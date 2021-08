Andalucía prorroga las medidas vigentes contra la Covid-19 pese al descenso de la quinta ola

El Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública ha decidido mantener las medidas actuales frente a la Covid-19. El conocido como 'Comité de Expertos' ha apostado por la cautela pese a que la cobertura vacunal ya se sitúa por encima del 73% y que ha comenzado la bajada de la presión asistencial. "La tendencia de la pandemia comienza a ser descendente en los últimos días, aunque Andalucía aún se mantiene en un nivel de riesgo medio", ha advertido el el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, a la finalización de la reunión.

La incidencia de la variante Delta en Andalucía es casi del 90%, con un aumento de 11,3 puntos en una semana

La única medida acordada, y que entrará en vigor a la medianoche de este jueves, ha sido la de aumentar a 6 el máximo de comensales en mesas ubicadas en interior en restauración y salones de celebraciones en aquellos territorios en los niveles de alerta de menor restricción, los 1 y 2. El resto de aforos se mantienen igual.

Esta decisión viene en una jornada donde el impacto de la quinta ola comienza a remitir a pesar de que en Andalucía se han contabilizado 37 muertes este miércoles, el mayor dato en más de tres meses. La comunidad autónoma también ha registrado 1.126 casos positivos por Covid-19, 2.177 menos que el martes y una cifra muy inferior a los 3.059 comunicados el mismo día de la semana pasada. Esto hace que la incidencia acumulada también se haya visto reducida y se sitúe en 419,1 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 38,2 puntos menos en 24 horas y 123,3 puntos menos en un semana.

Municipios con toque de queda

Los comités territoriales de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho provincias andaluzas han solicitado, en base a la situación epidemiológica de sus áreas de actuación, restringir la libertad de movimiento entre las 2.00 y las 7.00 horas en los municipios jiennenses de Bailén, Mengíbar y Villanueva del Arzobispo y en la localidad sevillana de Villaverde del Río. Para que medida sea efectiva tiene que contar con el aval de el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Esto hace que a partir de las 00:00 de este sábado se levante el toque de queda en los municipios de Benalup-Casas Viejas (Cádiz), Bonares y Trigueros (Huelva), Tocina y El Cuervo (Sevilla).

Además se han actualizado los niveles de alerta en Andalucía. En este caso no sólo se analiza la tasa de incidencia acumulada sino que existen ocho indicadores entre los que se encuentran los índices de hospitalización, camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) o la cobertura de vacunación. Así todos los distritos sanitarios permanecen en el nivel de alerta 2 con las excepciones del Área de Gestión Sanitaria Norte en la provincia de Almería y el Área Sanitaria Nordeste de Granada que están en nivel de alerta 1, el de menor restricción.

Vigilancia en las residencias de mayores

El Comité de Expertos también ha acordado incrementar las medidas de vigilancia y control en las residencias de mayores y en centros sanitarios y sociosanitarios. Esto se debe, según Aguirre, "al aumento de brotes registrados en las últimas semanas que, si bien no han tenido la virulencia de olas anteriores, nos lleva a plantear un refuerzo de estos espacios para preservar la seguridad de los trabajadores y residentes y como medida de prevención”.

De este modo, se efectuarán pruebas diagnósticas (PDIA) a todos los trabajadores de estos espacios: cada dos semanas en el caso de vacunados y dos veces por semana para aquellos que no tengan ninguna dosis. Estas pruebas también se efectuarán con 72 horas de antelación en los casos de reingreso a los centros de algún residente aunque esté vacunado. En el caso de centros sanitarios, las PDIA serán semanales para el personal no vacunado y que mantenga contacto con pacientes. Por último, se ha acordado que se lleve a cabo seguimiento por PDIA a toda persona considerada “contacto estrecho” de un caso positivo, sea trabajador o residente e independientemente de si está vacunado o no.