Acusan de andalufobia a TV3 por parodiar el acento andaluz y a la Virgen del Rocío

Un sketch del programa satírico Està passant de la televisión autonómica catalana, TV3, con una actriz ataviada como la Virgen del Rocío, patrona del municipio onubense de Almonte, ha desatado una oleada de críticas en Andalucía a la que se han sumado políticos tan dispares como el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez. Entre acusaciones de andalufobia, los principales reproches que se hacen es por la parodia del acento andaluz y por lo que se considera un ataque gratuito a los sentimientos religiosos, ya que durante el espacio se bromea varias veces sobre la supuesta vida sexual de la imagen.

Cerca del 94% de los andaluces se siente orgulloso de su acento y se identifica con él por encima de la bandera o el himno

El gag hace referencia al incidente que se produjo el Domingo de Resurrección en Vélez-Málaga, cuando en plena procesión salió ardiendo la imagen de la Virgen del Rocío de esta localidad malagueña, confundiendo a esta talla con la patrona almonteña, que aparece como invitada “ya recuperada” para lamentarse de que le ponen “unos trajes y unas cosas que es que no se puede aguantar”, que los presentadores enmarcan en el “barroquismo andaluz” frente a la austeridad de la Moreneta (la Virgen de Montserrat). “Eso es minimalismo”, tercia la imagen andaluza, que lamenta que por culpa de esos ropajes “llevo 200 años sin poder echar un polvo como Dios manda” y eso le lleva a estar “más caliente que el palo de un churrero”. Tras coquetear con los presentadores y lamentar que “no he catado hombre”, hace un llamamiento al público presente en el programa por si alguien “está interesado o interesada, es que ya me da igual”.

En el sketch también interviene el muñeco que lleva entre sus manos imitando al Niño Jesús, que canta una saeta. Los responsables del programa que la entrevistan, por su parte, le piden que haga el milagro de que llueva, mientras que la actriz disfrazada como la Virgen del Rocío señala que se ha aparecido varias veces, “pero pego unos sustos que me sabe mal”. Durante el gag, los presentadores llegan a apuntar que la parodia “es un campo de minas”: “ Te puede demandar tanta gente...”.

La parodia (emitida hace unos días en TV3) ha llevado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, a criticar en Twitter que “el humor es una de las señas de identidad de nuestra tierra, pero para tener gracia se hace con respeto y cariño”. “Es una falta de respeto a Andalucía, y a miles de andaluces y sus tradiciones. Espero que para pedir perdón sepan hacerlo mejor”, ha aseverado el presidente andaluz.

Por su parte, la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha señalado también en Twitter que “se puede hacer humor de todo. También de la Semana Santa. Pero no con tantísima malaje, ignoracia y andaluzofobia (imita el acento de tu puñetero pare, por ser suave)” De paso, acude a una cita de la escritora y activista barcelonesa Brigitte Vasallo: “El humor, hacia dentro y hacia arriba, si no es opresión”.

En la polémica también ha terciado la Diócesis de Huelva, que ha lamentado en un comunicado oficial el sketch. El obispo onubense, Santiago Gómez, asegura al respecto que la libertad de expresión “no puede ofender las creencias religiosas, tampoco de los católicos rocieros. El derecho a la libertad de pensamiento y expresión, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, no puede implicar el derecho de ofender el sentimiento religioso de los creyentes. Principio que vale obviamente para cualquier religión”.

“La convivencia humana –continúa exponiendo– exige un clima de mutuo respeto para favorecer la paz entre nosotros. La crítica y la burla de los católicos demuestran una falta de sensibilidad humana y puede dar lugar a provocaciones indeseables”. Por último, el obispo de la diócesis onubense enfatiza que “no es ese el camino para trabajar por curar las heridas que puedan existir en nuestra convivencia.”

