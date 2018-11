El dinero de los candidatos en el banco: entre los 4.500 euros de Teresa Rodríguez y los 30.000 de Susana Díaz

Los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía están, por lo general, hipotecados y tienen en el banco sumas que van desde los casi 4.500 euros de Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) a los más de 30.000 de Susana Díaz, presidenta y líder del PSOE. Son datos que recoge el último Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, con la declaración de bienes e intereses a la que están obligados todos los integrantes de las listas para las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.

De este modo, Susana Díaz declara más que cuando se presentó por primera vez a las elecciones autonómicas, el 22 de marzo de 2015, cuando tenía en el banco 13.353,00 euros. Esta vez habla de un depósito de más de 30.000 y un saldo de poco más de 80 euros en cuenta. Declara también una vivienda en Sevilla, sin hipoteca, pero no menciona ninguno de los dos vehículos que hacía constar entonces. De hecho, el nivel de detalle varía, y mientras hay candidatos que redondean y no refieren todas sus cuentas, depósitos, participaciones, propiedades y seguros, otros son muy concretos en el trámite.

En cambio, la cuenta de Teresa Rodríguez, cabeza de cartel de Adelante Andalucía, ha mermado: entonces declaró poco más de 20.000 euros en bancos -cinco veces más- y la propiedad parcial de una vivienda en herencia. Por lo demás, no tiene vehículo ni ningún otro bien mueble o inmueble, ni acciones, ni deudas.

Por su parte, el líder del PP, Juan Manuel Moreno, declara dos viviendas, una en Málaga y otra en Madrid, y varias propiedades rústicas y de otro tipo. En su caso, le queda un poco de hipoteca, menos de 10.000 euros, que es también la liquidez en sus cuentas.

Mientras, el presidente de C's, Juan Marín, tiene una vivienda en Cádiz al 50%, sobre la que pesa una hipoteca de poco más de 50.000 euros. Su saldo en el banco no llega a 8.000 euros, según su declaración.

Entre los partidos sin representación en el Parlamento de Andalucía pero con candidaturas en todas las provincias, destaca que no tiene hipoteca la candidata a la presidencia con Equo-Verdes-Iniciativa Andaluza, Carmen Molina, con un saldo en el banco de más de 50.000 euros. Dos préstamos hipotecarios de poco más de 20.000 euros tiene el candidato de Vox a la presidencia, el abogado Francisco Serrano, de sendas viviendas en Sevilla y Cádiz, y un saldo en el banco de unos 8.500 euros. Por parte de UPyD, Ricardo Mercado, dice tener una vivienda con una hipoteca de poco más de 50.000 euros y no llega a 50 en el banco.

Los demás cabezas de cartel con candidaturas en todas las provincias son Joaquín Bellido (Andalucía Por Sí), un autónomo que no declara vivienda y tiene unos 11.000 euros en su cuenta; Violeta Tercedor ( Recortes Cero), que no tiene actividad y justifica poco más de 600 en el banco; Norberto Mora (Partido Comunista del Pueblo Andaluz, PCPA); y Eva Ramos (Pacma), no constando de estos dos últimos declaración en el BOPA, como de ningún otro integrante de las listas de estas formaciones.

Ejercicio de transparencia y obligación por ley, esta información, que han presentado más de 1.700 candidatos de las listas que concurren a los comicios del 2D, es también una ventana para las curiosidades, como las siguientes:

La de más liquidez: Dolores López

La que más efectivo tiene en el banco es la secretaria general del PP de Andalucía y número 1 del PP por Huelva, Dolores López: 267.488,09 euros. Tiene una vivienda en su tierra, con hipoteca eso sí, por 242.597,25. Por detrás, en cuanto a saldo en el banco, Cristóbal del Moral Peralta, en la lista de UPyD por Granada, con 232.422,00 euros. Les siguen la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, con 202,993,63; el farmacéutico de C's por Almería Vicente García Egea, con más de 190.000; y dos socialistas con algo más de 180.000, Antonio Martínez, de Almería, y el diputado Carmelo Gómez.

La de más viviendas: Esperanza Oña

La parlamentaria del PP Esperanza Oña tiene siete viviendas y cinco "otras propiedades" en Málaga, con un valor catastral que supera los 600.000 euros. Dispone de algo más de 110.000 en el banco y no tiene ninguna deuda. Sólo se le aproxima en patrimonio el veterinario Alfredo Juan Marín Porrino, el número 6 de la candidatura de C's por Huelva, con siete viviendas.

Los estudiantes de UPyD

0 euros en el banco declaran hasta 15 integrantes de las listas de UPyD, donde una decena concreta que son"estudiantes". También con 0 euros, un total de cuatro de Adelante Andalucía; otros tantos de C's, y uno incluso con saldo negativo de -63; dos del PSOE; y una del PP. El resto con números rojos o sin un euro en el banco son candidatos de Nación Andaluza (8), entre los que la mayoría dice que tampoco tiene propiedades, ni siquiera vehículo; Convergencia Andaluza (1); Equo (1); y Alternativa Republicana (4).

El de peor saldo en el banco

No obstante, el de peor saldo en el banco es Víctor Vega Álvarez, candidato de UPyD por Granada, según esta información, con -35.000 euros. Este "funcionario del Ministerio del Interior" declara también propiedades.