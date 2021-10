Un palacio de Almería del siglo XIX espera una solución urgente para evitar su derrumbe

El Palacio del Almanzora está en un estado ruinoso tras más de 120 años en pie y el abandono que sufre. Este edificio, ubicado en el municipio de CAntoria de algo más de 3.000 habitantes, y considerado la mayor representación del neoclásico de la provincia de Almería, fue construido en el siglo XIX y perteneció al empresario minero Antonio Abellán Pañuelas, marqués del Almanzora hasta su muerte en 1903. La decadencia de la minería obligó a sus sucesores a venderlo a dos familias cuya propiedad solo mantiene Ángel Alonso Molina, familiar heredero de una tercera parte del edificio. Las otras dos partes pertenecen al Ayuntamiento de Cantoria (PSOE) y a Fulgencio López Molina, empresario conocido de la zona.

El inmueble, declarado Patrimonio Histórico Andaluz en 2006, tiene una superficie de unos 5.000 metros cuadrados compuesta de un pabellón principal, un ala izquierda donde se sitúa las diferentes estancias utilizadas como vivienda y un ala derecha que alberga la capilla, además de un patio central. La dimensión considerable del edificio requiere una rehabilitación completa que rondaría los 6 millones de euros. Un presupuesto al que ninguno de los propietarios puede hacer frente. Por este motivo, reclaman una solución urgente para que no desaparezca.

A la espera de BIC

Desde que dejo de ser habitada sobre 2010, la edificación ha ido sufriendo daños que “podrían ser irrecuperables”, según un estudio elaborado por un grupo de estudiantes y profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada a los que ha podido tener acceso el vicepresidente de la Asociación de Amigos del Palacio del Almanzora. “Tiene un riesgo de derrumbe de cornisas, las ventanas están hechas pedazos y los techos están caídos”, confirma Miguel Ángel Alonso, vicepresidente de la asociación y familiar de uno de los propietarios del inmueble.

Hasta 2020, el uso del edificio estaba en manos de los diferentes dueños, pero el pasado año se firmó la cesión de su uso al Consistorio durante el próximo medio siglo buscando el compromiso de que se restaure. Por falta de fondos propios, el concejal de Infraestructura y Obras Públicas, Ramón López, asegura que el Ayuntamiento no puede hacerse cargo de la restauración del palacio: "Nosotros por nuestros propios medios no podemos rehabilitarlo. La realidad del palacio tiene un coste muy elevado, son seis o siete millones de euros y el Ayuntamiento no puede asumirlo".

Actualmente, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía no tiene ninguna línea que financie operaciones de rehabilitación en Patrimonio Histórico. Por eso, la única solución viable para frenar el estado de deterioro del inmueble es recibir la ayuda para trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español dentro del “Programa del 1,5% Cultural” que cada dos años ofrece el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sin embargo, Miguel Ángel Alonso lamenta que el Ayuntamiento haya dejado pasar varias convocatorias: “En 2018 hubo una convocatoria que no se presentó ni en tiempo ni en forma porque le faltaba la mitad de la documentación”. Según el portavoz de la asociación, “a día de hoy, la única verdad es que hay una valla de la policía local que prohíbe el paso porque los tiempos del palacio son distintos a los tiempos de la política”.

Uno de los posibles inconvenientes para recibir esta ayuda sería la falta de reconocimiento como Bien de Interés Cultural (BIC) del Palacio del Almanzora. Santos Agüero, profesor de Geografía e Historia, vinculado a la lucha por la conservación y rehabilitación del edificio, declara que ha pedido “muchas veces que se catalogue como BIC”. Sin embargo, el palacio fue BIC hasta 2006, cuando la Junta de Andalucía determinó que la figura de protección “más adecuada” para este bien era simplemente el de “su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz”.

No obstante, fuentes de la Consejería de Cultura aseguran que cabría la posibilidad de volver a catalogarlo como BIC, pero que “por los precedentes del inmueble” habría que realizar una nueva valoración de la que se desconoce la fecha.

Plan de futuro del Palacio del Almanzora

Con vista a una futura rehabilitación, el Ayuntamiento de Cantoria junto con los otros propietarios, quieren apostar por aprovechar al completo el espacio que ofrece el palacio. Actualmente, los diferentes propietarios barajan dedicar el lugar a la exposición, museo y celebración de actos públicos. Mientras que el concejal de Infraestructura aclara que la utilidad del edificio “no está muy definida ahora mismo”.

Como historiador, Santos Agüero explica que el palacio “podría ser el eje vertebrador cultural de toda la Almanzora” y serviría para entender “cómo se organizaba toda la estructura política y social de lo que fue el siglo XIX”. Un objetivo que podría cumplirse si la ayuda llega a tiempo para que este emblemático inmueble almeriense no se pierda para siempre.