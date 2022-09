Gibraltar rebaja la alerta tras extraer “la mayor parte del combustible” del buque encallado

El Consejo de Contingencia de Gibraltar ha decidido este martes rebajar el grado de alerta en torno al granelero OS35, semihundido frente a sus costas, tras haber extraído “la mayor parte del combustible” que llevaba a bordo, con los vertidos controlados y la posibilidad de que el miércoles puedan abrir de nuevo los caladeros donde faena la flota artesanal de La Línea.

En una semana, la operación en la que ha colaborado un equipo de rescate con recursos gibraltareños, británicos y españoles ha logrado evitar que el impacto ecológico del accidente fuera a mayores. El Gobierno de Gibraltar destaca que “continúa la comunicación y cooperación estrecha con Salvamento Marítimo y tanto su experiencia como sus recursos son cruciales para las tareas actuales de respuesta y recuperación”. También en medios institucionales españoles existe satisfacción por cómo se han coordinado las tareas de lucha contra la contaminación, al margen de los litigios diplomáticos habituales por la titularidad de las aguas. Todo un ensayo del posible escenario que abriría el futuro Tratado que fijará las relaciones entre el Peñón y el resto del territorio comunitario.

Fase de recuperación

La decisión de atenuar la alarma se ha tomado en una reunión presidida conjuntamente por el ministro principal, Fabián Picardo, y el gobernador, Vicealmirante Sir David Steel, que se reunió este martes a primera hora de la tarde en el número 6 de Convent Place, sede del Gobierno gibraltareño. A la reunión también asistieron el viceministro principal, Joseph García, y el ministro del puerto, Vijay Daryanani.

Allí, el capitán del puerto, John Ghio –un cargo técnico que ha coordinado todo el operativo-- informó de que “la situación se mantiene estable y, dado que la mayor parte del combustible ya ha sido extraído del buque, la operación pasa de la fase de emergencia a la de recuperación”.

En consecuencia, el Consejo de Contingencia de Gibraltar ha acordado desactivar el estado de Incidente Grave, que se declaró en las primeras horas del siniestro y que obligó también al cierre de las actividades portuarias de Gibraltar. Esta actividad también se reemprenderá, previsiblemente este jueves, si se determina que el puerto cuenta “con recursos para responder a cualquier dificultad que pueda experimentar debido a las operaciones normales de abastecimiento de combustible”.

“Ya ha sido retirada del OS 35 la mayor parte del fueloil con bajo contenido en azufre, del gasóleo y del aceite lubricante”, detalló Ghio en dicho foro. Por lo tanto, el Consejo de Contingencia de Gibraltar ha determinado que la situación actual ya no requiere un estado de Incidente Grave, pero, eso sí, “todos los recursos necesarios seguirán estando a disposición del Capitán del Puerto para las operaciones de respuesta y recuperación que se están desarrollando”.

“Ya no hay combustible saliendo del navío”

Sin embargo, el trabajo a bordo no ha concluido: “Se está trabajando, en la medida de lo posible, para consolidar el combustible que queda en varios depósitos pequeños en el tanque de diésel vaciado anteriormente a estribor y bombearlo a la barcaza de lodos –puede leerse en el último parte emitido por el Consejo--. Se están realizando pruebas para evaluar si hay más residuos extraíbles en el Tanque 1 Centro Estribor. No se encontró combustible durante las pruebas de combustible residual en el Tanque 1 Babor ni en la del Tanque 1 Centro Babor. Una vez que se hayan retirado todos los residuos extraíbles de los Tanques 1 y 2, los equipos de salvamento revisarán los espacios vacíos y los espacios no pertenecientes a tanques para detectar la eventual presencia de combustible procedente de fugas que pueda haber quedado atrapado como resultado de la inmersión del buque”.

