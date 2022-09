Una fuga de fueloil del buque varado en Gibraltar logra rebasar la barrera anticontaminación

“Una pequeña cantidad”de combustible del buque granalero semihundido cerca de Gibraltar ha escapado del perímetro de la barrera. Según ha señalado el Gobierno gibraltareño, el equipo de salvamento a bordo ha identificado el origen de esta fuga en dos respiraderos de los tanques del buque.

Andalucía activa la fase de preemergencia de su plan de contaminación por el choque de dos buques en Gibraltar

Saber más

En una nota, el ejecutivo del Peñón ha afirmado que todos los respiraderos habían sido sellados previamente, pero el sello de dos respiraderos se aflojó al hundimiento de la embarcación. No obstante, han asegurado que los buzos presentes en el lugar de los hechos han podido restablecer los sellos, por lo que se está en proceso de detener la liberación de petróleo de los respiraderos.

En este caso, parece estar funcionando la cooperación entre dicho organismo y Salvamento Marítimo de España, que han dispuesto una formación de barcos y barreras en forma de J, que se encuentran en las cercanías del buque recogiendo el petróleo que flota a la deriva. Un remolcador de altura Sur de Mar, de Salvamento Marítimo, está interviniendo en esta operación y pretenden desplegar barreras absorbentes, junto con las espumaderas que ya están operando en torno al vertido: “Actualmente se están desplegando skimmers para empezar a recoger lo que hay dentro de la barrera”, ha precisado el ejecutivo gibraltareño.

Una gabarra de desechos se situará al lado del OS 35 en breve para comenzar a extraer su combustible, mientras que en Capitanía Marítima de Algeciras se ha celebrado esta mañana una reunión a fin de coordinar el despliegue necesario para que los inevitables vertidos no lleguen al litoral.

La rotura del buque

La fuga se ha producido al final de una mañana en la que los submarinistas han estado examinando el casco del buque OS35, semihundido a unos 700 metros de Catalan Bay, en aguas del Estrecho y en la bocana de la Bahía –de Algeciras, según los mapas españoles, de Gibraltar, según la topografía inglesa-. Aún no existe información precisa sobre si la rotura se ha consumado o no, como algunos indicios hacen pensar a las autoridades gibraltareñas: “Los indicios apuntan a que es probable que el buque no se haya roto como tal, sino que se haya combado”, sugerían en la noche del miércoles algunos de los participantes en el Consejo de Contingencias del Peñón, que volvió a reunirse.

Durante la noche, la situación a bordo “se ha mantenido estable”, según portavoces del Gobierno del Peñón: “La vigilancia ha sido continua, con la presencia de los activos anticontaminación en el lugar. El monitoreo adicional por medio de drones y de imágenes térmicas desde tierra no ha revelado cambios significativos en la situación”.

El plan estaba trazado desde la tarde del miércoles, cuando se desencadenó la crisis, tras evacuar a la tripulación y agilizar el protocolo para extraer el combustible que almacena el granelero, antes de que la contaminación alcance a las costas propias y limítrofes: “El equipo de salvamento está a bordo del buque para seguir evaluando y planificando el camino a seguir”. La actividad convencional del puerto permanece suspendida.

“El fuel a bordo es el combustible del buque”

Mientras prosiguen los trabajos para gestionar el desastre, se ha abierto una batalla política y mediática en torno a lo ocurrido desde el pasado lunes, cuando el metanero Adam NG chocaba con el granelero, que guarda a bordo, según datos del Gobierno gibraltareño, 215 toneladas de fueloil pesado; 250 toneladas de gasóleo; y 27 toneladas de aceite lubricante. No es el “Prestige”, pero se podría aproximar a un incidente que protagonizó otro buque, el “Fedra”, también en el Peñón, en 2008. No se trata de una gasolinera flotante, ni de un buquetanque. Es un carguero. Y su cargamento consiste en barras de refuerzo de acero: “El fuel que tiene a bordo es el combustible del propio buque”, aclara una nota oficial del ejecutivo del Peñón.

