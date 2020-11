Andalucía deja en suspenso su bono turístico ante la imposibilidad de salir de los municipios

A la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local se le olvidó una cosa cuando, a mediados de septiembre, anunció la iniciativa del bono turístico andaluz "para reactivar el turismo tras la crisis sanitaria". Porque, por desgracia, la crisis sanitaria aún no ha quedado atrás, ni mucho menos, y este mismo domingo, apenas cuarenta días después de ser regulado a través de un decreto ley, se anunciaba que desde el martes no se puede salir de ningún municipio andaluz salvo causa debidamente justificada. Y el turismo, evidentemente, no lo es. La Junta, pese a ello, asegura que mantiene activo el bono turístico para todo aquel que quiera viajar por Andalucía, aseguran fuentes de este departamento. "No se puede utilizar" y "no tiene salida", reconocen las fuentes, pero "sigue activo".

La Junta bonificará a los andaluces el 25% de viajes de al menos tres noches de hotel en Andalucía de octubre a mayo

Saber más

Lo que se han paralizado son todas las campañas de comunicación referentes al bono turístico que informaban y animaban a la gente a usarlo, añaden las fuentes de Vicepresidencia, como así trasladó la Consejería a los departamentos comerciales de los distintos medios andaluces. "Es de pura coherencia" que no se pida la movilidad entre municipios o provincias de Andalucía cuando existen tales restricciones, señalan, que indican que ya con las medidas adoptadas hace doce días se dio aviso a los medios de comunicación de la paralización de las campañas, pese a que aquellas no afectaban a la totalidad de la población andaluza.

Dichas campañas quedaron desde entonces en stand by hasta que no se superen las actuales circunstancias. Al igual que el propio bono, que quedará ahora mismo en suspenso, para que no se desactive del todo porque "activarlo luego sería otra vez iniciar todo el procedimiento". Las fuentes también apuntan que se trata de un decreto, en concreto el Decreto-ley 25/2020, de 29 de septiembre y que "no se puede paralizar" y se aprovechará, explican, cuando quizás las circunstancias vuelvan a cambiar.

824 solicitudes en un mes

En ese sentido, el presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat), Juan Zapata, decía hace apenas unos días que el bono turístico de la Junta "era una buena iniciativa para activar la demanda" pero que ahora "prima la imposibilidad de movimientos y el mensaje de que esto va a más". El representante de los hoteleros andaluces apeló a "una situación crítica con una pérdida del 80% de la facturación", que ahora se alargada ante la imposibilidad de salir y entrar de cada municipio andaluz.

Hasta el 4 de noviembre, en las delegaciones territoriales de la Consejería se habían presentado en el primer mes de la iniciativa un total de 824 solicitudes: 291 de Sevilla, 200 de Cádiz, 136 de Málaga, 60 de Granada, 51 de Jaén, 32 de Huelva, 28 de Almería y 26 de Córdoba, informan las fuentes de la Consejería.

La Junta de Andalucía presupuestó nueve millones de euros para lo que quedaba de 2020 y para 2021 para abonar a turistas de la propia comunidad autónoma un 25% de la facturación de cada uno de hasta tres viajes que realicen dentro de Andalucía con una reserva mínima de tres noches, y amplió el pasado 13 de octubre al 50% su bonificación para personas con discapacidad y rentas más bajas. Desde la Consejería detallan que, para el presente año, está presupuestado aproximadamente un millón de euros y el resto para el año que viene, en ambos casos con la posiblidad de adaptarse a las circunstancias, como así ha venido ocurriendo durante 2020 en el marco del Plan de Acción del Turismo, que este año se ha ido "flexibilizando y adaptando", derivando determinadas partidas de acuerdo a la situación de crisis. "Son cantidades consignadas que quedarán ahí para el futuro", opinaba Juan Zapata respecto a lo presupuestado por la Junta para el bono turístico.

Un decreto de 25 de octubre abordó una modificación puntual de la regulación del bono turístico con la finalidad de incluir, como elemento de mediación a través del cual realizar la contratación de los servicios de alojamiento a las agencias de viajes on line.