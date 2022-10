Andalucía permite hacer barbacoas en el campo pese a registrarse temperaturas por encima de los 30 grados

Vuelven las barbacoas en los montes y en las áreas recreativas de Andalucía que estén habilitadas para ello. Desde el pasado 16 de octubre ya es posible realizar este tipo de actividades en toda la comunidad autónoma, lo que llama la atención dado que las temperaturas máximas siguen rondando los 30 grados centígrados y se pueden seguir produciendo fuegos. Como el clima aún es adverso, los expertos cuestionan la decisión de la Consejería de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía de levantar esta restricción con el fin de la campaña de alto riesgo de incendios.

El ejemplo más claro de lo que supone la medida se encuentra en la celebración de los tradicionales peroles de San Rafael en Córdoba. Esta cita anual, en la que se suelen reunir familiares y amigos en la zona recreativa de Los Villares, podrá realizarse con barbacoas para los peroles, algo que no ocurría desde 2018. En 2019, 2020 y 2021, la Junta de Andalucía prohibió esta práctica al alargar la temporada de alto riesgo de incendios hasta noviembre, lo que impedía el uso de fuego en el monte durante octubre y, por lo tanto, en esta celebración cordobesa.

Sin embargo, como la Consejería de Sostenibilidad ha dado por acabada la temporada más peligrosa de incendios, no solo los cordobeses, sino cualquier andaluz, podrá disfrutar de una jornada de ocio en el campo usando el fuego como aliado. Un hecho que algunos expertos califican de “preocupante” porque las temperaturas no se han reducido significativamente con respecto al verano, apenas ha llovido y los parajes naturales están secos, lo que puede dar pie a incendios. Así, al menos lo aseguran los expertos.

Temperaturas “no comparables”

Sostenibilidad justifica el final de la campaña de alto riesgo de incendios basándose en criterios técnicos aunque no especifica las razones por las que los tres años anteriores se prolongó la temporada y este no. “Se han registrado precipitaciones moderadas y dispersas en casi toda Andalucía, lo que unido a la bajada de temperaturas diurnas y sobre todo nocturnas ha hecho que la vegetación recuperase humedad. No son comparables los termómetros de ahora que con los de los meses de alto riesgo, donde no bajaban de los 40 grados centígrados de día y sin apenas recuperación de la humedad por la noche. Por tanto, los criterios y análisis técnicos arrojados no han apuntado la necesidad de prolongar el alto riesgo”.

No obstante, esas explicaciones no convencen ni entre los profesionales de los bomberos forestales del Infoca ni entre los meteorólogos. Emilio del Pino, representante sindical por UGT y jefe de Brica en el Infoca, las unidades que apoyan a los retenes en los incendios, asegura que hay “varios hechos relevantes” que desaconsejan la medida de la Junta de Andalucía. “Según los datos del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) en un año se ha quemado en España el triple de lo que se quemó en el último decenio”. Un dato que para Del Pino ya es motivo suficiente para extremar las precauciones.

“Los responsables de la Junta llevan desde el año pasado diciendo que los incendios de sexta generación (de gran envergadura) ya están aquí y un ejemplo claro de ello es el fuego del año pasado en Sierra Bermeja”. Partiendo de esos aspectos y teniendo en cuenta las temperaturas que se viven en nuestro país, no comprende que la Junta de Andalucía no haya ampliado a noviembre el periodo de alto riesgo de incendios. “Es muy llamativo que se desmonte el dispositivo ahora”, dice Emilio del Pino. Algo que les invita a pensar a los bomberos y especialistas que lo que se busca es “privatizar la extinción de incendios al recurrir a medios externos”.

“Pasto seco”

Además, los medios aéreos para este tipo de catástrofes se irán retirando a lo largo de las próximas semanas y dejarán de estar disponibles, lo que empeora el panorama. “Imaginad cómo puede afectar eso ahora a un incendio que tenga una magnitud de cierta importancia”, se cuestiona Del Pino. “Se podría generar un desastre y es un despropósito que se tome esta decisión cuando además las previsiones meteorológicas hablan de que viene un otoño seco”. Al respecto, Carlos Puentes, meteorólogo, cree que sería “conveniente” mantener la prohibición de hacer barbacoas y fuego en el campo y, por lo tanto, que se mantuviera la campaña del alto riesgo de incendios.

“Habría que hacerlo tanto por el calor que está haciendo actualmente como fundamentalmente por lo poco que ha llovido hasta el momento. El campo ahora mismo es pasto seco”. Puentes no comparte que se puedan hacer actividades de este tipo aún en los montes porque considera que es “arriesgado”. No obstante, anuncia que se esperan lluvias y una ligera bajada de temperaturas, por lo que disminuirá el riesgo de incendio. “Aún así, yo lo mantendría por lo menos hasta que esa tendencia se consolide porque ahora mismo la perspectiva es que vuelva el calor a final de mes”.

Lo cierto es que Andalucía ha tomado la decisión de acortar el periodo de alto riesgo de incendios justo cuando otras comunidades autónomas están optando por lo contrario. Sin ir más lejos, la Comunidad Valenciana ha ampliado este periodo hasta finales de diciembre. Otras como Madrid también tienen previsto mantenerlo al menos hasta el 31 de octubre, como había ocurrido en tierras andaluzas en el último lustro, hasta ahora.