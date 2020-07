Andalucía alcanza 18 brotes de COVID-19 con 289 casos tras sumar uno nuevo en el Poniente almeriense

Andalucía alcanza los 18 brotes de coronavirus Covid-19 activos, diez en fase de control y ocho en fase de investigación en las provincias de Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y Almería, con un total de 289 casos confirmados --25 más en 24 horas--, tras sumar un nuevo brote en el distrito poniente de Almería con diez afectados y tras agregar 14 nuevos positivos al brote de Belicena (Granada), según ha informado este jueves la Consejería de Salud y Familias.

La actualización de datos a las 09,30 horas realizada por este departamento contabiliza un nuevo brote con diez afectados en el distrito poniente de Almería, 14 nuevos casos confirmados en el brote vinculado a un velatorio celebrado en Belicena, que alcanza los 22 afectados, y uno nuevo en un brote ya en fase de control del distrito de Granada. En el caso de Belicena, este recuento recoge resultados de algunas de las pruebas PCR realizadas a cerca de 400 personas.

La provincia de Granada, que se mantiene como principal foco con diez brotes activos, ha pasado a tener cinco en investigación y cinco en fase de control --dos han pasado de la fase de investigación a la de control en esta jornada--, con un total de 124 casos confirmados --15 más que el miércoles--.

El brote localizado en el distrito sanitario de Málaga, con 109 casos confirmados, vinculado al Centro de Acogida de Emergencia y Derivación gestionado por Cruz Roja, pasó el miércoles a fase de control. En esta misma fase continúan el brote en el distrito malagueño de la Axarquía, que mantiene siete casos confirmados, y dos en el distrito metropolitano de Granada con 16 y nueve casos confirmados; el brote de Lepe (Huelva), con diez casos confirmados; el brote del distrito Levante-Alto Almanzora de Almería, con cuatro; el brote del Campo de Gibraltar con 26 casos confirmados, vinculados a una pensión y la sede de una ONG en Algeciras (Cádiz), y el brote en el distrito de Granada capital, con 34 casos confirmados.

En total, de los 17 brotes --independientemente de la fase-- diez se localizan en la provincia de Granada, con un total de 117 casos positivos --15 más en 24 horas--, mientras que Málaga, con dos brotes en fase de control y uno en fase de investigación, sigue como la provincia que más contagiados registra, con 116 casos.

Andalucía suma este jueves dos fallecidos por Covid-19 en una jornada en la que registra cuatro nuevos hospitalizados, sin nuevos ingresos en Unidad de Ciudados Intensivos (UCI), y con un ligero repunte diario en la cifra de casos confirmados por PCR con 34, después de que el miércoles sumara 16.

Según la Consejería de Salud, los hospitales andaluces mantienen este jueves 46 pacientes ingresados, tres menos en 24 horas, de los que ocho siguen en una UCI, uno menos que este miércoles. Tres provincias andaluzas, Málaga, Huelva y Jaén siguen sin registrar ingresos en UCI.

"No ha habido más contagios"

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este jueves que, si bien desde el Gobierno andaluz no descartan aplicar confinamientos parciales para prevenir y evitar el contagio de la población por coronavirus, por el momento "no es necesario" y no se contempla a corto plazo, al tiempo que no ha descartado aplicar el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos, aunque se pueda guardar la distancia social como han hecho otras comunidades, si la evolución epidemiológica lo aconsejara.

A preguntas de los periodistas en Guadix (Granada), Moreno ha hecho hincapié en que los brotes de coronavirus registrados en Andalucía están "muy controlados" y son "reducidos", de forma que no están teniendo incidencia clínica, lo cual hace que "estemos algo más tranquilos aunque sigamos preocupados y ocupados en la pandemia", ha dicho.

En este contexto, ha sostenido que la Junta estará "muy pendiente" de la evolución epidemiológica en los próximos meses para tomar una decisión respecto a la posibilidad de imponer uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos aunque pueda mantenerse la distancia social, como ha hecho Cataluña o Baleares. "No me parece una idea que haya que desechar", "hay que tenerlo encima de la mesa, tal como están los acontecimientos y la evolución de la pandemia en algunas zonas de España, especialmente Cataluña", ha agregado.

Preguntado sobre la posibilidad de aplicar confinamientos parciales en algunas zonas, como puede ser la provincia de Granada, donde se acumulan la mayor parte de los brotes de coronavirus de la comunidad, el presidente de la Junta ha recordado que nunca se ha descartado. "Las decisiones que tengamos que adoptar para prevenir y evitar el contagio del conjunto de la sociedad andaluza las vamos a tomar, cuesten lo que cuesten y por muy dolorosas que sean", ha garantizado.

No obstante, ha incidido en que se han realizado "cientos y cientos de PCR" en relación a estos brotes y "no ha habido más contagios", de forma que desde el equipo técnico y los rastreadores trasladan que la situación "está controlada" y la medida "no es necesaria", de forma que no se maneja aplicarla "a corto plazo".

"Pero vamos a estar muy pendientes de la evolución y si hubiera que tomar la decisión, que nadie dude que lo asumiremos", ha recalcado el presidente autonómico.