“Ya ha comenzado el proceso de investigación de la colisión. Todos los indicios sugieren que el OS 35 falló en el cumplimiento de las instrucciones recibidas desde el control de la Comandancia del Puerto de Gibraltar a través del sistema VTS. Estos detalles deben ser investigados y confirmados por la Policía Real de Gibraltar”, sugieren desde el número 6 de Convent Place, la sede del Gobierno yanito.

Frente a las críticas suscitadas por el hecho de que, tras el accidente de la noche del lunes, el barco fuera conducido hasta La Caleta, en el área de Levante de Gibraltar, y no a su puerto propiamente dicho, las autoridades han dado explicaciones: “En el primer momento del impacto del OS 35 con el ADAM LNG, el OS 35 negaba tener daños y pretendía seguir rumbo a alta mar. El OS 35 salía hacia el Estrecho por Punta Europa insistiendo en que no había daños a bordo. Gibraltar no ‘movió’ el buque para que saliera de la Bahía de Gibraltar. El buque ya salía contrario a las instrucciones de Capitanía del Puerto de Gibraltar”.

“Una vez confirmado el daño, cuando el buque ya estaba fuera de la Bahía de Gibraltar, el capitán ratificó que no podía seguir e indicó que la entrada de agua había sido notable. La única solución viable para que no se hundiera el buque, que hubiera resultado, casi seguramente, en el vertido del fuel y el riesgo de muerte de sus tripulantes, era encallarlo, pues en la bahía se habría hundido y el riesgo ambiental sería ahora más alto. Eso también era lo más seguro para la tripulación. En esos momentos ya no era posible que el buque regresara al Puerto de Gibraltar”, explican portavoces gubernamentales.

A juicio del ejecutivo local, “cualquier experto, incluso del Puerto de Algeciras, puede confirmar que las aguas profundas de un puerto no son el lugar adecuado para abordar un problema de esta índole. Es más adecuado estabilizar el barco varándolo en aguas poco profundas”.

Comunicación “fluida”

Mientras la Junta de Andalucía activa el plan de pre-emergencia en prevención de vertidos contaminantes, José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, calificó como “irresponsable” la actuación del gabinete de Fabian Picardo por no aceptar ayuda española. Gibraltar niega la mayor: “El Capitán del Puerto de Gibraltar ha aceptado ayuda de España, ofrecida por la Capitanía del Puerto de Algeciras –señala un comunicado oficial--. El helicóptero del Puerto de Algeciras ha sobrevolado el buque siniestrado en varias ocasiones para ayudar al Puerto de Gibraltar a determinar si hay vertidos y analizar la condición del buque. Una embarcación de Salvamento Marítimo ha estado presente en todo momento desde que se produjo el encallamiento del OS 35”.

“Gibraltar ha confirmado que aceptará recursos de España que sean necesarios y de los cuales no disponga”, añade la nota, que también confirma la comunicación fluida que, en esta materia, ha reinado entre un lado y otro de la Bahía, entre un lado y otro de la Verja: “El Capitán del Puerto de Gibraltar ha informado al Capitán del Puerto de Algeciras, como puertos vecinos, desde el primer momento del incidente. La información ha sido y sigue siendo totalmente fluida. El Gobierno de Gibraltar ha mantenido informados a los alcaldes de los municipios españoles colindantes, La Línea y San Roque, y al Presidente de la Diputación de Cádiz, que es también el regidor sanroqueño. En particular, Gibraltar ha mantenido informado al Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno”.

A pesar de ello, José Ignacio Landaluce, alcalde algecireño del PP, sigue insistiendo esta mañana en que “en situaciones como esta es fundamental la coordinación entre administraciones y la preparación de los equipos y elementos necesarios para dar una respuesta ágil y rápida en caso de incidente medioambiental”, al tiempo que ha reclamado “al Gobierno de Gibraltar que solicite y acepte la ayuda que se le está brindando desde todas las administraciones españolas”.

