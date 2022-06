La bolsa del SAS sigue desactualizada desde 2020 y amenaza la contratación de sanitarios para este verano en Andalucía

La bolsa de sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) está sin actualizar desde 2020 y no parece que la situación vaya a mejorar de cara a este verano. Es decir, que la bolsa se encuentre desfasada afecta directamente a las posibilidades que tienen los trabajadores para optar a otro empleo dentro del sistema público de salud de Andalucía. Aunque lo habitual es que este sistema suela estar desactualizado, también es común que antes del verano se ponga al día la bolsa de la mayoría de categorías profesionales. Algo que no va a ocurrir este año por una cuestión de plazos y que en algunos casos es incluso peor puesto que hay bolsas sin actualizar desde 2019.

Mientras desde Salud defienden que “el proceso se ha agilizado al máximo”, pero que hay un “elevado número de candidatos inscritos”, las semanas siguen pasando y los sanitarios andaluces ven cómo sus opciones de aspirar a mejores contratos, sustituciones o interinidades disminuyen porque no han podido sumar puntos a través de sus méritos acumulados desde 2020. Es decir, la bolsa de empleo del SAS, que se divide por categorías profesionales, no ha sumado aún las competencias y el trabajo desarrollado por cada trabajador a este método que luego es esencial para que se puedan producir contrataciones.

Traducido, básicamente implica que un sanitario que haya estado trabajando desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 31 de octubre de 2021, verá cómo nada de ese desempeño le cuenta para aspirar a un nuevo puesto de trabajo este verano. Al mismo tiempo, un profesional que no haya acumulado tantos puntos desde entonces, pero que ya estuviera en una buena posición en 2020, seguirá por delante que alguien que sí habría sumado más méritos en la nueva actualización.

Las fechas

Las fechas son importantes en este tema. Cada año la bolsa debe actualizarse a 31 de octubre con las competencias acumuladas hasta ese momento para que el profesional pueda sumar más puntos que le permitan escalar posiciones y poder ser contratado en una mejor situación. La bolsa no sigue el año natural, sino que va de 1 de noviembre al 31 de octubre del año siguiente. Todo el trabajo y méritos (cursos, publicaciones…) que el trabajador acumule en ese tiempo, se le sumará cuando la bolsa sea actualizada. Sin embargo, esto no ha ocurrido en esta ocasión y la bolsa de trabajo se encuentra desactualizada desde el 31 de octubre de 2020. Es decir, hay un año de trabajo que para el SAS no ha contado.

Fuentes de Salud tratan de dejar claro que se está trabajando en los listados provisionales (que aún tendrán que tener su recorrido administrativo hasta ser definitivos). “Muchas de las categorías se quedarán sin candidatos disponibles dado el elevado nivel de empleo en el SAS y la oferta de contrataciones”, explican. “Además, hay que recordar que se continúa con la resolución de la Oferta de Empleo Público que ha supuesto la convocatoria de 15.541 plazas y la tramitación para el reconocimiento de la carrera profesional a todas las categorías y mejoras en las que lo tenían reconocido, lo que beneficiará a más de 72.000 trabajadores del SAS”.

Los problemas tras la falta de actualización

No obstante, las razones que explican por qué aún no está actualizada la bolsa son varias y algunas se repiten habitualmente. El principal motivo es que son tantos trabajadores y categorías, según la Junta de Andalucía hay alrededor de 100.000 trabajadores en el sistema público sanitario a los que habría que sumar los aspirantes a conseguir un contrato, que no se pueden cuantificar, que los funcionarios encargados de actualizar las diferentes bolsas de profesionales no dan abasto. Por eso, lo habitual es que suelan estar desfasadas durante algunos meses, pero que siempre estén actualizadas de cara al verano. Una fecha que no es casual ya que se trata del periodo más importante en cuanto a contrataciones junto con el invierno. En verano se producen muchas bajas entre el personal por vacaciones y otras variables y el sistema necesita encontrar plantilla sustituta que sale en primer lugar de la bolsa de empleo en la que están todos los trabajadores que aspiren a trabajar en Andalucía.

