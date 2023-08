Cinco años del castigo arancelario de EEUU a la aceituna negra: 230 millones de euros perdidos

El 1 de agosto de 2023 se cumplen oficialmente cinco años del incremento en un 35% los aranceles sobre la importación de aceitunas negras españolas, impuesto por el Gobierno de Donald Trump, quien estrenaba así sus políticas proteccionistas -luego siguieron otros alimentos- sobre un producto del que Andalucía es la principal exportadora a EEUU.

“Sobre las aceitunas negras, he encontrado receptividad por parte de la Joe Biden para resolver esta cuestión”, manifestaba Pedro Sánchez tras reunirse el pasado mes de mayo con el sucesor de Donald Trump en la Presidencia de EEUU. Semanas antes, el comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis, mantenía una reunión con la secretaria de Comercio de EEUU, Gina Raimondo, para abordar la supresión de los aranceles.

Sin embargo, la desesperanza sigue instalada en un sector, lastrado por pérdidas millonarias con unos aranceles que en 2021 la Organización Mundial del Comercio (OMC) declaró “incompatibles” con las normativas del organismo, en un contencioso planteado por la UE desde 2019 y cuya decisión se retrasó por la pandemia de 2020. Esa decisión de la OMC ha caído en saco roto. La decisión de la UE de volver a denunciar a EEUU ante la OMC para que cumpla su resolución ha sido acogida como paso “decisivo y necesario” por el sector, pero también “lento”.

Cabe recordar que en 2018 EEUU había impuesto estos aranceles a raíz de una denuncia de los productores de California que avisaban de competencia desleal porque se nutrían de la Política Agraria Común (PAC), pero la OMC encontró injustificados los argumentos de EEUU y sin pruebas de ese perjuicio. Es más, desde el hachazo a las exportaciones españolas, otros países, como Marruecos o Egipto, se han beneficiado con una creciente cuota de mercado para un producto que en EEUU se utiliza sobre todo para las populares pizzas.

“Hay que ejercer la máxima presión diplomática”

Hasta la imposición de estas políticas, se exportaban a EEUU unos 70 millones de euros anuales. Pasaron a ser poco más de 20. La patronal calcula una pérdida de 230 millones de euros desde 2018. Según la Asociación Española de Exportadores e Industriales de la Aceituna de Mesa (Asemesa), “la UE por fin se ha convencido de que EEUU no piensa eliminar los aranceles ni cumplir con la sentencia de la OMC, a no ser que se le obligue a ello”, como ya advirtió en 2021 la propia patronal.

Para Asemesa, además de seguir el procedimiento de la OMC, tanto la UE como el Gobierno de España tienen que ejercer la máxima presión por la vía diplomática. Recuerdan que el sector no ha recibido ninguna ayuda de la UE y que no ha tenido ninguna voluntad de compensar las pérdidas.

El secretario general de Asemesa, Antonio de Mora, sostiene que “EEUU ha estado empleando todas las artimañas legales posibles para mantener los aranceles”. Señala en este sentido que “lo único que ha hecho EEUU es reconocer un error en el cálculo del arancel a una de las empresas” que investigó, por lo que la mayoría siguen teniendo que pagar un 35%. “Tampoco ha modificado su ley de comercio ni ha hecho caso a ninguna de las conclusiones”.

Por otra parte, insiste en que en todo este tiempo no se ha recibido la menor ayuda de la UE, pese a que “existen herramientas comunitarias para hacerlo”. Critica “la falta voluntad política, cosa que no ha sucedido en otras crisis como, por ejemplo, la guerra de Ucrania, en la que sí se esta ayudando a los sectores afectados”.

La jugada no le salió bien a los californianos

“La caída de las exportaciones españolas ha beneficiado fundamentalmente a tres países: Grecia, Turquía y Marruecos. Grecia ha crecido un 230%, Turquía casi un 400% y Marruecos un 140%. Y por supuesto, también, aunque no tenemos datos concretos, al sector californiano. Pero su objetivo era quedarse con el mercado, no que crecieran terceros países, y eso no les ha salido bien. Habrán crecido, pero no lo que esperaban”, matiza Antonio Mora.

Para entender el impacto en el sector, hay que recordar que España representaba el 75% de toda la aceituna negra que entraba en EEUU y ahora mismo, solo el 30%. Por su parte, “Andalucía representa el 80% de toda España en cualquier parámetro que cojamos de aceituna”, en palabras de Antonio Mora. “No hemos compensado con otros mercados. Ha habido crecimientos coyunturales por otros motivos, tanto de verde como de negra, en otros mercados porque hay países que han tenido menos producción en algunos años. Pero no podemos decir que hayamos compensado las pérdidas en EEUU”, concluye.