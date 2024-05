El Ayuntamiento del PP en Cádiz publicita en los colegios una película sobre “jóvenes 'besados' por Dios” elegida por el obispo

“¿Cómo son las misas en el mundo? ¿Qué significados ocultos tiene cada una de las partes de la eucaristía? Un documental para descubrir la misma como nunca te la habían contado”. Así se presenta la película ‘El beso de Dios’ y así la ha promocionado el Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por el PP, en una carta enviada a todos los institutos de la ciudad animando a asistir a una doble proyección prevista por la mañana, es decir, en horario lectivo, como parte de la programación del Corpus Christi. La Marea Verde, que defiende la escuela pública, asociaciones de madres y padres, sindicatos y partidos de la oposición han puesto, nunca mejor dicho, el grito en el cielo. Ven en esta iniciativa un intento de “adoctrinamiento”, una ruptura del principio de educación laica y un intento de introducir en menores de edad “valores ultraconservadores”.

El Ayuntamiento de Cádiz, junto al Obispado de Cádiz y el Consejo Local de Hermandades, presentó en rueda de prensa la semana pasada el programa de actos del Corpus Christi, toda una semana de actividades, en la que se había previsto esta peculiar sesión de cine escolar. Entonces no se especificó para qué tipo de centros educativos iba a esta iniciativa, aunque se dio por hecho que estaba enfocada a los numerosos colegios religiosos de la ciudad. El Obispado promocionó la proyección, también la vespertina en taquilla en los cines del casco antiguo, enmarcando esta cinta como ideal para celebrar 2024, declarado “año de la eucaristía”.

El documental se estrenó en 2020, está dirigido por Pietro Ditano, cuenta con la narración de Eduardo Verástegui, y en él aparecen el campeón de Fórmula 1 Emerson Fitipaldi, la música de Andrea Bocelli e imágenes de misas desde Brasil hasta Islandia. En la sinopsis del filme se promete “un deslumbrante recorrido a través del sentido bíblico del sacrificio” y, tras la enumeración de los citados “anfitriones de lujo”, se añade la participación en la película de “jóvenes 'besados' por Dios”.

La polémica ha saltado cuando el pasado viernes la Delegación Municipal de Enseñanza remitió un correo a todos los institutos de la ciudad, concertados y públicos, animando a la asistencia a la proyección. Estaba en copia a la Federación de Madres y Padres, Flampa. “Dentro de la programación de actividades para la celebración de la festividad del Corpus Christi, en las que colabora el Ayuntamiento de Cádiz, se encuentra la proyección de la película ‘El beso de Dios’. Todos aquellos centros que estén interesados en participar deben solicitar la asistencia a través de este correo”, decía el mensaje, en el que se especificaba que la actividad se dirigía al alumnado de Bachillerato, de 16 a 17 años.

Los primeros en dar la voz de alerta fueron los componentes de la Marea Verde, que acusaron enseguida al PP de promover el adoctrinamiento del alumnado y romper el principio público y laico que debe regir en toda institución pública. “Un ayuntamiento debe velar por la aconfesionalidad de las aulas”, asegura Manuel Bueno, su portavoz, quien acusa a los populares de querer introducir “ideologías religiosas” en las clases. Le siguió enseguida Adelante Izquierda Gaditana. “Es una película que tiene un marcado carácter ideológico y su propósito en la captación”, reprocha la concejala Lorena Garrón.

Para argumentar esta reflexión destaca que el narrador, Eduardo Verástegui, es un “conocido cantante mexicano y activista antiabortista que se compara con Javier Milei”. O que entre sus participantes hay conocidos miembros del Opus Dei o Hakuna, organizaciones dedicadas a la captación de jóvenes. También relacionan a Fitipaldi con el partido de extrema derecha que lidera Giorgia Meloni en Italia.

Visto el revuelo, el Ayuntamiento de Cádiz ha tratado de lavarse las manos. A pesar de que presentó la programación en una rueda de prensa con el alcalde, Bruno García, presente, y de que la carta está enviada por la Delegación Municipal de Enseñanza, el gobierno del PP se desentiende de la película porque dice que no es una actividad que “ni financia ni organiza”. ¿Entonces por qué informó y animó a la participación? La respuesta es que se lo pidió la comisión de Corpus. La cuestión es que esa comisión está formada por el Obispado, el Consejo Local de Hermandades y el propio Ayuntamiento.

El Obispado de Cádiz, promotor de la actividad, defiende la proyección y su inclusión en el programa de actividades del Corpus porque es voluntaria. “No se obliga a nadie a acudir”. Y la relacionan con otras actividades tradicionales relacionadas con el catolicismo como las funciones navideñas o la entrega de nardos a la Patrona. Pero la Marea Verde rechaza este argumento. “No estamos hablando de que el Ayuntamiento apoye algo popular de una cofradía o promueva una fiesta, sino una proyección cinematográfica sobre teología que ha sido incluida en una programación municipal”, argumenta Manuel Bueno. El sindicato USTEA se ha sumado a esta denuncia al recordar que el artículo 16.3 de la Constitución Española obliga a las administraciones públicas a mantener su neutralidad frente a cualquier confesión religiosa.

La Junta de Andalucía no ha querido intervenir. La Delegación de Educación en Cádiz asegura no haber recibido ninguna propuesta sobre esta actividad de manera oficial. “Si hubiese llegado, se puede autorizar o no, pero, al no haber llegado, no tenemos constancia de que se vaya a celebrar nada”, argumentan fuentes autonómicas.

La proyección de ‘El beso de Dios’, el documental que permite ver “la misa como nunca la has visto”, está prevista este miércoles en doble sesión matinal para escolares, de forma gratis y previa inscripción, y en doble sesión por la tarde para espectadores que pasen por taquilla.