Otra de las críticas, especialmente por parte de organizaciones ecologistas, se centra en que Gibraltar podría haber sacado el fuel antes de que se precipitasen los acontecimientos: “La operación para extraer el fuel del OS 35 es extremadamente complicada a nivel técnico por el ángulo del asentamiento del buque. Los expertos internacionales de salvamento que atienden desde Países Bajos están preparando una operación para extraer el combustible a la mayor brevedad, pero de la manera más limpia y con el menor riesgo posible”, informa el Gobierno de la Roca.

Los Ayuntamientos de la zona, en especial los de La Línea, San Roque, Los Barrios y Algeciras, han activado en fase de preemergencia los planes locales de Contra la Contaminación del Litoral. La máxima prioridad que se ha fijado el Consejo de Contingencia de Gibraltar estriba en “descargar los combustibles de forma limpia y segura”, aunque las organizaciones ecologistas Verdemar y Agaden se han preguntado por qué no se llevó a cabo esta operación antes de que se consumara la rotura ocurrida en la tarde de ayer: “La gente puede tener la certeza de que no ha habido forma de retirar el combustible en cuestión del buque antes de manera que no fuera un riesgo para el medio ambiente. Si hubiera existido tal opción con los recursos disponibles en la zona, se habría tomado”, descartaron anoche portavoces gubernamentales.

Retirar el combustible

“La primera preocupación es la descarga de la cantidad de fueloil pesado con bajo contenido de azufre que hay a bordo lo antes posible, seguido del gasóleo y luego del aceite lubricante. El combustible se tratará ahora como residuo y probablemente se enviará para su reciclaje. Las pruebas actuales sugieren que el combustible a bordo está bien contenido y se espera que la descarga pueda comenzar mañana por la mañana”, anunció el Gobierno gibraltareño en un comunicado oficial.

A juicio del ejecutivo local, “los planes en curso para retirar el petróleo representan la mejor opción posible para retirar los combustibles de una manera limpia y que no suponga un riesgo de daño medioambiental duradero para Catalan Bay, el resto de nuestra o las costas de nuestro vecino”.

Los planes inmediatos pasan por separar del casco “la barrera colocada a babor del buque para evitar cualquier posible filtración de petróleo al exterior”.

“Esta noche se desplegará otra barrera hinchable en forma de J para recoger el petróleo que pueda filtrarse durante la noche –informaron las autoridades–. Al menos otras tres barreras estarán listas para ser desplegadas en formaciones J para mañana. Se colocará una barrera rellena de espuma en Catalan Bay como medida de precaución terciaria para proteger la playa”.

Gibraltar ha adquirido en el Reino Unido equipo adicional para vertidos de petróleo y se espera que llegue al Peñón el próximo domingo, quizá demasiado tarde si los acontecimientos se precipitan: “El Departamento de Medio Ambiente cuenta con personal cualificado en la respuesta a derrames de petróleo para gestionar cualquier respuesta –afirma el Gobierno–. Se está elaborando un mapa de sensibilidad ambiental para determinar la mejor ubicación de las barreras preventivas a lo largo de la costa de Gibraltar y para proteger tanto las playas de Gibraltar como las de la vecina España”.

Con anterioridad a la supuesta rotura del casco a media tarde del miércoles, la Autoridad Portuaria de Gibraltar (Gibraltar Port Authority – GPA) también activó su contrato con Oil Spill Response Limited (OSRL), una entidad sin ánimo de lucro establecida en el Reino Unido y constituida por BP, con el apoyo de otras empresas petroleras, “para dar apoyo en vertidos de petróleo catastróficos” y dos de sus asesores técnicos ya se encuentran en la Roca.

El plan previsto antes de dicha contingencia pasaba por atracar una barcaza de suministro de combustible junto al granelero OS 35 para iniciar la descarga de fueloil bajo en azufre, de gasóleo y de aceite lubricante.

