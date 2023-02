Un millón de euros y coches de alta gama: las 'mordidas' y movimientos de dinero que señala la policía en el caso Mascarillas de Almería

El Partido Popular de Almería tambaleó en junio de 2021 tras la detención de Óscar Liria, el por entonces vicepresidente tercero de la Diputación de la provincia y también diputado del Área de Fomento. Liria se benefició, presuntamente, de casi un millón de euros en comisiones por mediar en un suministro de material sanitario con un proveedor chino en los albores de la pandemia. Después, compró dos coches de alta gama en un concesionario de Fines, cuyo administrador es R. S. L., primo de Liria, e hijo del alcalde del municipio del Almanzora y detenido por su supuesta vinculación con el caso el mismo día que Liria. Uno se lo regaló a su novia, concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Huércal-Overa, y otro a su padre. Este es el ‘Caso Mascarillas’, cuyo germen fue la caída de un clan de la droga a través de la ‘Operación Lúa’.

El exvicepresidente de la Diputación de Almería sospechoso de cobrar comisiones tiene vínculos familiares con la adjudicataria del contrato investigado

Así viene reflejado en el sumario del caso, al cual ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. Este sumario sostiene que Liria habría cobrado, para empezar, una cuantía situada entre los 200.000 y los 400.000 euros, es decir, hasta un 20% del valor del contrato adjudicado por la Diputación de Almería a la mercantil Azor Corporate Ibérica S.L., por vía de emergencia, para la adquisición de material sanitario en uno de los momentos más complicados de la pandemia, en abril de 2020.

Al principio de la pandemia

Dentro del contexto de los comienzos de la pandemia, cuando escaseaban los equipos de protección en todo el mundo, Óscar Liria y su amigo y -según apuntan las pruebas, también socio- Kilian López Solé, administrador de la mercantil Azor Corporate SL., se aliaron para hacer negocios con recursos públicos. La ‘mordida’ era prácticamente la mitad del dinero, para ser exactos 945.297,61 euros de los 2.036.186,34 que pagó la Diputación Provincial de Almería en abril de 2020 por la compra de un lote de 500.000 mascarillas FFP-2, 15.570 monos de protección y 500.000 guantes de nitrilo. Esto es un 46,42% del total de la inversión con fondos públicos destinado a comisiones. Ambos fueron detenidos y están siendo investigados por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

Tal y como adelantó El Ideal Almería, que siguió de cerca todas las novedades del silencioso terremoto político que estaba sacudiendo al Partido Popular de Almería, esta trama fue descubierta por casualidad cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba a la caza de las redes del narcotráfico en Barcelona desde mucho antes de que la pandemia fuera realidad. La UCO investigaba una red de tráfico de drogas cuando, a través de los pinchazos telefónicos, tuvieron constancia de la existencia de un empresario residente en Barcelona presuntamente relacionado con el narcotráfico, Kilian López, que había sido adjudicatario de un contrato público de dos millones de euros. El de las mascarillas. Tras las diligencias iniciales formuladas desde Barcelona, el caso, con más 20 tomos de documentación policial, está desde febrero de 2022 en manos de la justicia almeriense.

Detenciones: Liria, su primo y el alcalde de Fines

Según se desprende del sumario del caso y de las indagaciones policiales, Óscar Liria y su primo, R.S.L. fueron detenidos el mismo día con tres horas de diferencia. Uno en el municipio de Huércal-Overa y al otro en Fines, a tan solo 30 kilómetros de distancia. Los investigadores de la UCO encontraron multitud de sobres con dinero en efectivo tras los arrestos.

En la casa del exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería hubo un exhaustivo registro que culminó, según consta en el rosario de registros de la Policía Judicial, con la incautación de un total de 178.895 euros en efectivo repartidos en varios sobres y en diversas prendas de vestir.

Elementos probatorios

Para los investigadores, “la tenencia de este dinero en efectivo concordaría con los elementos probatorios sobre el supuesto pago de comisiones relacionadas con la adjudicación del contrato de suministro de material sanitario, resultando además incompatibles estas elevadas cantidades de dinero con el desempeño de la función pública, por la cual tenía un salario tasado y público de aproximadamente unos 3.500 euros mensuales”. Justo lo que también contestó Liria en su declaración ante el juzgado, en Barcelona, horas después de su arresto.

Respecto a los pagos recibidos, la investigación señala que Kilian López, administrador de la empresa adjudicataria del contrato de las mascarillas, le habría realizado al responsable provincial un primer pago de 20.000 euros y, con posterioridad, el día 11 de octubre de 2020 le habría realizado otro pago en metálico de 12.000 euros en algún lugar de la localidad de Fines, en donde ambos tenían sus raíces familiares. Igualmente, el sumario recoge que el día 18 de enero de 2021 se produjo otra entrega de dinero en efectivo, de entre 3.000 y 4.000 euros a Liria a través de un cruce realizado presuntamente por la tía de López Solé y con destino al padre del político.

Una bolsa negra llena de billetes

El primo de Liria ya estaba puesto en el punto de mira desde los comienzos de la investigación como testaferro del diputado. Y lo arrestaron cuando viajaba a bordo de un vehículo con 119.950 euros en una bolsa de plástico negra.

Además, con él iba su padre, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), también investigado en esta causa. Los agentes procedieron a la detención del primo de Liria, al que además le intervinieron 995 euros en efectivo que portaba en el bolsillo de su pantalón. El alcalde de Fines quedó en libertad tras argumentar que acudió al domicilio de su hermana, la madre de Liria, junto a su hijo porque recibió “una llamada de un hombre al que no conocía que le alertó de que había visto movimientos raros, posiblemente un registro”, en la casa del diputado. El regidor de Fines aseguró que únicamente se dedicó a tranquilizar a su hermana y que en el momento de irse su hijo no llevaba nada en las manos, que él no vio ninguna bolsa en el asiento trasero del coche, y que desconocía de quién era el dinero intervenido en el vehículo en el que él mismo viajaba.

Un coche de alta gama para su novia concejala y su padre

Según han confirmado fuentes policiales a este medio, sospechan que con el dinero de las ‘mordidas’ regaló dos BMW: uno a su pareja sentimental y otro a su padre. El precio de los vehículos no ha trascendido. Lo hizo, presuntamente, a través de empresas pantalla con sede en Fines, su localidad natal, a un concesionario donde el administrador era su primo, R. S. L., el hijo del alcalde de dicho municipio del Almanzora y también detenido por su supuesta vinculación con el caso el mismo día que Liria.

El sumario de la investigación indica que uno de los coches de alta gama se lo regaló a su novia, Ana Belén Martínez, concejal de Cultura, Turismo y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Huércal-Overa.

Ahora, el caso está a la espera del pronunciamiento del Ministerio Fiscal.