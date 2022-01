Denuncian la venta en un supermercado de melones de Almería cuando en la provincia no hay cultivo

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Almería ha denunciado la venta en los lineales de un supermercado de la cadena Carrefour de melones etiquetados con origen Almería, en fechas en las que no se está produciendo ese producto en la provincia. Es más, es ahora cuando se está empezando a sembrar este fruto para recogerlos en primavera y verano.

"Un productor que se encontraba en este colmado lo vio y se puso en contacto con nosotros", explica Andrés Góngora, secretario provincial de COAG Almería. "Es imposible que haya melones blancos con esta procedencia, ya que aún no ha comenzado la campaña de melón en la provincia", corrobora el portavoz.

La Coordinadora se desplazó hasta donde fue vista esta etiqueta, en la Avenida del Mediterráneo de la capital almeriense. “Lo primero que vimos al llegar fue que son melones con muchas manchas amarillas y la piel tersa; seguramente son procedentes de Brasil”, manifiesta Góngora. Afirma que han revisado más supermercados de la firma francesa, pero no han encontrado nada más.

Así lo confirman también fuentes de Carrefour que aseguran que el "error" "fue en esa tienda y en ese día concreto" y descarta errores similares en otros establecimientos. Sostienen que la aparición de “origen Almería” en melón se trata de "un error puntual en el etiquetado y que ya está solventado"Lamentan la queja que consideran que "no hay que darle tanto bombo a un simple error humano".

Denuncias que quedan "en papel mojado"

No obstante, el portavoz asevera que "no es la primera vez que ocurre algo similar, pero a pesar de las denuncias siempre quedan en papel mojado”. Matiza que “las otras veces les dijeron que se trataba de un error sin mala intención y que no se volverá a repetir, aunque luego pasa de nuevo”. Es por ello que esta vez la organización agraria ha actuado de forma diferente y ha preferido hacerlo público en las redes sociales.

Según el portavoz, las etiquetas en las frutas “las ponen o bien el supermercado, o bien la comercializadora, que es el intermediario entre la gran cadena de alimentación y los productores”. Andrés Góngora insiste en que este “error” se ha repetido en numerosas ocasiones en este mismo supermercado ubicado en Almería capital. “Esto es algo muy grave y deben tomarse en serio el etiquetado porque de otra forma están engañando al consumidor”, aclara. “Seguimos insistiendo en que debe haber unas autoridades o administración que ponga orden porque lo que no puede ser es que se rellene una hoja de reclamación dentro del supermercado y quede como si nada, archivándose como ha ocurrido en varias ocasiones”, apunta.