Teresa Rodríguez pide al Parlamento andaluz devolver 8.600 euros en pluses que cobró de permiso por maternidad

Teresa Rodríguez, líder de Podemos Andalucía, ha reaparecido este martes ante los medios en la sede de su formación política, en Sevilla, para anunciar su intención de devolver el "dineral" que ha recibido en concepto de dietas durante su permiso por maternidad: 8.640 euros. "Es intolerable que mientras he estado sin trabajar haya cobrado esa cuantía sin que nadie me haya pedido ni un sólo ticket. He solicitado la devolución de ese dinero", ha anunciado la gaditana.

Rodríguez ha estado alrededor de seis meses apartada de la política activa, tras dar a luz a su primera hija: Aurora. Durante su ausencia, el líder de IU en Andalucía y coautor de la confluencia Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, anunció su marcha de la política y promovió una sucesión exprés en su formación política. Al mando de IU hay ahora un nuevo coordinador regional, Toni Valero, y al frente de la coalición electoral Adelante Andalucía volverá a ponerse la dirigente gaditana. Su primer gesto político ha sido solicitar la devolución de los ingresos que ha percibido en estos meses de permiso, una iniciativa conocida en el seno del grupo parlamentario de Podemos Andalucía, que siempre ha presionado para que los diputados no cobren indemnizaciones por desplazamiento en agosto, mes inhábil en el Parlamento andaluz.

La actual presidenta de la Cámara, Marta Bosquet (Ciudadanos), ya promovió hace unos meses un cambio de términos en el reglamento del Parlamento para que los pluses que perciben sus señorías no se entendieran como "indemnizaciones" o "dietas". Bosquet criticó la "demagogia de algunos grupos", en referencia a Podemos, y llevó el pasado febrero a la Mesa de la Cámara la renuncia de Rodríguez a sus dietas durante la baja maternal.

La gaditana ya había presentado por escrito su intención de devolver ese dinero. "Quizás se da una nominación errónea a cómo se cobran las dietas y hay que distinguir conceptos", ha opinado la presidenta de la Cámara, que cree que "tal y como están ahora determinadas, prestan a confusión", advirtió Bosquet en su día.