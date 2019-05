El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla inicia su campaña en la Feria pese a la ordenanza municipal que lo prohíbe

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Beltrán Pérez, prevé celebrar este jueves por la tarde el acto de inicio de campaña electoral en el interior del Real de la Feria, incumpliendo así una ordenanza municipal, vigente desde 1981, que prohíbe cualquier tipo de propaganda o publicidad en el recinto ferial (y en un entorno próximo). Los populares se exponen a pagar una multa de 1.500 euros e incluso a perder la licencia de su caseta de Feria, que es una titularidad municipal que concede el Ayuntamiento hispalense exclusivamente para "fines lúdicos", según el artículo 3 de dicha ordenanza.

La campaña para las elecciones municipales del 26 de mayo arranca oficialmente en la medianoche del jueves al viernes, y los partidos tienen previsto hacer la pegada de carteles y los mítines de arranque unas horas antes. Pero ninguno ha convocado dentro de la Feria y sus alrededores. Los populares, sin embargo, mantienen la convocatoria a las 20.00 horas en su caseta, pese al llamamiento del Gobierno municipal socialista, que ha pedido a todos los partidos que mantengan la campaña electoral al margen del recinto ferial.

El alcalde de Sevilla y candidato a la reelección, el socialista Juan Espadas, ha advertido ya a la Junta Electoral de zona que el Consistorio hará cumplir la ordenanza que prohíbe la publicidad en el recinto ferial y su entorno, esto es, el barrio de Los Remedios (un fuero tradicional del PP), informa Radio Sevilla. Hasta 2012, la ordenanza prohibía la propaganda comercial o política en un radio de un kilómetro, pero ese matiz fue eliminado posteriormente. Ahora, por ejemplo, un candidato podría convocar a sus electores en un bar u otro recinto privado de Los Remedios, frente a la Feria, pero no en la calle u otro espacio público. La carta de Espadas remitida a la autoridad electoral es anterior al anuncio del acto de campaña del PP en su caseta, y la decisión de la Junta Electoral se conocerá a posteriori.

El concejal delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Juan Carlos Cabrera, ha pedido al portavoz municipal del PP y candidato a la Alcaldía, Beltrán Pérez, que reconsidere la celebración del mitin en la caseta del PP, porque "desvirtúa la propia Feria y sus tradiciones, politiza esta fiesta y sienta un precedente peligroso para los últimos días de esta fiesta y las próximas ediciones, tanto para actos políticos como publicitarios por parte de empresas privadas".

Cabrera ha insistido en que existe "un consenso que todos los grupos políticos y empresas respetan y que de pronto se ha saltado el PP". No es la primera vez que algún proceso electoral se solapa con los días de Feria, pero nunca antes un partido ha llevado su campaña hasta el recinto ferial. "Pedimos al señor Pérez que reconsidere su decisión y no utilice la Feria de Abril para su campaña electoral, desvirtuando así la tradición, los valores de convivencia que entrañan estas fiestas e incluso la propia ordenanza municipal que la regula, que o desconoce o se la salta a la torera", advierte Cabrera.

Sin embargo, el PP de Sevilla considera que la citada ordenanza se refiere a publicidad comercial, no política, de ahí que mantenga su intención de celebrar el acto de Beltrán Pérez. La normativa del Ayuntamiento, que ha ido adaptándose con los años, prohíbe taxativamente "en el primer cuerpo de la caseta [el que no da al exterior] el uso de cualquier elemento publicitario, bien sean carteles, farolillos o banderas con inscripciones propagandísticas de ningún género" (artículo 98). El Gobierno local no autoriza "ninguna instalación de publicidad sobre soporte humano o mecánico, de tipo móvil o estático, que no formen parte del mobiliario urbano de la ciudad" (artículo 99).

Fuentes del Ayuntamiento aseguran a este periódico que "no se impedirá" el acto del PP en la caseta, y tampoco confirman si posteriormente se procederá de forma punitiva contra esta formación. Dependerá de si algún partido lo denuncia formalmente, en cuyo caso, los populares sí podrían exponerse a las sanciones que contemplan las ordenanzas.

El delegado de Fiestas Mayores recuerda que toda publicidad en la Feria, salvo en determinados casos y por acuerdo previo en Junta de Gobierno, está prohibida en el Real, según contempla la ordenanza que la regula. "Es inaudita esta decisión de Beltrán Pérez, que puede dañar gravemente la Feria para los próximos años, puesto que sienta un precedente para que el resto de las fuerzas políticas utilicen el Real para una confrontación política fuera de lugar o para que se llene de actos publicitarios ", ha añadido.

En su opinión, "a partir de entonces, serían legítimos los mítines de cualquier partido y cualquier acto de publicidad en la Feria de Abril, manchando su imagen y su esencia, que tanto se ha tratado de mantener y que está, insisto, regulada por Ordenanza". "Las casetas están concedidas para un fin, la convivencia en la Feria, y no para mítines electorales. Pedimos respeto a las tradiciones", ha concluido.