Susana Díaz cree que Sánchez está siendo un "buen presidente" y que el PP de Casado está "asilvestrado y asalvajado"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado este sábado que Pedro Sánchez "lo está haciendo bien" y está siendo un buen presidente del Gobierno, y que ella siempre respetará la prerrogativa exclusiva que tiene para decidir cuándo convoca las elecciones generales, al tiempo que ha considerado que el nuevo PP presidido por Pablo Casado está "asilvestrado" y un poquito "asalvajado".

En una entrevista con 'La Sexta Noche' recogida por Europa Press, Susana Díaz ha considerado que toda la "sobreactuación" que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, está haciendo con Pedro Sánchez es porque sabe que éste lo está "haciendo bien" y que está siendo un "buen presidente del Gobierno, a pesar de contar con muy pocos diputados, porque tiene voluntad, tiene compromiso y tiene sensibilidad".

Ha agregado que Iglesias tiene el "pecado original" de que no quiso votar la primera investidura de Pedro Sánchez y eso le lleva a tener que "sobreactuar" ahora para que no lo vuelvan a ver "culpable de que una legislatura pudiese encallar".

Preguntada sobre si se deberían convocar elecciones generales si finalmente no se aprueban los PGE de 2019, se ha limitado a apuntar que la convocatoria de los comicios es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno que ella siempre va a respetar. "Él sabrá cuándo tiene que llamar a los españoles a las urnas y yo no le voy a decir qué tiene que hacer o no", ha apuntado.

Ha señalado que quienes deberían apoyar los presupuestos del próximo año son el PP y Ciudadanos (Cs) si dicen que les duele España. "Si estos presupuestos son buenos para Andalucía y para España, lo que quiero es que los apoyen y cuando lleguen las elecciones, que cada uno defienda aquello en lo que crea", ha apuntado la presidenta de la Junta, que ha defendido las medidas que se contemplan en las cuentas planteadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En relación con la nueva etapa que se ha abierto en el PP con la llegada de Pablo Casado a la presidencia, ha considerado que ese partido se ha "asilvestrado" y está un poquito "asalvajado", como pone de manifiesto el hecho de que digan que les parecen bien propuestas de la extrema derecha española. "No es bueno para España que la derecha se radicalice y tome esas posiciones tan extremistas", ha apuntado Susana Díaz.

Sentencia "desconcertante"

En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, la presidenta ha insistido en que le ha parecido "desconcertante" y no la entiende, aunque ha querido dejar claro su respeto a la justicia. La presidenta ha señalado que hay una realidad que nadie puede negar: "El rescate de las entidades financieras que lo necesitaron en este país no se ha devuelto y algunas de esas entidades rescatadas ya tienen beneficios y se están planteando la privatización".

Ha agregado que se pregunta si antes de hacer negocio, cuando ya tienen beneficios, no piensan devolverle "al conjunto de los ciudadanos lo que hemos pagado todos". Respecto a la posibilidad de que los bancos planteen un aumento del coste de las hipotecas tras el decreto del Gobierno central, la presidenta ha señalado que el Ejecutivo ha dicho "con claridad que va a estar vigilante en la regulación legal para que ese endoso no se pueda producir".

Preguntada sobre si debería dimitir el presidente del Tribunal Supremo, ha señalado que, aunque no se compartan determinadas sentencias, hay que respetar a la justicia. "No contribuiré nunca a debilitar nuestra justicia, porque creo que es un pilar fundamental del estado de derecho y de nuestra democracia", y ha insistido en que hay pendiente una reforma de la justicia para que cuente con más medios y sea más rápida.

¿Rebelión o sedicisón?

Respecto a la situación en Cataluña, la presidenta de la Junta ha señalado, tras ser preguntada sobre si considera que en el desafío independentista el 1-O hubo rebelión o sedición, que eso no le corresponde a ella decirlo: "Haría una invasión en las competencias del poder judicial si yo, que estoy al frente de un Ejecutivo autonómico, le dijera a la justicia lo que tiene que calificar en el momento en que está abierto un proceso".

Ha indicado que ella no ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de este tema, y que no va a hacer de comentarista de las manifestaciones que pudiera hacer al respecto. Ha defendido la autonomía de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía y que ellos sabrán, en cada momento, cuál tiene que ser la posición que mantengan.