50 horas de bombeo

“La operación se iniciará tan pronto como sea posible con seguridad. El inicio de las operaciones se confirmará públicamente –afirmaba el Gobierno gibraltareño entonces–. Se calcula que la operación supondrá unas 50 horas de bombeo, dado que las bombas a bordo del OS 35 son capaces de bombear aproximadamente 15 toneladas por hora. Esta operación se llevará a cabo bajo la más estricta supervisión para tratar de evitar cualquier derrame durante su ejecución. Será una operación delicada y que dependerá de la meteorología”.

En la mañana del miércoles, un equipo de buzos comenzó a tomar medidas para permitir la construcción de un compartimento estanco o ataguía (cofferdam) para parchear la “considerable brecha” abierta en el caso del OS 35, lo que ya no tendría el mismo sentido con posterioridad. En principio, se encontraba prevista la habilitación de una ataguía, una especie de esclusa para facilitar la descarga del combustible que, en principio, iba a tardar varias semanas.

“Tras determinar que el ADAM LNG no ha sufrido ningún daño que lo incapacite para proseguir su viaje y, habiendo prestado ya declaraciones para la investigación en curso acerca de la colisión, tal y como exige el Capitán del Puerto, el buque metanero ha sido autorizado a abandonar Gibraltar” confirmó un comunicado oficial.

El Ministro Principal también estuvo en contacto con el alcalde de La Línea, Juan Franco, en relación con los riesgos que surgen en la zona de levante, incluidos posibles efectos transfronterizos, y cómo se están minimizando y mitigando para garantizar la protección de los entornos marinos y de las playas de la zona en beneficio de las dos poblaciones. Y lo mismo hizo con el Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, “para agradecerle su amable oferta de ayuda en relación con el incidente, para agradecerle la continua cooperación de por parte de la Capitanía del Puerto de Algeciras y para asegurarle que las operaciones están diseñadas para evitar cualquier impacto medioambiental negativo y duradero tanto en Gibraltar como en las costas circundantes”.

La Ministra británica de Asuntos Exteriores, la diputada Liz Truss, candidata a la primacía conservadora tras la dimisión de Boris Johnson, se ha puesto en contacto con el Ministro Principal para ofrecer el apoyo del Reino Unido a las operaciones si es necesario. Fabian Picardo ha expresado la gratitud del pueblo de Gibraltar a la Ministra Truss, que “ha sacado tiempo de los últimos estertores de la elección al liderazgo del partido conservador para estar en contacto con el Ministro Principal”.

Por su parte, el líder de la oposición local, Keith Azopardi, de Gibraltar Social Democrats, cree que es absolutamente imperativo que se tomen todas las medidas necesarias para evitar que ocurra un desastre ambiental frente a Catalan Bay, al tiempo que ha reclamado más recursos de emergencia. Entre sus incógnitas, figura la de por qué se aconsejó al barco que se acercara tanto a la costa en Catalan Bay.

Más allá de unas pocas semanas

“Como resultado de la nueva rotura experimentada esta tarde, es probable que el salvamento del casco del OS 35 requiera ahora un plan a más largo plazo –señalaban el miércoles las autoridades gibraltareñas–. Es probable que el plazo para ello se extienda más allá de la expectativa anterior de unas pocas semanas. La reflotación del buque mediante la instalación de una ataguía puede que ya no sea una opción viable para su salvamento. Sin embargo, estas cuestiones no se aclararán hasta que un equipo de buceo pueda inspeccionar los daños por la mañana viernes”.

Durante la noche del miércoles, el Departamento de Medio Ambiente hizo volar drones con tecnología infrarroja para monitorear el área en busca de posibles derrames de petróleo que, por ahora, no se han producido. Este despliegue se prolongó hasta las 7 horas, en que se encontraba previsto que el jefe de salvamento y el responsable del seguro P&I subieran a bordo del buque.