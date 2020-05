Andalucía retira un modelo de mascarillas donado por 'Spiriman': "Repartí miles en varios hospitales de España"

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha ordenado la retirada de las mascarillas INUAN KN95 puesto que, según el análisis realizado por el Centro Nacional de Medios de Protección, no cumple como FFP2. Las mascarillas proceden de "una donación particular directamente a los trabajadores" y no han sido proporcionadas por la Subdirección de Compras ni por las centrales de compras provinciales, según informan a este periódico fuentes del SAS.

"Repartí miles en varios hospitales de España pero el Gobierno de la Junta y el de España están tan encorajinados de que yo haya suministrado estas mascarillas que las han puesto bajo llave. Son buenísimas y certificadas. Como han suministrado mascarillas de baja calidad, creen que los demás hacemos lo mismo", decía este pasado martes en redes sociales el médico de Granada Jesús Candel, más conocido como Spiriman y líder de la asociación Justicia por la Sanidad.

Para los farmacéuticos que pidieron mascarillas FFP2 y los que las vais a poder comprar a un precio justo. Gracias por vuestra labor, y por favor, tened paciencia los ciudadanos, publicaremos la lista de farmacias en nuestra web.https://t.co/e7U0IBJBE0#SanidadSinColores — SPIRIMAN (@spiriman) April 28, 2020

Según el SAS, se han enviado instrucciones a los centros para que se identifique a los trabajadores que han utilizado dichas mascarillas y, según se determine, se proceda a aislamiento preventivo, realización de test rápido o PCR. Las fuentes desconocen el dato de cuántas mascarillas defectuosas hay circulando por ser "una donación directa" y tampoco saben detallar en qué hospitales se han repartido, por lo que la instrucción para retirarlas se les ha remitido a todos los hospitales de Andalucía.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía, según informó el miércoles, ordenaba retirar miles de mascarillas defectuosas que había comprado y repartido en hospitales de Málaga, Cádiz, Granada y Córdoba. Las mascarillas defectuosas son los modelos Elite Respirator EB09.049 y KN95 MASK (PURVIGOR), diferentes a las ahora retiradas y adquiridas a través de dos proveedores andaluces -Marzal y Queraltó- pero de fabricación china. La retirada se debía en aquel caso a que cumplen unas "condiciones distintas a las indicadas" para funcionar como mascarillas quirúrgicas FFP2 (las que se usan en los hospitales por ser de mayor seguridad).

FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado este viernes a la Consejería de Salud andaluza "transparencia sobre lo ocurrido" y lamenta "que se haya negado a identificar públicamente al donante al ser preguntada por los medios de comunicación". Fuentes del SAS consultadas por este periódico dicen que están "consultando" por la identidad del donante. Asimismo, FACUA insta al Ministerio de Sanidad a que coordine actuaciones con el resto de comunidades autónomas para identificar el resto de hospitales y centros sanitarios donde se hayan distribuido estas mascarillas.

Por su parte, CSIF Andalucía recuerda que exigió hace dos semanas al SAS que verificase también el material procedente de donaciones, según ha indicado el sindicato en una nota de prensa. La remesa que el SAS ha ordenado retirar se ha utilizado por profesionales de los hospitales Regional y Clínico de Málaga, según ha podido constatar el sindicato, que ha reiterado al SAS su petición para que verifique todo el material que se emplee en los centros sanitarios de Andalucía, incluyendo el procedente de donaciones, ante la aparición de este nuevo modelo de mascarillas "de dudosa eficacia como FFP2 y que está en uso entre los profesionales".

En Málaga y en Granada

Desde que se detectara la primera partida de mascarillas defectuosas o de dudosa eficacia, las Garry Galaxy (bolsa verde) que suministró el Ministerio de Sanidad, el pasado 17 de abril, CSIF Sanidad Andalucía ha insistido, tanto en los comités de seguridad y salud como en la propia Mesa Sectorial del SAS, la verificación y trazabilidad de todo el material que llegue a los centros sanitarios, incluyendo el procedente de donaciones, como este último modelo de mascarilla retirada.

Imagen de la mascarilla Inuan KN95 difundida por CSIF

Según ha podido corroborar CSIF, estas nuevas mascarillas dudosas han sido utilizadas en los dos grandes hospitales malagueños (el Regional y el Clínico) y también han sido localizadas y retiradas en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, aunque no está confirmado que se hayan usado en este último centro.

Desde CSIF, este mismo martes se pidieron explicaciones al Servicio Andaluz de Salud en relación a dos nuevos modelos de mascarillas que han sido usadas por profesionales y cuya retirada ha sido ordenada también esta semana ante las dudas del cumplimiento de la normativa que garantizan su efectividad. En concreto se trata de los productos Elite Respirator EB09.049 y KN95 Mask (Purvigor).

También este jueves, el Sindicato de Enfermería, SATSE, en Andalucía ha vuelto a insistir al SAS que "es fundamental extremar los controles para verificar la efectividad de los equipos de protección antes de distribuirlo entre los profesionales, independientemente de su procedencia".

SATSE realiza esta reclamación, que ya presentó en Mesa Sectorial de Sanidad, tras notificar el jueves SAS la retirada del citado modelo de mascarillas, las terceras esta semana, por no cumplir con garantías de protección como FFP2.

Ante esta situación, el Sindicato de Enfermería ha vuelto a reclamar que, de forma inmediata se identifique a los trabajadores que han utilizado dichas mascarillas para determinar su aislamiento preventivo hasta que se les realice el correspondiente test diagnóstico para determinar si se han contagiado de Covid-19.



SATSE ha recordado a la Administración sanitaria andaluza que es suya la responsabilidad de surtir a los profesionales de los materiales adecuados y correctamente verificados, independientemente de su procedencia, en este caso de una donación. Igualmente ha recomendado a los profesionales que no acepten material donado si no ha sido previamente comprobado por las unidades de preventiva.

En Andalucía, de los 13.688 casos de Covid-19 confirmados a 29 de abril, 3.861 son profesionales sanitarios, 2.891 de centros sanitarios y 970 de centros socio sanitarios, siendo además la categoría de enfermería la más afectada con 802 casos. Por provincias, Almería registra 122 casos de sanitarios contagiados, 287 en Cádiz, 416 en Córdoba, 953 en Granada, 113 en Huelva, 394 en Jaén, 826 en Málaga y 750 en Sevilla.