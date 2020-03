Veinte trabajadores de la residencia de ancianos de Alcalá del Valle dan positivo en Covid-19

Una veintena trabajadores de la residencia de mayores de Alcalá del Valle (Cádiz) han dado positivo en la prueba de coronavirus Covid-19 y se está a la espera de conocer los resultados de las personas residentes del centro.

Así lo ha indicado el alcalde del municipio, Rafael Aguilera, en una rueda de prensa en el canal de Facebook del pueblo, en la que ha precisado que "hasta la noche del miércoles" no se conocieron los resultados de los análisis de tres trabajadores que se hicieron la prueba en Jerez.

Aguilera ha detallado dos empleados dieron positivo, y a partir de ahí "solicitamos la realización de pruebas a los trabajadores y los mayores". "No había quit de test", denuncia, pero "las administraciones entendieron" el caso.

Hasta "el viernes por la noche" no han sabido los resultados de los empleados, asegura Aguilera. En este punto, ya se sabe que 19 trabajadores de la residencia de mayores han dado positivo en este test, aunque otros 14 empleados han dado negativo en la misma prueba. En estos momentos están a la espera de los datos de todos residentes de este centro de mayores. En total, el alcalde suma 21 vecinos contagiados: "20 trabajadores y un vecino más que no estaba en el pueblo". Y cinco de los residentes han sido llevados al Hospital de Ronda porque tenían síntomas "agudas" y otros dos con síntomas leves están en el Hospital de Villamartín, aunque no se saben tampoco los resultados. Tanto los que han dado positivo como negativo han sido recluídos en casa por si hubiera algún caso tardío, como explica el alcalde.

Alcalá del Valle tiene algo más de 5.000 habitantes.

El alcalde, que ha agradecido la colaboración del Centro de Salud, y de la población en general, asegura que "estamos haciendo todo el esfuerzo para que los datos de los residentes se puedan conocer hoy para prevenir y tomar medidas", ha explicado el primer edil. La alcaldía ha puesto dos teléfonos a disposición de la población para preguntar por los mayores de la residencia: 606289842 y 629734824.

Está previsto que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha trasladado este sábado al municipio para realizar labores de desinfección de la residencia de mayores. Aún se desconoce el foco de la infección en el pueblo.