Preguntada sobre si ha conocido o se ha reunido con el excomisario José Manuel Villarejo, ha respondido: "No tengo el gusto, si se puede llamar el gusto". Sobre las conversaciones de Villarejo con la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que ha acabado dimitiendo de sus cargos, ha expresado que si en el PP "se espían entre ellos, qué es lo que no nos harán a los demás".

Cuestionada sobre las conversaciones que mantuvo la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con Villarejo, ha señalado que a ella las conversaciones privadas no le interesan, salvo cuando "se pueden utilizar para el chantaje o para la extorsión, que entonces sí me parece grave".

"Desesperación" en el PP

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha achacado este sábado la polémica campaña de Nuevas Generaciones (NNGG) en la que se califica tanto a ella como a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, de "ratas", al "nivel de desesperación" que existe en el PP-A de cara a las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, lo que le lleva a una política "canalla".

En una entrevista con laSexta Noche recogida por Europa Press, Susana Díaz ha indicado que cuando se recurre al insulto, es que no se tienen argumentos ni un proyecto político para Andalucía. "En las filas del PP andaluz hay un nivel de desesperación alto que lo que está provocando es una campaña de insultos, en negativo, ceniza y triste, llegando a ese encanallamiento de llamar rata a tu adversario político, a un presidente de la Junta".

En este contexto ha enmarcado también el hecho de que el Grupo Popular la citara el jueves en la comisión de financiación de los partidos políticos del Senado: Era como "el primer acto electoral" del PP en apoyo al PP andaluz con motivo de los comicios andaluces del 2 de diciembre. Eso, a su juicio, es fruto de la "desesperación y de la falta de expectativas y de proyecto" que ese partido tiene para Andalucía.

Ha indicado que terminó su comparecencia en el Senado, que tuvo una duración de unas seis horas, sin que el PP haya sido capaz de "decir una sola causa que esté abierta en un tribunal que investigue una financiación ilegal del PSOE de Andalucía". "En cinco años no han encontrado ni una mancha en mi Gobierno", según ha insistido la presidenta de la Junta.

Sobre el caso de los ERE, Susana Díaz ha indicado que es evidente que fallaron los controles y por eso algunos se pudieron aprovechar, y ha querido dejar claro que su Ejecutivo ha puesto "más controles". A su juicio, el PP-A, que la ha intentado relacionar con este caso, está instalado en esa "política canalla de violentar todo, instituciones como el Senado".

Susana Díaz ha señalado que el 2 de diciembre aspira a tener una mayoría amplia que le permita formar gobierno, cumplir sus compromisos, crear empleo y recuperar derechos. Ha indicado que lo que está percibiendo, como el conjunto de los ciudadanos, es que enfrente tiene a partidos anclados en el "no, en el bloqueo, en la ingobernabilidad y en la inestabilidad".

"Mi opción son los andaluces y Andalucía, sellar esa alianza con los andaluces, sabiendo que al haber más actores políticos hay que tener más capacidad de diálogo", según ha señalado Susana Díaz, quien ha querido dejar claro que ella no va a descalificar a nadie durante la campaña electoral.

Respecto al hecho de que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, haya dicho que el PSOE de Pedro Sánchez no es el PSOE-A, ha indicado que es evidente que ella "no le gusta" a Iglesias: "No le gusto yo y no le gusta la izquierda útil".

Ha querido dejar claro que ha tenido un respeto total y el compromiso de Pedro Sánchez en todo el proceso de la convocatoria de elecciones autonómicas. Ha indicado que fue la primera persona a la que llamó cuando tomó la decisión de convocar los comicios y que desde el primer minuto la apoyó y la está ayudando porque tiene "un compromiso y una sensibilidad con Andalucía que no tuvo Mariano Rajoy".

Tras indicar que en su momento pudo "discrepar en algunas cosas" con Pedro Sánchez, en referencia al pasado proceso interno en el PSOE, la presidenta ha señalado que tiene que ser justa a la hora de reconocer el esfuerzo que está haciendo Pedro Sánchez con Andalucía, a pesar de que la política "canalla" que está instalada en España se lo pone difícil.