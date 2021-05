Andalucía sube su tasa Covid hasta 166,6 y suma 1.400 casos y cinco muertes en 48 horas

Andalucía ha registrado este lunes 24 de mayo y domingo 23 un total de 1.400 casos de coronavirus, menos los 1.497 de los mismos días de la semana pasada, según datos consultados por Europa Press del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado cinco muertes, más que el lunes y domingo pasados, cuando hubo dos.

La tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha subido hasta 166,6 casos por cada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 2,6 puntos más que la registrada el sábado, pero 3,4 menos que la registrada hace siete días.

Los 1.400 casos de este lunes y domingo se contabilizan tras los 1.276 del sábado, los 1.380 del viernes, los 1.412 del jueves, los 1.144 del miércoles, los 938 del martes y los 1.497 del lunes y domingo pasados.

Por provincias, Sevilla vuelve a ser la que contabiliza más positivos con 373, seguida de Granada con 223, Málaga con 222, Jaén con 158, Huelva con 151, Cádiz con 143, Almería con 72 y Córdoba con 58. Los cinco fallecidos en las últimas 48 horas se reparten entre Cádiz (dos), Córdoba (dos) y Granada (uno).

Comité de expertos

Por otra parte, el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, conocido como comité de expertos, se reunirá este jueves para analizar la situación de la pandemia del coronavirus en la comunidad y la posibilidad de relajar algunas de las restricciones a partir del 1 de junio cuando empezaría la fase 2 de desescalada.

Así lo ha señalado la portavoz de este comité, Inmaculada Salcedo, en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que "si la curva sigue cayendo y todo va bien, bajando los contagios y los hospitalizados, podremos ir mejorando las medidas porque la economía es también un problema de salud pública".

De esta manera, ha instado a la ciudadanía a acudir a vacunarse cuando sean citados con "la que le toque" con el objetivo de conseguir la inmunidad de grupo cuanto antes. "Cuando se consiga tendremos la tranquilidad y se podrán tomar medidas que relancen la economía", teniendo en cuenta que "se está vacunando muy rápido" y con "la ilusión" de tener un verano "mucho mejor" que el anterior, cuando "hubo un respiro pero luego se produjo una tercera ola brutal".

Preguntada sobre la segunda dosis a aquellos trabajadores esenciales menores de 60 años vacunados con AstraZeneca, Salcedo ha reconocido que no entiende que se ponga "otra vacuna diferente ni se haya retrasado esta segunda dosis" y ha advertido de que el estudio realizado con una segunda dosis de Pfizer "no está bien desarrollado y además, aunque 600 pacientes son bastantes, "no es comparable con los 50.000 de otros ensayos".

En cuanto a los menores entre 12 y 16 años, ha apuntado que el hecho de no tener por ahora ensayos clínicos no significa que esté contraindicada la vacuna sino que "no ha habido tiempo" para realizarlos. "Creo que los menores se deben de vacunar. A una vacuna de ARN mensajero no le veo contraindicación", ha apuntado.