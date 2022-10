El fin del periodo de alto riesgo de incendios deja a Andalucía con un tercio menos de bomberos forestales

La Junta de Andalucía ha puesto punto y final a la temporada de alto riesgo de incendios el 15 de octubre, lo que ha generado “preocupación” y “malestar” entre los bomberos forestales. Esta temporada, que habitualmente se alarga desde el 1 de junio hasta finales de octubre, se ha finalizado porque, según explican fuentes de la Consejería de Sostenibilidad, se han estudiado las diferentes variables que permiten rebajar el nivel de alerta a medio. Sin embargo, CGT, sindicato mayoritario del Infoca, y UGT creen que la decisión “no es apropiada” porque el final de la campaña implica el despido de centenares de bomberos.

Desde que el 16 de octubre se puso final al periodo de alto riesgo de incendios, Andalucía tiene 670 profesionales menos en el Infoca. Se trata de personal que se contrataba hasta ahora como temporales, pero que por la nueva ley contra la temporalidad pasan a ser “fijos discontinuos”. Lo que cambia es la figura legal que les rige y su protección, pero lo que permanece igual es que no están disponibles para trabajar en incendios hasta la siguiente campaña del año que viene. Es decir, en caso de que hiciese falta un número importante de estos profesionales, la disponibilidad se vería limitada. Teniendo en cuenta que la plantilla total del Infoca ronda los 3.000 efectivos, esta merma supone un 22% menos de trabajadores contra los fuegos.

Los sindicatos recuerdan que el año pasado sí se amplió la campaña más peligrosa hasta el 31 de octubre, por lo que la Junta de Andalucía tendría margen.

Un problema antiguo

Este hecho, unido a que con el final de la campaña algunos de los bomberos pasan a estar en labores preventivas y no sobre el terreno si hay que configurar retenes, el sindicato CGT fija en 1.000 los profesionales que se pierden cuando termina la temporada alta de incendios. Un problema grave, denuncian, porque ya durante el verano, en plena campaña, el número de efectivos se vio limitado en los grandes incendios porque no se podían completar los retenes al no haber personal suficiente disponible. Desde hace tiempo, los bomberos forestales reclaman un incremento de la plantilla que vaya aparejado a que se firmen jubilaciones que están pendientes y a que se estabilicen los contratos de quienes están en situación de fijos discontinuos para que estén disponibles durante todo el año.

Sin ir más lejos, el fuego iniciado este lunes en Nerja, que quedó controlado a las pocas horas, generó preocupación entre los bomberos forestales ante la posibilidad de que las llamas se desbocaran, como ocurrió hace tan solo un mes en el incendio de Los Guájares en Granada que acabó calcinando 5.200 hectáreas, convirtiéndolo en la cuarta peor catástrofe de este tipo registrada en la provincia granadina. Felizmente no ha sucedido, pero el temor a otros episodios graves permanece porque, según denuncian los profesionales, el clima sigue siendo adverso, tal y como lo demuestra el hecho de que las temperaturas máximas sigan rondando los 30 grados centígrados.

Análisis técnicos

Desde la Consejería de Sostenibilidad recuerdan que la decisión de no ampliar el periodo de alto riesgo de incendios “recae en el ámbito exclusivamente técnico de una decisión que toma la Dirección Regional del Infoca”. “No prorrogar significa que se considera suficiente afrontar la época de peligro medio (del 16 al 31 de octubre) con un número de efectivos idóneo para hacer frente a las posibles emergencias de los próximos quince días, hasta el 31 de octubre”. Al respecto, dicen que, a diferencia del periodo en que gobernaba el PSOE, se ha estabilizado más plantilla por lo que hay menos personal eventual y más capacidad para atender los incendios. De hecho, se han convocado y adjudicado hasta tres ofertas públicas de empleo para el INFOCA y estabilizado más plazas en los últimos cuatro años.

ℹ️ DE SERVICIO

🟠 Época de peligro medio de #IIFF. zonas forestales o de influencia forestal:



✅Barbacoas en áreas habilitadas.

✅Tránsito de vehículos a motor.

⛔️Quemas de residuos vegetales (agrícolas y forestales) prohibidas por la Ley Básica de residuos y Economía circular. pic.twitter.com/EfGMbvUWOk — INFOCA (@Plan_INFOCA) 17 de octubre de 2022

“La dirección del Infoca lleva diez días examinando todos los criterios para tomar la mejor decisión. Es una decisión técnica tomada por los que saben. Este año y todos los años, gobierne quien gobierne”. Entre los motivos por los que el Infoca no ha ampliado su campaña de alto riesgo de incendios están que “en los días previos al término del alto riesgo de incendios forestales se han registrado precipitaciones moderadas y dispersas en casi toda Andalucía, lo que unido a la bajada de temperaturas diurnas y sobre todo nocturnas ha hecho que la vegetación recuperase humedad”. Desde Sostenibilidad aseguran que las temperaturas actuales no son comparables a los 40 grados centígrados del verano. “Por tanto, los criterios y análisis técnicos arrojados no han apuntado la necesidad de prolongar el alto riesgo”.

La cuestión de la prevención

No obstante, al temor lógico por lo que pueda ocurrir al no tener compañeros suficientes para atajar las llamas, los profesionales del Infoca siguen denunciando que no cuentan con los equipos de protección individual suficientes ni en buenas condiciones para luchar contra los incendios. Además, como falta plantilla, no se hacen todos los trabajos de prevención que serían deseables en los montes andaluces. La falta de ganadería extensiva que limpie el campo, unido a que no hay bomberos del Infoca que puedan hacer labores de mantenimiento, hacen que muchas de las montañas y zonas naturales de la región se encuentren repletas de hierba seca y restos que se convierten en gasolina para los grandes incendios. Justo lo que sucedió en Los Guájares en septiembre.

En general, los bomberos del Infoca hablan de que la Junta de Andalucía busca “economizar” el desembolso en el servicio, lo que genera problemas en el día a día. Porque no solo se denuncia la precariedad de los equipos de protección individual, sino del suministro de botas, pantalones o incluso camisolas de extinción que, aseguran, están “muy por debajo” de los estándares de otras comunidades autónomas. “Estamos cansados de excusas y mentiras”, dicen desde el sindicato UGT.

“Incomprensible”

Los ecologistas tampoco avalan la decisión del Gobierno regional. Joaquín Vega, representante de la Plataforma por el Monte Andaluz, considera “incomprensible” el paso dado por la Junta de Andalucía. “El sábado pasado tuvimos dos incendios en la provincia de Granada; afortunadamente fueron pocas las hectáreas afectadas, pero consideramos que es una gran irresponsabilidad de la Junta de Andalucía quitar el periodo de alto riesgo de incendios. Se debe prolongar hasta el 31 de octubre o hasta que las circunstancias climatológicas cambien radicalmente”.

“No solo se termina con la prohibición de hacer fuego en barbacoas, también la totalidad del personal eventual del Infoca es despedido. Esto supone que el sistema operativo queda muy menguado, los retenes se ponen en preventivos, lo que afecta gravemente su capacidad de respuesta en caso de incendios y emergencia”, concluye Joaquín Vega.