Los bomberos forestales exigen a la Junta de Andalucía que les reconozca la antigüedad para evitar movilizaciones

Un mes tiene la Consejería de Presidencia para llegar a algún punto que satisfaga a los trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAyA), a la que aún están adscritos los bomberos forestales del Infoca. La fecha marcada en rojo es el 17 de octubre. Si no hay avances hasta ese día, las secciones sindicales del comité intercentros (CGT, UGT, CCOO, UITA y CSIF) tienen anotado que saldrán a movilizarse para reclamar cuestiones por las que llevan años batallando. Dos de las cuáles son el eje de sus protestas: que el dispositivo de bomberos esté al completo durante los doce meses del año y que se les reconozca la antigüedad puesto que son los únicos trabajadores de la Junta de Andalucía que carecen de ella en sus salarios.

La Junta de Andaucía incluye al INFOCA en una nueva Agencia y los sindicatos temen la "privatización" del servicio

A diferencia de otras ocasiones, esta vez parece que hay un punto de partida mejor. Antonio Sanz, consejero de Presidencia -cartera que ha asumido el dispositivo Infoca-, se comprometió a principios de septiembre a asumir las dos grandes reivindicaciones de los trabajadores como suyas. De palabra y sin nada por escrito, el representante de la Junta de Andalucía abrió la posibilidad al mantenimiento del dispositivo de bomberos de forma permanente y a revisar la antigüedad de los profesionales. Pero al no haber nada plasmado en un papel, los sindicatos piden más concreción, sobre todo en lo referente a la antigüedad. En cuanto al dispositivo, la propuesta es que esté completo durante los doce meses en un plazo máximo de tres años.

Dando más margen para que la propuesta sobre el dispositivo se cumpla, la antigüedad es el gran caballo de batalla de esta negociación. El sindicato más beligerante por ella es CGT. No en vano, es la principal sección sindical en la AMAyA y en el Infoca, por lo que tienen un gran poder de movilización. En pleno proceso de trasvase de competencias entre la AMAyA y la futura Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (ASEMA), con la que el Gobierno andaluz pretende centralizar la gestión de incendios y catástrofes naturales, la negociación para asegurar unas buenas condiciones laborales a los más de 5.000 trabajadores de la AMAyA -3.000 son bomberos- se vuelve vital. Por ello, Antonio Castellano, portavoz de CGT, no acaba de fiarse de las intenciones de la Consejería de Presidencia.

“Va a ser insuficiente”

Cree que va a ser un “otoño caliente” porque la “propuesta de antigüedad es una tomadura de pelo”. No contemplan otra posibilidad que no sea la de reconocer la antigüedad total de cada trabajador, pero desde CGT creen que la Junta pretende hacer un enjuague para ahorrarse parte de estos complementos de las nóminas. “Desde el año 2006, hemos tenido una perdida de poder adquisitivo que ronda el 20%”, explica Castellano. “Que a estas alturas de la película condicionen la antigüedad a un ”estudio“ y que no hayan concretado una propuesta es que saben de sobra que dicha propuesta va a ser insuficiente”.

“Hace poco nos hicieron una propuesta ridícula que era empezar a contar la antigüedad desde 2021, cuando tenemos a gente con 35 años de servicios prestados”. Por eso, desde CGT tienen claro que no van a aceptar nada que no pase por el reconocimiento total de este complemento. Más comprensivos se muestran UGT y CCOO. Ambos entienden que CGT está “intoxicando a la plantilla” generando un “alarmismo” al asumir desde el principio que la Junta no va a asumir la antigüedad completa de los trabajadores, cuando aún queda margen de negociación. Emilio del Pino, portavoz de UGT dice que desde su sindicato no ven “grandes fricciones” con Presidencia porque el consejero se ha “comprometido personalmente” con la recuperación de la antigüedad y completar el dispositivo del Infoca.

La antigüedad como “línea roja”

Del Pino recuerda que su sindicato también tiene como “línea roja” que se reconozca los años trabajados por cada profesional, pero entienden que puede ser complejo presupuestariamente. Según este portavoz, el consejero Sanz les explicó que hace falta estudiar este complemento porque quizá en el presupuesto no quepa el desembolso total y se deba hacer por partes. Algo que para CGT abre la puerta a que no se acabe abonando finalmente. Desde CCOO, Raúl Mena asegura que su sindicato no va a renunciar a “ni un día de antigüedad del trabajador”. Remarca que si un efectivo de la AMAyA, por ejemplo, lleva quince años empleado, deben reconocerse esos quince años.

A la espera de que desde el Gobierno andaluz se concrete una nueva reunión entre los sindicatos y la Consejería de Presidencia para empezar a plasmar en papel los compromisos adquiridos por el consejero Sanz, las otras dos representaciones sindicales también están vigilantes para que se produzcan avances. Desde CSIF creen que la intención mostrada por Antonio Sanz en la reunión previa es un “avance importante”. Gregorio López, portavoz de este sindicato, recuerda que lo que se ha conseguido hasta ahora es “un compromiso de gobierno”. Como UGT y CCOO, creen que CGT está “generando malestar” porque “se ve que tienen otros intereses”.

El último sindicato, UITA, se apunta a esa última tesis sobre CGT. Antonio Benzal, su portavoz, entiende que esta sección sindical pretende “embarrar el terreno de juego”. No obstante, en UITA confían en el compromiso del consejero. De hecho, todos los sindicatos a excepción de CGT han enviado una propuesta conjunta que “contempla la recuperación de la antigüedad desde el inicio y con los importes del VI convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía”, indica Benzal. “Exactamente igual que el resto de empleados públicos de otras Agencias. Cuando nos llegue la propuesta desde Presidencia sabremos el alcance de la misma”.

Sin fecha aún en el horizonte para una nueva reunión, desde la Consejería de Presidencia recuerdan que la “negociación sigue abierta” y que se “acordó pedir un informe de cada caso”. Con el tiempo en contra, la Junta de Andalucía debe abordar cuanto antes un documento que recoja las reivindicaciones por escrito o los sindicatos calentarán las calles con movilizaciones el 17 de octubre. Ese día están llamados a salir UGT, CCOO, UITA y CSIF, mientras que CGT va a someter esa posibilidad a consulta durante los próximos días.