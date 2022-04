Con..., España no naufraga

Se trata, no todo va a ser wordle, de que puedan rellenar los puntos suspensivos al final de esta columna, aunque ya adelanto que si no aciertan con el nombre correcto, España naufragará, no tiene ningún futuro. Será su responsabilidad.

El Congreso de España ha terminado en Sevilla. Su nuevo presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha salido elegido con el 98,35% de los votos, un resultado de posguerra propio, como así ha sido, de un congreso armisticio en el que el derrotado estaba allí de cuerpo presente y yacente, rodeado aún por los patricios de la gens Junia a la que pertenecía Brutus. Llega sin que sepamos aún si el líder se parece a la virgen de Guadalupe o no, o si se va a marear como la rianxeira.

Importante porque allí estaban los que marean de profesión. Los sonoros apellidos intercambiables para todo congreso y etapas del poder, entre jaculatorias al pasado presente o ausente. Unos circulaban con rumbo fijo, otros barzoneaban. El siempre pasillero, Javier Arenas, andaba dejándose ver e intuir a abrazo partido. Y Teófila, como un símbolo, que hace pensar que Girón de Velasco más que a la revolución se refiriese a la “renovación pendiente” de la derecha española. Lo de la política para adultos era esto. Va en serio. Aunque por allí andaba Díaz Ayuso que no simpatiza mucho con los mayores.

“La soberbia no hace ganar congresos”, “hay que integrar”, “ha habido matarifes en los dos bandos”. “Hoy nadie ha perdido, ha ganado el partido”. “No puede aspirar a ser líder alguien que no esté orgulloso de su pasado”. Loas a Fraga, Aznar y Rajoy. “No era fácil, en el Gobierno y en el PP lo hicimos bien”. Andalucía, Andalucía, rumores.

“El PP ha vuelto, esto es un contrato con España para reforzar la Constitución”. Todo perfecto, pero les advierto que lo escrito está recogido del Congreso que ganó Pablo Casado, con un 57,2%, pero con primarias.

Y ahora, en éste, el moderado Moreno Bonilla, ya en otra etapa de poder, portando ciriales que anuncian la llegada del líder a La Moncloa, estación a la que también se dirigía Pablo Casado antes del magnicidio. A estas alturas, a Feijóo, que debe saber algo de meigas, no se le ocurrirá atender una convidá del moderado Moreno en McDonald en plan de matrimonios y niños. Aquí decimos mal bajío.

Feijóo ha anunciado que cerrará la oficina de españoles y mucho españoles, monolingües y monocordes, la que expide los carnés. No es poca cosa para un partido desde siempre amarrado a la pata del Cid, pero el problema que va a tener es la búsqueda de empleo a sus servidores, con escasa formación, irreciclables, y estrechuras metales no operables .

Las cuestiones de Estado lo comprometen. Pronto se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ya sabemos que no insultará en la comparecencia posterior. Es decir, se producirá el anuncio de la renovación del CGPJ, porque lo dice la Constitución, como mínimo, ¿o no?

El pie de foto de Diario16 se hacía eco del Congreso fundacional del neofranquismo (sic), retrataba a un Fraga en plena éxtasis oratoria, entre gritos de “Franco, Franco, Franco”, y un público apasionado que coreaba: “Con Fraga, España no naufraga”. Cosas de los congresos, de sus fervores y falta de hervores.