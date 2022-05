ATA-Sylvia Rivera pide mecanismos para luchar con el odio hacia las personas trans

La asociación ATA-Sylvia Rivera pide a las instituciones andaluzas “la puesta en marcha de mecanismos que frenen la oleada de discursos de odio hacia las personas trans y sus familias en Andalucía”, según ha indicado ATA en un comunicado en el Día Internacional contra la LGTBIfobia que se conmemora este martes 17 de mayo.

“Partimos de una situación ya castigada por el aumento de los discursos de odio en nuestra comunidad, que, según el Observatorio contra la LGTBIfobia, han aumentado con respecto al 2020 un 8%, siendo alarmante y muy grave que los casos de transfobia se hayan triplicado, del 10% en 2020 a un 28% en 2021”, explica la asociación.

ATA denuncia “unas políticas públicas LGTBI que han sido toda una puesta en escena en fotos, repartos de guías y 'titulares' que han vendido a bombo y platillo promesas como que la Consejería de Igualdad se personaría en los casos de delitos de odio, contabilizados según el informe en 367 incidencias en 2021, donde no ha habido ninguna personación”. Además, critican que “no se han implementado políticas para la empleabilidad de las personas trans, contraviniendo el mandato de la Ley Trans andaluza de 2014 y la Ley LGTBI de 2017, en cuanto a los protocolos en el ámbito sanitario y educativo referidos a la protección de las personas trans. A pesar de que tienen ya años desde su aprobación, son muchos los casos donde se niega y obstaculiza el ejercicio de los derechos recogidos en estos y emanados de la legislación andaluza”.

En otro orden de cosas, “el régimen sancionador de la Ley LGTBI está siendo papel mojado ya que, a pesar del alto índice de los discursos de odio, no hay voluntad política para implementarla”.

Asimismo denuncia ATA “la usencia de una vocalía trans en el Consejo Andaluz LGTBI, una anomalía en el diseño de este consejo, no se ha previsto que la voz de las personas trans, uno de los eslabones más débiles del colectivo, esté asegurada y que ha devenido en que no haya ninguna persona trans en la comisión permanente del mismo, algo que no sucede en ningún otro consejo LGTBI, ni en el estatal, ni en los autonómicos, ni municipales”.

ATA denuncia también que “en el contexto actual de crecimiento de los discursos de odio y anti derechos trans, desde la administración andaluza se ha retirado el apoyo a todos los programas que desde hace 14 años lleva desarrollando la ATA-Sylvia Rivera en Andalucía, una entidad histórica y una de las impulsoras de la pionera Ley Trans andaluza y los protocolos educativo y sanitario de personas trans”.

A todo eso, “se le une la amenaza que la ultraderecha ya en precampaña está anunciando con derogar las leyes trans y LGTBI”. “Las personas trans y LGTBI pusimos nuestros cuerpos y contribuimos a hacer democracia, en concreto, las personas trans pusimos a Andalucía a la cabeza de Europa en el mapa del reconocimiento de los Derechos Humanos, es un deber de las instituciones poner en marcha los mecanismos necesarios que el Estado de Derecho tiene para proteger nuestro derecho a ser iguales en nuestra diversidad”, declara Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera.