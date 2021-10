Actualización: el Colegio de Psicólogos ha emitido una petición de rectificación en los siguientes términos

1. “Tanto el titular como el texto de la información indicada expresan algo que es completamente incierto, transmitiendo al lector que no se han convocado elecciones en dicho Colegio Profesional durante más de treinta años, lo que, como digo es completamente falso, y pretende trasladar que la actual Junta de Gobierno carece de legitimación democrática.

Por el contrario, y en uso de indicado derecho legal, mi cliente le requiere que publique que a lo largo de toda su vida institucional el Colegio ha dado estricto cumplimiento a la normativa legal vigente y a sus Estatutos, y ha formalizado la convocatoria de elecciones para renovar la Junta de gobierno en los periodos estatutariamente establecidos, como puede acreditarse de la documentación existente y del hecho de las modificaciones producidas en la composición de las distintas Juntas de Gobierno. El que otras colegiados no hayan estimado conveniente presentar otras candidaturas alternativas en absoluto restringe la legitimidad de quienes han sido proclamadas electos siguiendo los trámites legales y estatutarios, y, en todo caso, refleja que la mayoría de los colegiados y colegiadas han apoyado las líneas de actuación realizadas por las candidaturas presentadas y no han estimado preciso o conveniente ninguna alternativa.

2. En el presente año corresponde la renovación de los órganos de gobierno de este Il. Colegio, lo que la Junta de Gobierno. Por lo tanto, no es cierta la afirmación de que la liderada por María Adela Checa sea “la plataforma que pretende rivalizar con Manuel Mariano Vera”, puesto que aún no se ha iniciado el periodo electoral ni, por tanto, presentado candidaturas, de forma que, frente a lo allí afirmado, es obvio que todavía no estamos en condiciones de afirmar si habrá una sola candidatura, dos o más.

3. Es incierto que el proyecto de digitalización y modernización de procesos que se está llevando a cabo en el Colegio se haya contratado a una entidad por la cifra que en su información se indica, de 200.000 euros. La cuantía de la totalidad del ambicioso proyecto ha ascendido a 141.618,40 euros, parte de los cuales (70.180 euros) se han destinado a una tercera empresa de desarrollo de software con la finalidad de digitalizar todos los trámites -emisión de certificados, procesos de colegiación, bajas y gestión de pagos, etc- que conforman la gestión cotidiana de esta institución.Por otro lado, del importe antes expresado, en torno a 10.000 se han destinado a una cuarta empresa que ha trabajado en el desarrollo y renovación de la página web del COPAO y la creación de un área privada para los colegiados. Todo ello con el objetivo de ofrecer una gestión y un servicio más ágil y eficiente a los/as colegiados/as.

4. Contra todo lo expresado en la información de ese medio, en lo que evidencia que vds. Han evitado contrastar unos datos que le han sido suministrados con evidente intención parcial y sesgada, la contratación de la empresa externa de la consultoría que ha permitido realizar un Plan Estratégico aprobado la Junta General de colegiados/as, se ha llevado a cabo por medio de un concurso al que concurrieron varias consultorías, en el que no participó el actual Decano, eligiendo finalmente la Junta de Gobierno la opción que resultó más ventajosa, económica y segura, tras un proceso que ha sido sometido a auditoría externa, habiendo comprobado esta y superado todos los procesos de evaluación, de adjudicación y pagos, habiendo sido estos aprobados por la Junta General de Colegiados.

5. Las afirmaciones referidas a la Fundación Española de Psicología y Salud (FUNPSI), son también completamente inciertas y nuevamente muestran la superficialidad con que se ha actuado al evitar contrastar una información que, de origen, es nuevamente sesgada. La indicada Fundación constituye un instrumento legítimo y eficaz que ha sido utilizado en numerosos colegios profesionales, para completar su actividad y objeto. Para ese fin se constituyó una Unión Temporal de Empresas (UTE) entre aquella Fundación y su homóloga adscrita al Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, lo que ha permitido que tal Unión pueda acceder a concursos o contratos públicos realizados por la administración autonómica, consiguiendo por este medio la realización de programas o contratos de formación a profesionales y de atención psicológica a víctimas de violencia de género. Por tanto, es incierto que se hayan recibido subvenciones como en la información realizada se afirma, sino el acceso y adjudicación en un proceso de contratación pública perfectamente legal y transparente, que finalmente conduce a un evidente servicio a la sociedad mediante tales prestaciones profesionales.

6. Así mismo, es completamente incierto que la referida Fundación no haya presentado cuentas ante la administración competente desde 2021, como allí con toda ligereza se afirma. De haber contrastado la información, en este punto radicalmente falsa que realizan, habría podido comprobar que en todos los ejercicios se ha aprobado y presentado las cuentas ante el organismo competente, lo cual no significa que este haya podido aún proceder a su comprobación y registro, lo que obviamente no supone irregularidad alguna de la Fundación, sino que ha de obedecer al trabajo que tiene pendiente tal entidad de la administración pública competente, pero que no ha eximido al COPAO del cumplimiento de presentación y justificación de la citada documentación.

7. La información considerada recoge acusaciones genéricas e infundadas en referencia a un supuesto despido sosteniendo que se habría realizado por “buscar apoyo sindical”. La intencionada ocultación de datos de esa información no permite demostrar cumplidamente la falsedad de esa injusta acusación. En cualquier caso, es preciso dejar establecido que el Colegio realiza las estructuraciones de personal que considera oportunas, siempre para asegurar el mejor servicio posible a los colegiados y colegiadas y precisamente la estrategia de modernización y agilización que aplica, ha obligado a realizar diversos cambios en la estructura laboral, mediante los que la Junta de Gobierno pretende que permitan un mejor servicio a aquellos y siempre las decisiones adoptadas en materia laboral obedecen a la necesidad de atender al mejor funcionamiento del propio Colegio y el servicio a sus colegiados/as. De hecho, en ningún momento en los últimos años, el Colegio ha recibido demanda de la jurisdicción competente en la materia por cuestiones de este tipo.

8. Obviamente, a los colegiados les asiste el derecho a expresar su opinión sobre la gestión del Colegio, pero no es admisible que un medio de información se preste a verter opiniones que tienen evidente intención electoralista, para sembrar dudas acerca de la legalidad de los actos realizados por el Colegio en cuanto que Corporación de Derecho público que procura dar cumplimiento a sus fines legales y estatutarios, y cuyas diferentes Juntas de Gobierno, a lo largo de los años, pese a lo falazmente afirmado en aquel artículo, ha recibido la confianza reiterada de los colegiados.

En lo que a la formación se refiere, la COPAO viene comprometido, desde su constitución, en el cumplimiento de su obligación de capacitación y perfeccionamiento de los profesionales de la Psicología en las distintas áreas de esa actividad profesional, y han sido muchas las propuestas formativas que, año tras años, se ofertan. Pero en ningún momento se ha publicitado o informado acerca de cualquiera de estas propuestas como indispensable para ejercer la profesión. Es más, en todos los procesos de selección y los requisitos de acceso que se han formulado no han recibido nunca reproche o traba por parte de ninguna Administración Pública, como en la información expresada se afirma”.