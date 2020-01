CCOO Andalucía carga contra la "forma imperativa" de gobernar de la Junta de PP y Ciudadanos: "El crédito se ha acabado"

Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía, ha escenificado en la nueva sede del sindicato el enfado con la Junta de Andalucía que ya evidenció su rostro el pasado 8 de enero antes de comparecer ante la prensa tras un "fracaso" de reunión con Junta, patronal y UGT Andalucía, según ha lamentado. A juicio de López, y tras "un año efectivo" de Gobierno, "el credito se ha acabado". "La responsabilidad de que el diálogo social se cumpla es del Gobierno andaluz", ha recriminado a la Junta, anunciando que el sindicato "no va a permitir que los trabajadores y trabajadoras paguen los platos rotos" si los presupuestos andaluces no terminan cumpliéndose por incumplimiento del déficit.

"¿La Junta ha sido irresponsable presentando un prespuesto que tenía unas deficiencias que ya conocía?", se ha preguntado a ese respecto. "Ha habido muchas inauguraciones, muchas ruedas de prensa, muchos platós de televisión que dan apariencia de que se está cambiando algo cuando en realidad el empobrecimiento de la clase trabajadora sigue en línea ascendente", ha apuntado López pese a que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, reconociera tras verse con sindicatos y patronal cierta falta de interlocución con dos miembros de su gabinete, los consejeros de Salud y Educación, precisamente los departamentos que concentran más reivindicaciones sociales y laborales en el ámbito andaluz, y donde CCOO está poniendo el foco "en defensa lo público".

La líder sindical teme que la Junta esté tratando de "cerrar el círculo" a la hora de no cumplir con los presupuestos aprobados, de aducir un menor número de ingresos y de, por ende, detraer recursos de "los instrumentos públicos" mediante "decisiones unilaterales" de "efectos negativos" en una especie de estrategia de "asfixia para forzar la maquinaria". "La Junta tiene que ir al limite para mejorar su capacidad de ingresos y no hacer regalos fiscales" a las rentas más altas. "Habrá conflictividad social si ello genera despidos en el sector público", ha advertido, asegurando que "CCOO no quiere estar en las movilizaciones pero sí queremos que el Gobierno sea responsable y que haya un retorno social", sin que se utilice como "excusa" para impulsar "privarizaciones".

"La negociación no se está dando"

"La voluntad del presidente -ha comentado- nunca se concreta. El diálogo social no es sólo ir a una reunión. Nosotros hacemos las propuestas, pero la negociación no se está dando", ha insistido en esa línea, aportando una serie de cifras (7,9 puntos de paro por encima de la media nacional, temporalidad del empleo público, tasa de riesgo de exclusión social del 32%, medio millón de andaluces sin prestación, "parálisis" de las politicas activas de empleo, etc.) para argumentar que "la situación de los andaluces y andaluzas sigue siendo bastante preocupante", principalmemte entre los jóvenes y el sector femenino.

"Los datos no son para lanzar las campanas al vuelo ni para vanagloriarse", ha añadido al respecto, considerando que "la patronal se está volviendo más reaccionaria" y con los "beneficios empresariales" no se invierte "en sus trabajadores". "Los empresarios tienen que ser un poquito más responsables", lamentado que compromisos del IV Acuerdo de Concertación Social en lo relativo a la productividad "se quedan lejos de alcanzar su objetivo".

A vueltas con el Gobierno de la Junta de PP y Ciudadanos ha considerado que ha habido "muy poca gestión" y que "en algunos casos los problemas de los andaluces se están incrementando". López ha pedido en varias ocasiones que el Gobierno andaluz "sea responsable" y plantee como ha anunciado "una política económica diferente", denunciando que en sanidad "falta personal" con "más gasto sanitario" o que en materia de Dependencia hay 13.400 personas más en listas de espera del sistema en diciembre de 2018.

A nivel nacional, "no hay más tiempo que perder"

También ha lamentado López que la Junta "bordea en ocasiones" la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público con "ofertas a la baja", incluso "temerarias" y que dejan a muchos andaluces "sn capacidad de acceso a prestaciones". "En otras cosas, sencillamente, el Gobierno no está", como a la hora de tratar de reducir las cifras del paro o en las estrategias industriales, donde "no está ni lo esperamos". El Ejecutivo también "está acomplejado" en otras materias, como la igualdad o la violencia machista, donde "parece que espera a que hable un tercero", en alusión sin mencionarlo a Vox, el "tercero en discordia" según ha dicho en otro pasaje de la rueda de prensa.

López también se ha pronunciado respecto al nuevo Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos en España, con una "valoración bastante positiva" de su creación porque el Estado "no podía esperar más", esperando "que aplique cuanto antes unas propuestas que nos suenan bien" porque "no hay más tiempo que perder para recuperara derechos sociales arrebatados y hablar de otros para dar un salto", con una agenda "reformista que revierta los recortes registrados desde 2010".

Entre los "retos" del nuevo Gobierno central López ha asgurado que desde el sindicato serán "muy exigentes" para que se cumplan los compromisos adquieridos para con los trabajadores, destacando en ese sentido la derogación de las reformas laborales "dañinas para los trabajadores", la subida de las pensiones "con el Pacto de Toledo como marco de diálogo", las subidas del SMI y del IPREM porque eso no supone "ninguna hecatombre" para los empresarios, avanzar en la "igualdad real" de hombre y mujeres", "acabar con las leyes mordaza", ejecutar una "reforma fiscal" para que las rentas más altas sean "solidarias" con el conjunto de la ciudadanía y aplicar una financiación autonómica que no sólo hable de reparto territorial sino de una convergencia entre comunidades autónomas.