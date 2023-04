La Junta de Andaucía incluye al INFOCA en una nueva Agencia y los sindicatos temen la “privatización” del servicio

La nueva Agencia Andaluza de Emergencias, cuya constitución ya está en marcha con la aprobación del decreto que le da carácter legal, preocupa a los bomberos forestales de Andalucía. Preocupa porque el Ejecutivo regional ha decidido fundar este nuevo ente para trasladar a los profesionales del Plan Infoca desde la Agencia de Medio Ambiente y Aguas (Amaya) hasta esta de nueva creación. Para los sindicatos, esta nueva agencia abre la puerta a la “privatización”. Algo que niegan en el seno de la Junta de Andalucía.

Lo que defiende el Gobierno andaluz con la creación de la nueva agencia es que así se ubica bajo “un mismo mando” la gestión de los incendios forestales y de las emergencias naturales. De hecho, con la aprobación del decreto que da los primeros pasos para este nuevo ente, los 3.000 bomberos del Infoca dejan de pertenecer a la Amaya -que hasta ahora tenía 5.000 empleados en total- y serán dependientes de la Consejería de Presidencia hasta que se constituya definitivamente. Según la Junta, con este paso se mejorará también en “la formación integral” de todos los profesionales que trabajen contra el fuego o las catástrofes ambientales, al tiempo que no le costará “ni un euro” a los ciudadanos.

Pero los sindicatos del comité intercentros de Amaya (CGT, UGT, CCOO, UITA y CSIF) no las tienen todas consigo. Denuncian varios aspectos relacionados con esta nueva agencia. En primer lugar, manifiestan su descontento porque ni la Consejería de Sostenibilidad ni ningún otro interlocutor relacionado les haya informado del proyecto de crear otra agencia paralela a la Amaya: “Hacer un anuncio así, sin informar previamente a la plantilla, no hace sino generar inquietud e incertidumbre en unas trabajadoras y trabajadores que, a su juicio, ya están bastante ”quemados“ por años de bloqueo en las relaciones laborales y que sienten que no hay voluntad de dar solución a sus conflictos laborales históricos”.

Cabe recordar que los profesionales del Infoca llevan tiempo reclamando a los diferentes gobiernos andaluces que se estabilice el empleo durante todo el año, de modo que la plantilla esté disponible al completo los 12 meses y no solo durante los periodos de alto riesgo de incendio. También reivindican la necesidad de renovar los recursos técnicos y humanos con los que cuentan porque, denuncian, los retenes están incompletos y los materiales con los que trabajan están desfasados en algunos casos.

El fantasma de la “privatización”

El otro aspecto que preocupa entre las secciones sindicales es que la nueva agencia pueda dar pie a la “privatización” del servicio de extinción, ante la opacidad de la Junta de Andalucía: “Desde el comité se exige un mínimo de respeto a la profesionalidad de la plantilla de Amaya y avisan de que si este es un paso más en la hoja de ruta que anunciaban las famosas auditorías de los entes instrumentales, el Gobierno de la Junta de Andalucía se va a encontrar de frente con una plantilla unida y fuerte, que en ningún caso va a aceptar cualquier privatización de funciones que en la actualidad se realizan en Amaya”.

Fuentes sindicales consideran que la Junta de Andalucía está trazando una “estrategia” para desprestigiar al Infoca y justificar así la creación de la nueva agencia. De hecho, se basan en que en 2021 se realizaron auditorías en las que se recomendaba la “privatización parcial” del servicio en basándose, según denuncian desde el Infoca, en “informes sesgados y falsos”. De ese modo, y dejando a los profesionales sin los recursos necesarios y con problemas para luchar contra los grandes incendios que han tenido lugar en los últimos tiempos, el Ejecutivo regional puede justificar así la creación del ente que acoja a los bomberos forestales.

“Todo son incertidumbres”

En todo caso, desde la Consejería de Sostenibilidad se han dado pasos en una dirección opuesta. Ramón Fernández-Pacheco, el responsable de esta cartera, ha anunciado que se han incorporado a 2.000 efectivos al Infoca por haber adelantado ya la temporada de medio riesgo de incendios. Un aspecto que va en línea con lo que piden los profesionales cuando reclaman que se dote de personal al servicio durante todo el año, sobre todo porque “los fuegos no solo se apagan, sino que se previenen”, argumentan los sindicatos.

Fruto del descontento que han mostrado los profesionales del Infoca, el Ejecutivo regional se ha reunido con los sindicatos este jueves para trasladarles las novedades que se producirán con el cambio de agencia. Sin embargo, para las fuentes consultadas dicha reunión carece de sentido si ya se ha publicado el decreto de creación de este ente. “Todo son incertidumbres. No se sabe cuántos trabajadores pasarán a la nueva agencia ni hay criterios al respecto”. En ese sentido, habrá una nueva reunión la próxima semana para tratar de despejar estas incógnitas.