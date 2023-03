La prevención de incendios en Andalucía: una inversión “deficiente” para los bomberos y “perfectamente dimensionada” para la Junta

A poco más de mes y medio para que empiece la época de “alto riesgo de incendios” en Andalucía, la campaña de prevención está siendo “insuficiente”, según denuncian los bomberos forestales del Infoca. El sindicato mayoritario del cuerpo, CGT, así como CCOO y SAT, advierten de que la inversión del Gobierno andaluz está siendo baja un año más, lo que se ve reflejado en que falta plantilla y no se dispone de los medios óptimos para trabajar sobre el terreno. Aspectos que niegan en la Junta al asegurar que el personal es el que elige la dirección del Infoca y que nunca se había invertido tanto.

En el caso de los bomberos forestales de Andalucía llueve sobre mojado, paradójicamente. Porque este año no es el primero en el que los profesionales protestan porque no se destinan los recursos necesarios para prevenir los grandes fuegos. Antonio Castellano, portavoz de CGT, el sindicato principal del Infoca, recuerda que “los fuegos no solo se apagan en el periodo de alto riesgo, sino que se deben evitar fuera de esa temporada”. Para ello, es necesario que se hagan trabajos sobre el terreno.

El problema es que de los 3.000 bomberos forestales adscritos a la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) y que trabajan para el Infoca, solo la mitad están disponibles todo el año. El resto, se contratan para el periodo de mayor posibilidad de incendios que va desde junio hasta el otoño. Con la nueva modalidad de fijos discontinuos, el cuerpo se asegura contar con los mismos profesionales cada temporada, lo que mejora el conocimiento de los retenes a la hora de luchar contra las llamas, pero entre noviembre y mayo estos bomberos no están disponibles.

Esto implica que en el periodo de riesgo de fuegos medio y bajo no hay trabajadores suficientes ni para hacer trabajos de prevención ni para extinguir un gran incendio si se produjera. “Con el clima que tenemos, cada vez más seco y con menos lluvias, empieza a ser común que tengamos que intervenir en sucesos sin los retenes suficientes”, lamenta Castellano. A ese aspecto se debe sumar que la plantilla está “cada vez más envejecida” y que los profesionales que están activos todo el año en el Infoca suelen ser los que tienen una mayor antigüedad en el cuerpo. “El tiempo pasa y la agilidad no es la misma. Además, como los trabajadores envejecen, cada vez se tienen que dar más bajas por salud”.

Un problema de una década

“Nuestro problema no es de ahora y viene desde hace más de una década. Alrededor de la anterior crisis, los trabajos de prevención empezaron a reducirse y con la tasa de reposición cero no se sustituyeron a muchos jubilados del cuerpo”, apunta el portavoz de CGT, Antonio Castellano. Por su parte, desde CCOO advierten de que la situación “se hace cada vez más preocupante e insostenible”. Y no solo por no haber plantilla suficiente para preparar el campo para posibles incendios, sino porque no se trabaja con el material adecuado.

“Después de las denuncias públicas que CCOO realizó el pasado año en plena campaña de extinción ante la falta de equipos de protección (EPIS) para los bomberos forestales del dispositivo INFOCA, ahora se suma la situación que se está viviendo durante el periodo de bajo riesgo, que es cuando se tienen que acometer los trabajos de acondicionamiento de las infraestructuras forestales para la lucha de los incendios; esto es, los cortafuegos”. De acuerdo con este sindicato, “faltan pantallas de protección, guantes, cadenas de motosierras, cuchillas para las desbrozadoras y todo tipo de repuestos para hacer que la maquinaria ligera (motosierras y desbrozadoras) funcione correctamente”.

Desde CGT argumentan que se ha quedado desierto un concurso para comprar vehículos nuevos y que esa situación hace que tengan que usar otros viejos y en mayor cantidad para hacer las funciones que haría uno de los más modernos. A su vez, desde SAT, Juan Carlos Maldonado recuerda que “este pasado verano hubo retenes inoperativos para la extinción por falta de material, especialmente botas, que venían con un defecto de fabricación y tardaban en reponer”. “En el periodo de prevención, lo que estamos diciendo es que el trabajador es el responsable de su EPI, por lo que si está incompleto o defectuoso, no pueden trabajar. Nos remitimos siempre a la ley de prevención de riesgos laborales. Creemos que es un problema de gestión de la Agencia, porque parece ser, según nos dicen algunos trabajadores del almacén, que sí hay material (quizás puntualmente falte algo). Después de tratarlo en los últimos Comités de Empresa, nuestra postura es esa, que el trabajador no trabaje si hay deficiencias”.

“Perfectamente dimensionado”

Desde el Gobierno andaluz niegan estos problemas. Fuentes de la Consejería de Sostenibilidad, la cartera que gestiona el Infoca, explican sobre la plantilla que quien tiene la última palabra es la dirección regional del servicio: “No es una decisión política”. Afirman que “el dispositivo está perfectamente dimensionado para las labores de extinción, prevención y emergencia”. “Andalucía cuenta con dos helicópteros pesados en activo, siendo una de las pocas comunidades que mantienen en activo medios aéreos en periodo de medio-bajo riesgo”.

Recordando que cuando empiece el periodo de alto riesgo en junio el dispositivo estará “al 100%”, desde Sostenibilidad señalan que “nunca se había destinado un esfuerzo inversor tan alto a la prevención de incendios y a la modernización y actualización de medios técnicos como hasta ahora”. En cifras, este año se destinarán 223 millones de euros (un 33% más respecto a 2018), de los que 125 millones de euros se invertirán en la prevención (un 24% más que en 2022) y 98 millones a la extinción. Y en total, desde 2019 se va a renovar el 75% de los camiones autobomba.

“Respecto a ese concurso que quedó desierto: el uso seguro de los vehículos existentes en la Agencia Amaya está garantizado. Hay que reseñar que ningún vehículo ligero destinado al Infoca supera los 7 años y tan solo tres de los 350 tienen más de 200.000 km. Todos ellos pasan estrictas revisiones periódicas”. No obstante, para los sindicatos, la Junta de Andalucía es “experta” en dar cifras, pero no entrar en el fondo de los problemas que afectan a su día a día. “Que digan cuántas hectáreas de terreno se han trabajado en los últimos años durante el periodo de prevención”, sentencia Antonio Castellano de CGT.