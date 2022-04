Una ex diputada de Vox y la rival de Marín en las primarias de Ciudadanos crean dos partidos justo antes de las andaluzas

Dos nuevos partidos políticos podrán concurrir a las próximas elecciones andaluzas: uno nace de la guerra interna en el grupo parlamentario Vox Andalucía y el otro de la guerra interna en Ciudadanos, socio del Gobierno de Juan Manuel Moreno. El primero se llama Libres (LB) y ha sido inscrito hace un mes en el registro de partidos políticos del Ministerio de Interior por la ex diputada de Vox, Luz Belinda Rodríguez, cabeza de lista por Almería en 2018.

Moreno justifica un posible adelanto electoral en junio: "Necesitamos tener las manos desatadas"

Saber más

Rodríguez abandonó Vox en enero de 2020 acusando a sus compañeros de acoso laboral (en paralelo, la dirección del grupo formalizó su expulsión, reprochándole que “no aportaba nada”). Desde entonces es parlamentaria no adscrita, junto a otros 11 diputados expulsados de Adelante Andalucía, y representa las consignas de Falange Española en el Parlamento andaluz.

El segundo partido recién creado se llama Somos Futuro y fue registrado también en el mes de marzo por Elena Bago, afiliada onubense de Ciudadanos que disputó la candidatura naranja en las últimas elecciones andaluzas -y en las primarias a la dirección del partido- al vicepresidente de la Junta y líder regional, Juan Marín. Bago, ingeniera industrial de Huelva, logró un 23% de apoyos de los afiliados de Ciudadanos en las primarias de 2018, siendo prácticamente una desconocida, frente al candidato impuesto por el líder nacional, Albert Rivera.

En 2021 volvió a presentarse a unas primarias exprés de Ciudadanos para elegir al candidato a las autonómicas de este año -2.264 afiliados con derecho a voto-, pero esta vez apenas obtuvo 74 papeletas, un 5,2% del sufragio. Aquel proceso fue en diciembre del año pasado y al poco tiempo Bago inició la andadura para montar su propia formación política, ya desmarcada de Ciudadanos.

Ambiente electoral

Estos dos nuevos partidos políticos aparecen en el registro de Interior el mismo día, 31 de marzo, aunque nada tienen que ver entre sí. Los dos se inscriben en el “ámbito territorial nacional”, pero a las puertas de las elecciones en Andalucía, que aún no están convocadas pero que forzosamente tocan este año. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, baraja el mes de junio, para lo cual deberá disolver el Parlamento después de Semana Santa, o bien esperar ya a otoño y finiquitar la legislatura en este periodo de sesiones, que termina antes de verano.

La ex diputada de Vox Andalucía consta como presidenta y representante legal del partido Libres, con sede social en Córdoba, una provincia distinta a la suya. La ex afiliada de Ciudadanos es la presidenta y representante legal de Somos Futuro, cuyo nombre completo es Somos Fuerza, Unión, Trabajo, Utilidad, Regeneración y Oportunidad. Su sede social está en Huelva, donde trabaja Bago.

La irrupción de dos nuevas formaciones en la arena política andaluza ahonda en la fragmentación actual del escenario, en la que concurren más partidos que nunca, la mayoría fruto de divisiones previas. Vox irrumpió en el Parlamento andaluz en 2018 con 12 diputados, pero apenas dos años después sufrió una crisis interna que se saldó, primero, con la dimisión de su líder y candidato, el juez Francisco Serrano, inmerso en una causa judicial por un supuesto delito de fraude, y posteriormente con la pérdida de una parlamentaria.

“Las mujeres estamos anuladas en Vox”

La expulsión de Rodríguez del grupo se produjo en medio de una bronca interna monumental. La almeriense acusó a sus compañeros de “misoginia” y “falta de democracia interna”, y llegó a denunciar ante la Policía que le habían abierto la correspondencia personal. “Cuando era portavoz adjunta era un cero a la izquierda. Solamente los hombres pueden hablar en Vox y solamente los hombres pueden estar en todos lados, las mujeres estamos un poco anuladas. Me voy porque no me dejan trabajar”, sostuvo en enero de 2021.

El entonces portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, le respondió con una dura crítica: “Se va un minuto antes de que el partido la eche. Cuantitativamente no era una persona que destacara y por su entrega y su capacidad humana era cuestionable. No lo considero una gran pérdida”.

Sector crítico en Ciudadanos

En el caso de Elena Bago, nacida en Jaén y residente en Huelva, su peso orgánico dentro de Ciudadanos era exiguo. Nunca tuvo un puesto en el partido ni ocupó un cargo público. En febrero de 2017 se presentó como compromisaria a la cuarta asamblea nacional de la formación naranja, la única aspirante al margen de la corriente oficial que lograría un asiento. La ahora presidenta de Somos Futuro siempre fue crítica con el liderazgo de Juan Marín, “teledirigido por la dirección nacional de Ciudadanos”.

La formación naranja afronta unos comicios difíciles, con todos los sondeos en contra. Marín confía en lograr unos resultados por encima de los que ha obtenido Ciudadanos en otras comunidades que ya han pasado con las urnas, recientemente en Castilla y León, donde salió del Gobierno de coalición con el PP al único escaño que ha mantenido en la Cámara autonómica. La alianza entre populares y naranjas en Andalucía ha disfrutado de una sintonía excepcional en estos tres años de legislatura, y tanto Moreno como Marín han declarado públicamente que su interés es reeditar el pacto y continuar gobernando juntos.