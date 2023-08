La Junta mantiene la incógnita sobre el futuro de los bomberos forestales de Andalucía en la nueva agencia de emergencias

Los sindicatos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAyA) reclaman al Gobierno andaluz más trasparencia para saber qué futuro le depara a esta institución y a los más de 5.000 trabajadores adscritos a la misma, sobre todo a los 3.000 bomberos que pertenecen al Infoca. Las diferentes secciones sindicales aseguran que desde que el Ejecutivo regional anunció hace más de dos meses, vía Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la creación de la nueva Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (ASEMA), apenas se han avanzado en los detalles que permitan aclarar qué pasará con los empleados. Desde el Gobierno andaluz niegan rotundamente que se esté ocultando información.

Todos los sindicatos coinciden en el mismo análisis: la Junta de Andalucía se ha instalado en el “silencio administrativo” y no ofrece apenas datos sobre la futura agencia y las consecuencias que tendrá para los 5.000 trabajadores de la AMAyA. Hace unos días hubo una reunión de trabajo en la que sí se habló de qué ocurrirá con el personal de servicios horizontales. Según explica Antonio Castellano, portavoz de CGT -principal sindicato de la agencia-, la Junta de Andalucía quiere trasladarlos desde AMAyA hasta ASEMA. “Este tema nos preocupa mucho, porque son áreas y departamentos de la plantilla que llevan sin reposición de efectivos desde hace 12 o 13 años”. Estos empleados se encargan principalmente de recursos humanos, contrataciones, prevención de riesgos laborales y logística por lo que sus funciones son “muy importantes”.

“Como consecuencia de la falta de personal, todo se hace extremadamente complicado en la agencia: sacar las OPEs, los concursos de traslados. Creemos que dividir estos equipos en dos (los que se van a la nueva agencia y los que se quedan en AMAyA) va a hacer este problema, que ya es una realidad, mucho más grave”, apuntan desde CGT. Pero hasta ahí llegan las novedades, según explican los sindicatos. No se sabe mucho más sobre el funcionamiento que tendrá la ASEMA ni qué pasará con los bomberos forestales. Hasta la fecha, lo principal que se sabe sobre estos profesionales, que son alrededor de 3.000 efectivos, es que han pasado de depender de la Consejería de Sostenibilidad que gestiona la AMAyA a estar bajo el paraguas de la Consejería de Presidencia mientras se resuelve la creación de este nuevo ente.

La Junta de Andalucía defiende la puesta en marcha de la ASEMA con el fin de crear un “mando único” para gestionar los incendios forestales y las emergencias naturales, pero desde que se anunció en el BOJA, los sindicatos temen que esta nueva agencia acabe con la antigüedad acumulada por el personal y sirva para privatizar en parte los recursos del Infoca. Por ello, llevan semanas reclamando en diferentes foros que se les informe sobre la organización que tendrá la ASEMA, los medios con los que contarán a partir de ahora y que se atiendan sus demandas laborales históricas.

Demandas históricas

Sin embargo, los representantes de los trabajadores denuncian que el Gobierno andaluz ha optado por guardar “silencio”. Fuentes de la mesa sectorial argumentan que “eso solo puede indicar que no tienen buenas noticias para contar” y creen que los dos periodos electorales que se han vivido han hecho que desde la Junta hayan preferido evitar informar sobre el futuro de ambas agencias. Por eso, quieren presionar al Gobierno andaluz para que desde la Consejería de Sostenibilidad o la de Presidencia -o ambas- se les emplace a reuniones que puedan arrojar luz.

Aseguran que estar siendo testigos de cómo “se pasan la pelota” entre consejerías para dar información sobre el futuro inmediato de AMAyA y ASEMA y el Infoca: “Llevamos más de dos meses sin avances ni concreción sobre el futuro de nuestra agencia y nuestros compañeros. En la última reunión se nos dijo que en breve recibiríamos el detalle de qué personal estará en cada agencia. Dos meses sin reuniones, a pesar que el propio Consejero de Presidencia se comprometió a mantener reuniones semanales y a atender las demandas de los trabajadores”.

Además, los sindicatos recuerdan que el actual equipo de Gobierno ya se comprometió cuando estaba en la oposición a atender demandas históricas que no ha resuelto desde que Moreno Bonilla es presidente andaluz. Demandas que pasan por reconocer la antigüedad de los trabajadores y mantener el dispositivo Infoca al 100% de efectivos durante todo el año y no solo durante el periodo de alto riesgo de incendios que se prolonga de junio a finales de octubre. “El fuego no se combate solo cuando se ha iniciado, sino que se puede y se debe prevenir”, insisten los bomberos forestales para reclamar que la plantilla sea estable.

“Esto está parado porque han venido dos ciclos electorales seguidos y no han querido levantar la liebre ni poner las cartas encima de la mesa y eso no suele ser buena señal”, explican fuentes de la mesa sectorial. “Se publicó en Semana Santa la separación de las agencias y a día de hoy estamos con lo mismo que sabíamos: muy poco”. Apuntan a que hay “muchas dudas” y que la situación sigue siendo la misma. En todo caso, los sindicatos son conscientes de que tienen poco margen de maniobra al estar en periodo de alto riesgo de incendios si deciden hacer actos reivindicativos, pero representantes como los de CGT dicen estar con “los dientes apretados” para lograr avances.

Por su parte, desde la Junta de Andalucía niegan que se haya producido un parón informativo. En Sostenibilidad aseguran que se siguen manteniendo “comunicaciones ordinarias” con los representantes de los trabajadores y que no les han trasladado a ellos ninguna de las dudas que se exponen en el comunicado. Por otro lado, en Presidencia consideran que ha de ser Sostenibilidad la Consejería que resuelva las inquietudes del personal de la AMAyA porque sigue siendo dependiente de esta cartera.