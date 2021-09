Un grupo de psicólogos presiona para que se vote en el colegio profesional de Andalucía oriental por primera vez en 30 años

Hace tiempo que en el Ilustre Colegio de Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO), con sede en Granada, no acuden a las urnas para renovar el decanato. De hecho, hace 32 años que no sucede. Precisamente, el mismo tiempo que lleva Manuel Mariano Vera como decano y como máximo representante de esta institución que da soporte a los psicólogos colegiados de las provincias de Almería, Granada, Málaga y Jaén. Sin embargo, como hace tanto que nadie le elige, su legitimidad como portavoz y dirigente está en duda. Sobre todo, para un grupo de psicólogos que se ha unido en una candidatura alternativa para acabar con un mandato que ya supera las tres décadas y sobre el que alertan de presuntas irregularidades en su gestión. Algo que niegan fuentes oficiales del Colegio, reservándose acciones legales contra cualquiera que dañe su imagen.

Mariela Checa es la cabeza visible de Cambiamos Contigo, la plataforma que pretende rivalizar con Manuel Mariano Vera para que deje de ser decano 32 años después. Licenciada en Psicología desde 1997 por la Universidad de Málaga, conoce cuál es la labor que está desempeñando Vera al frente del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental. Por eso, ha decidido liderar una alternativa que le releve en el puesto y de paso denuncie el bloqueo electoral que aseguran sufre la institución. “Nuestro colegio profesional lleva más de 30 años sin elecciones. Sin embargo, desde el decanato dicen que ha habido procesos electorales, pero la realidad es que como nunca se ha presentado nadie, se han autoproclamado en el cargo”, cuenta Mariela Checa.

Una cuestión que se explica por la falta de movilización que sufre el colectivo de psicólogos, según reconocen desde Cambiamos Contigo, pero también por las dificultades que se han encontrado quienes han intentado presentarse a estas elecciones. El último rival que tuvo Manuel Mariano Vera fue en 2001 y, según cuentan fuentes del Colegio, se le pusieron tantas trabas y “se le hizo la vida tan imposible” que al final acabó renunciando a presentarse, lo que permitió que el decano renovase su cargo. Hasta ahora que la candidatura de Mariela Checa se prepara como alternativa y alerta de presuntas irregularidades sobre las que han informado al propio Colegio. "No hemos ido al juzgado aún para evitar que pueda dilatarse el proceso electoral".

Dudas en la financiación

“Hemos detectado muchas cosas que no se están haciendo bien”, sostiene Checa. Tras un año y medio preparando su proyecto, han recogido información sobre cómo funciona el decanato y cuál es su gestión, encontrando esas presuntas irregularidades. Entre ellas, dos que afectan directamente a las cuentas del COPAO. Según esta candidatura, han solicitado documentación sobre la financiación de la Fundación Española de Psicología y Salud, adscrita al Colegio y que preside precisamente Manuel Mariano Vera, porque lleva desde 2012 sin publicar sus cuentas, según confirma la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía en un escrito al que ha tenido acceso este medio. Además, alertan de la adjudicación de una subvención de 800.000 euros cuyo destino no está claro y que está articulada presuntamente por esta fundación.

Por otra parte, han pedido información por escrito sobre un proyecto que está llevando a cabo el Colegio y que consideran que también es opaco. Aseguran que el decanato ha contratado a una empresa para que lleve a cabo una estrategia de “modernización” del COPAO a cambio de una inversión de 200.000 euros. El problema, dicen, es que la entidad contratada tiene lazos familiares con el decano Manuel Mariano Vera, sin que además quede clara cuál es dicha estrategia y qué labor está desarrollando. Aunque han pedido al COPAO que lo explique, se han negado alegando que “las actuaciones de gestión interna del Colegio, realizadas por su órgano de gobierno, no tienen por qué ser hechas públicas”.

Presiones laborales

No es el único asunto que denuncian desde Cambiamos Contigo. Aseguran que la actitud del decano con los colegiados no es siempre la más idónea: “Durante la pandemia se ha dedicado a regalar nuestro trabajo, diciendo que los psicólogos tenían que ejercer voluntariamente”. Además, elDiario.es Andalucía ha conocido varios casos de profesionales que han dejado de trabajar en el COPAO por las presiones laborales sufridas. Ese es el caso de Julia, cuyo nombre es ficticio por temor a represalias. La psicóloga fue despedida tras pedir apoyo sindical para defender su situación laboral al percibir un salario que considera indigno para las labores que le tocaba desempeñar.

Por otra parte, aseguran que desde el Colegio les han llegado a obligar a participar en cursos con la excusa de que si no los hacían no podrían ejercer como psicólogos. “Lo consultamos sospechando que era ilegal y la Junta de Andalucía nos dio la razón diciendo que no podían exigirnos eso. Esta gente se cree impune”, denuncia Mariela Checa, la portavoz de Cambiamos Contigo y principal rival al decanato de Manuel Mariano Vera. “Desde que montamos la candidatura, han intentado ponérnoslo difícil y pensaban que nos retiraríamos, pero aquí seguimos”. Esperando a que se convoquen unos comicios que deben resolverse antes de final de año, cuando acaba el mandato de cuatro años que tiene Vera.

Sin fecha para las elecciones

Sobre eso, también denuncian irregularidades. “Llevamos meses pidiendo que se convoquen las elecciones porque el decano fue elegido en junio de 2017 y por lo tanto ya ha superado el tiempo del mandato, pero no se convocan”, lamenta Checa. “Ya vamos tarde porque hacen falta al menos dos meses para que el proceso concluya completamente y lo que creemos es que quieren dilatarlo en el tiempo para que nos rindamos. Llevan todo este tiempo haciendo lo que les da la gana y no queremos que siga siendo así”. De ahí que hayan enviado más de 30 escritos solicitando información sobre diversos temas de los que solo “se ha respondido al 2% y siempre negando documentación”. Además, lamentan que por más que solicitan el censo electoral, desde el COPAO también se niegan a aportar ese dato.

Este medio se ha puesto en contacto con el Colegio para contrastar todas las denuncias que llegan desde la candidatura alternativa al decano actual. Sin embargo, las fuentes oficiales se limitan a hablar sobre el proceso electoral asegurando que aún están en plazo: “Queremos destacar también que el actual mandato concluye a finales de año y que la fecha para los comicios se debe comunicar con dos meses de antelación. Por lo tanto, no se está incurriendo en ningún incumplimiento de lo establecido en nuestros Estatutos”. Argumentan que no hay motivos para que haya un “adelanto electoral” teniendo en cuenta que aún seguimos inmersos en la pandemia de la Covid-19. No obstante, aunque se ha solicitado en diversas ocasiones que los comicios se hagan telemáticamente, el decanato no lo ha aceptado. “Se están estudiando todas las fórmulas”, dicen al respecto.

“El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental también quiere matizar que no es cierto que no se hayan celebrado elecciones a la Junta de Gobierno en más de treinta años. Desde sus inicios y dando obligado cumplimiento a sus Estatutos, este Colegio ha celebrado elecciones puntualmente cada cuatro años. Tal y como viene siendo habitual en muchos colegios profesionales, es cierto que ha habido convocatorias en las que no ha concurrido ninguna candidatura alternativa a la de Manuel Mariano Vera”. Sin embargo, no se pronuncian sobre ninguna de las presuntas irregularidades que denuncian en la candidatura alternativa y sobre las que ha preguntado este medio. Al respecto, avanzan que “la actual Junta de Gobierno del COPAO emprenderá todo tipo de medidas ante cualquier juicio de valor, afirmación o acusación falsa y que dañe el buen nombre de esta Institución".