Hay otra asignatura pendiente, la de la retirada del petróleo a la deriva: “Continúan las operaciones de limpieza del combustible en la cubierta del buque y dentro de la primera barrera de contención. Las manchas de vertido que hay dentro de la segunda barrera son manejables y se están retirando con barreras absorbentes. Las aguas fuera de la segunda barrera en el lado este y dentro de la bahía están sustancialmente limpias de residuos del vertido”.

“Ya no hay combustible saliendo del navío y desplazándose hacia el lado oeste del Peñón. De los residuos procedentes de los barcos de limpieza que regresan al muelle se está encargando una pequeña embarcación especializada en estas tareas y también se han desplegado barreras absorbentes”.

Actualmente, el Ministerio de Medio Ambiente de Gibraltar, que titula John Cortés, señala que “la contaminación ha sido contenida en su mayor parte y que gran parte del combustible vertido al mar ha sido retirado o dispersado. Las barreras de contención alrededor del OS 35 están funcionando bien”.

“Teniendo esto en cuenta, se está revisando la autorización con vistas a permitir que la pesca se reanude mañana”.

No obstante, prosiguen las operaciones de limpieza en el litoral gibraltareño, especialmente en las playas de Sandy Bay y Little Bay: “Se retirarán las redes antimedusas de Little Bay y Sandy Bay, con el fin de evitar que los depósitos de combustible que contienen provoquen nuevas manchas. Estas redes se limpiarán antes de volver a colocarlas para la próxima temporada de baño”.

CCOO pide investigar las banderas de conveniencia

En otro orden de cosas, y a raíz del choque sufrido hace una semana entre el granelero OS35 y el Adam LNG, dedicado al Transporte de Gas Licuado, la Federación de Servicios Públicos de Comisiones Obreras ha reclamado una investigación exhaustiva de los buques que navegan bajo bandera de conveniencia: “Desde FSC-CCOO reivindicamos una investigación exhaustiva y con todas las garantías del accidente del OS35. La investigación de las causas y las conclusiones de la investigación son la garantía de que no vuelvan a ocurrir accidentes como este. Culpar a los capitanes, criminalizar a los marinos, ocultar la explotación que rodea al transporte marítimo mientras se reducen las tripulaciones y se reducen al mínimo las condiciones de seguridad de los barcos, son comportamientos inaceptables para nosotros”.

Tanto el granelero siniestrado como el metanero con el que chocó llevaban banderas de conveniencia: “Las tripulaciones de los barcos que aseguran el comercio marítimo son el eslabón más débil y explotado del primer sector globalizado en el planeta. Los esfuerzos de la Organización Internacional del Trabajo han sido y siguen siendo enormes para regular las condiciones laborales de los marinos que pululan bajo las responsabilidades y enmarañamiento de los Estados de bandera, de los Estados de los puertos donde arriban los buques y los Estados de mano de obra. El Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la OIT ha significado un marco de incalculable valor para la dignificación del trabajo en la mar. Pero no es suficiente ante la avaricia y oportunismo de quienes utilizan todos los resquicios posibles para evitar que los marinos del mundo sean trabajadores con derechos laborales a través de la utilización de las banderas de conveniencia”, señala dicha Federación sindical.

Criminalizar a la gente de mar

Tras la detención y puesta en libertad del capitán del barco siniestrado, al ocultar aparentemente los daños que presentaba el barco, CCOO lamenta que, “una vez más, se criminalice a la gente de mar y en concreto al Capitán del OS35 quien ya fue detenido por lo sucedido”, al igual que ha ocurrido en otras ocasiones.

“No tardaremos en ver, tras la vuelta a la normalidad, la proliferación de demandas instadas por los que se consideran afectados por este accidente y, entretanto, habrá quienes terminen culpabilizando al capitán como responsable de lo ocurrido, despidiéndole y acusándole con todas las argucias posibles, tal como conocemos en múltiples accidentes en la mar”, vaticina Comisiones Obreras, que también reclama la dignificación de un servicio de Salvamento Marítimo público, por parte de las autoridades españolas.