El escándalo como patología democrática

La calle tiene sus riesgos, te puede hasta pillar un Audi de 80.000 euros. Físicamente quizá las probabilidades sean pocas, pero el atropello metafórico es real. Mientras el Gobierno anuncia que los mayores -los que más han trabajado, los que soportan en sus espaldas el peso del sistema de pensiones- van a tener que trabajar más años (eso sí , por unos 70 euros más al mes hasta que se jubilen) nos enteramos de que un miembro de la familia del Rey, joven, poco dotado para los estudios, sin trabajo reconocido, ni él ni sus progenitores, tiene su futuro dichoso y regalado. Los interiores de la monarquía son un misterio, protegido por los gobiernos constitucionales de España. Pero no en otras partes.

La trasparente Declaración de Derechos del Inglaterra de 1689 (Bill of Rights), dice: "El Rey no puede cobrar dinero para su uso personal sin la aprobación del Parlamento". Sí que es antiguo esto de la democracia.

Y ya que me he librado de que me pille el coche, corro a casa, no sea que me la okupen. Los jueces, juristas, expertos y estadísticos se han esforzado en explicar que ni existe tal alarma de ocupación; pero los alborotadores sociales, a veces hábilmente disfrazados de periodistas, ya han hecho su labor. Seguramente, usted mismo se habrá puesto una alarma. Lo que ha ocurrido es también un secreto sospechado.

A finales de septiembre, el poder judicial caducado, pero sano a lo Arias Cañete, va a nombrar nuevos jueces, entre otros, de la Sala Penal del Supremo. Su presidente, Lesmes, se ha querido asear en público con motivo de la apertura del año judicial pero no lo ha conseguido; siempre será un presidente caducado de una justicia desprestigiada por sus secretos; asociado está el mayor, el porqué de la negativa del PP a renovar los órganos del Estado, según establece la Constitución. Se declaran los populares constitucionalistas linajudos, aunque no cumplan la Constitución; ni siquiera apoyaran sus mayores franquistas esta Constitución, ni la anterior, por supuesto.

Decía el gran demócrata italiano Norberto Bobbio que “la opacidad es la negación de la democracia”. En las sombras es donde se originan la más de las insidiosas patologías democráticas: el escándalo.

Es inevitable pensar que su secreto tiene que ver con las vicisitudes judiciales actuales, las pasadas y futuras del PP. Francisco Martínez, número dos de Interior en tiempos de Mariano Rajoy, tiene un gran secreto y dice que lo va a contar y, para eso, mejor tener jueces de cámara, afinadores profesionales y no aficionados. La Kitchen y la Gürtel -y sus derivadas regionales- son dos pilares de la corrupción del PP desde su nacimiento. En estos trajines venideros igual también averiguamos otro de los grandes secretos del reino: quién es M.Rajoy.

En la oscuridad -dice Bobbio- maduran y se difunden los vicios que socavan las raíces de la democracia: son amenazas mortales, como los comportamientos desviados de los servicios de seguridad, las tramas ocultas de los cuerpos del Estado, la desestabilización de las instituciones por sus propios servidores, la corrupción pública, la malversación, la extorsión, que desgastan, lenta pero inexorablemente, la confianza de la ciudadanía.

Ya estoy en casa, he dejado a Bobbio y leo antes de ir a la cama que están de moda las fiestas millonarias de revelación de género de los prontos a nacer. Un fulano se ha gastado 100.000 euros, un poco más que el coche del sobrino del Rey, en iluminar el edificio más alto de Abu Dabi, el Bury Jalifa , con la leyenda: “Es un niño”. Me suena Abu Dabi. Quiėn será el padre -me turbo- , y si fuera... Menudo lío, pero nada sabemos de Abu Dabi, ni de su huésped real, ni del dinero que nos cuesta; es secreto. Opacidad, democracia de bajo nivel, en riesgo .