000 quedaron "desconectados" durante el estado de alarma, porque no pudieron continuar su educación desde casa. De esos 90.000, alrededor de 30.000 (un 2% del total) no tenían dispositivos tecnológicos para cursar una enseñanza telemática a distancia.