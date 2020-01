El naufragio se sitúa como principal hipótesis tras localizarse dos bidones de aceite y dos balsas del pesquero gaditano

El subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco, ha informado este domingo de que se han localizado dos bidones de aceite y dos balsas salvavidas pertenecientes al pesquero desaparecido 'Rúa Mar', en el que viajaban seis tripulantes, hallazgo que hace que el naufragio se sitúe como principal hipótesis.

Así lo ha confirmado el subdelegado a los periodistas en la tarde de este domingo en Algeciras (Cádiz), donde ha subrayado que estos restos los ha encontrado cerca de Barbate (Cádiz) sobre las 15,00 horas un pesquero, que ha informado de ello y los ha trasladado para su análisis al Buque de Acción Marítima (BAM) 'Relámpago' de la Armada, integrado en el dispositivo de búsqueda del 'Rúa Mar'.

Una vez en posesión de ellos, han comprobado el número de serie de las balsas encontradas con el que figura en la documentación oficial de la nave y pueden decir "casi al cien por cien" que pertenecen al barco pesquero desaparecido.

Así las cosas, Pacheco ha explicado que se afianza mucho más la hipótesis de que se ha producido un naufragio. "Seguimos trabajando en la fase 2 (búsqueda submarina) con ya casi toda la certeza de que se ha producido un naufragio, y por tanto estamos a la expectativa de que en la próximas horas sigan apareciendo restos que coincidan con la lógica del naufragio", ha declarado.

Respecto a la fase uno (búsqueda en superficie), que se realiza por mar, aire y tierra, entendiéndose por tierra el rastreo en las costas de Marruecos de supervivientes, se mantiene. "Siempre existe la esperanza de que aparezca por algún lado algún superviviente", ha afirmado Pacheco, que ha reiterado de nuevo que tras lo acontecido "cobra mucha más fuerza la hipótesis del naufragio" y centrarán más los esfuerzos en torno a ella.

El pesquero 'Rúa Mar', con sede en el Puerto de Algeciras, desapareció en aguas de Marruecos en la madrugada del miércoles día 22. Desde entonces, se configuró un dispositivo de búsqueda compuesto por efectivos de Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Armada Española.

También participa el Instituto Español de Oceanografía (IEO), que ha aportado un sonar para la búsqueda submarina del barco pesquero. Estaba previsto que fuera incorporado en Cádiz capital al 'SAR Mastelero' de Salvamento Marítimo; no obstante, no es posible por problemas técnicos y se instalará en el buque 'Clara Campoamor' de Salvamento.

Para ello, el sonar está en camino a Algeciras y, una vez llegue, se instalará en el referido barco, en el que también irá el ROV, también de Salvamento, un robot submarino articulado que está de camino desde La Coruña.

El otro dispositivo necesario para la búsqueda submarina es el 'Tofiño', un buque hidrográfico de la Armada llegado en la noche del sábado y que ya ha iniciado el mapeo del fondo marino.

Preguntado por cuando estarán preparados el ROV y el sonar, Pacheco ha lamentado que no lo sabe porque eso "lo va a marcar siempre el trabajo técnico", es decir, el que se puedan hacer los anclajes y no ocurra como con el 'SAR Mastelero'. "Lo que sí puedo decir es que se está trabajando a contrarreloj, sin parar para que cuanto antes pueda irse al mar a trabajar --el buque 'Clara Campoamor'--", ha respondido.

El subdelegado insistió el sábado en que estas labores de búsqueda por vía submarina tienen grandes complicaciones por la profundidad (500 metros) y las fuertes corrientes.

Preguntado por una hipótesis que se manejó al principio de la búsqueda de que los seis pescadores hubieran sido rescatados un barco mercante que hubiera colisionado con ellos, Pacheco ha insistido en que "todas las hipótesis siempre están abiertas", aunque "cada vez es más improbable que se haya producido una colisión".

Como ha expuesto, la forma de proceder ha sido analizar todas las rutas de todos los mercantes que han estado en la zona cuando el lanzamiento de la baliza de aviso, pero ninguno de los mercantes coinciden en tiempo y lugar con el punto y hora del aviso.

Así pues, a lo largo de estos días, cuando les han hablado de que 'tal barco pasó por allí', "automáticamente se pasa a investigar ese barco, se habla con la tripulación, se analiza su ruta y se ve si ha podido o no coincidir en ese momento y no, no coinciden".