Otro de los motivos que explicarían por qué la bolsa de trabajo del SAS está desactualizada la deslizan fuentes del sector. Según explican desde el sindicato CSIF, Salud está negociando un nuevo sistema para actualizar los méritos y que el personal pueda tener sus competencias al día de una forma mucho más ágil a través de la llamada Ventanilla Electrónica del Candidato (VEC). El problema es que los sindicatos entienden que este sistema, que puede ser bueno, ha hecho que la Junta de Andalucía abandone la actualización normal de las bolsas de trabajadores, ralentizando su puesta al día. Además, existe un tercer problema y es que el personal encargado de actualizar las bolsas no está solo destinado a esta función, sino también a otras, según sostienen los propios sanitarios y los sindicatos. Un hecho que creen que se podría resolver si se crease un equipo específico para esta función que mantuviese el sistema mensualmente a punto.

En todo caso, la realidad es que este verano las contrataciones se harán utilizando listas cuya vigencia es del año 2020, llegando a ser incluso de 2019 en algunos casos. Porque ahora mismo se están elaborando las bolsas provisionales, a las que después habrá que aplicar recursos y alegaciones hasta que se elaboren los listados definitivos con los méritos a 31 de octubre. Una cronología que hace inviable que las bolsas puedan estar al día antes de que llegue el periodo de contratación veraniega. Lo que implica otra posibilidad que desliza Guadalupe Sánchez, responsable del Área de Acción Sindical de la Federación de Sanidad de CCOO de Andalucía: “En algunas categorías se va a agotar la bolsa de trabajadores y van a tener que recurrir a los listados adicionales que son transparentes”.

La alternativa que no llega

Estos listados o bolsas adicionales son aquellas que se elaboran aparte de la bolsa oficial para que haya una segunda vía de contratación. El problema es que, por error o por interés, algún profesional puede indicar que tiene más méritos de los que realmente acumula, colocándose en una posición mejor que el resto de sus compañeros y pudiendo así ser contratado. “Esto es una falta de respeto a los trabajadores y a las trabajadoras que lo han dado todo durante la pandemia”, sostiene Sánchez quien a su vez no ve mal que se esté planteando un nuevo sistema para actualizar las bolsas “pero no se puede cortar el proceso habitual”. Precisamente desde CSIF, el sindicato que está trabajando en el nuevo método de actualización a través de la VEC, su portavoz, Victorino Girela, explica que los problemas técnicos (adaptación y volcado de datos, solicitud de carrera profesional...) han hecho que finalmente se haga en la aplicación de bolsa“.

“Ahora estaremos vigilando que se cumplan los plazos. CSIF presentó una semana antes de que se hiciera público, mediante escrito registrado a la Dirección General de Personal, una denuncia por el retraso injustificado que vulnera el pacto de bolsa. Parece que necesitan nuestras denuncias para reaccionar”. Por su parte, UGT considera un “mal endémico” la situación de las bolsas del SAS que no se actualizan. Antonio Macías, miembro de este sindicato, ve en ello un “grave perjuicio” para los trabajadores. “Invierten dinero en formación, trabajan lejos de sus casas, incluso aceptando contratos de un día y perdiendo dinero. Todo para conseguir puntos que mejoren su situación en bolsa y aspirar a mejores puestos y luego se encuentran con que eso no les vale para nada porque la Administración no ha sido capaz de baremar el listado antes de que den los contratos, en este caso de verano”.

Desde el Sindicato Médico, Carmen Serrano lamenta que el sistema siga así desde hace tiempo. “Desde que se implantó el sistema de bolsa única del SAS, el decalaje entre actualización de bolsa y contratación para plan de vacaciones suele ser de dos años. Actualmente están contratando con la correspondiente a 2020 y en algunas categorías incluso con la de 2019”. De otro lado, en el Sindicato de Enfermería SATSE tienen claro que Salud va “tarde como siempre” en la actualización. “Cuando lleguen los contratos puede que se le den más largos a profesionales que tienen menos puntos si se hubieran actualizado en bolsa”, dice José Sánchez. No obstante, cree que en “enfermería seguramente no habrá nadie que no tenga contrato puesto que seguro que faltarán enfermeras para cubrir todos los contratos y ya están incluso algunos hospitales haciendo ofertas públicas”.