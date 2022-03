elDiario.es Andalucía recibe uno de los premios 'Luchadoras' de UGT “por su contribución a la difusión de la igualdad”

elDiario.es Andalucía ha sido galardonado este miércoles con uno de los premios 'Luchadoras' UGT Andalucía 2022 en la modalidad 'Premio para la difusión del feminismo a través de los medios de comunicación' "por su contribución a la lucha y difusión por la igualdad entre mujeres y hombres y de prevención de la violencia de género"

Como cada año, UGT Andalucía ha organizado una jornada con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que este año se ha celebrado en el Teatro Fundación Cajasol de Sevilla y en el que han participado la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, la diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Carmen Calvo y la secretaria de Igualdad, Juventud y Formación de UGT Andalucía, Carmen Jurado, en una mesa redonda sobre se ha debatido sobre 'El valor democrático de las mujeres y del feminismo'. En ese mismo acto se ha hecho entrega de los premios 'Luchadoras' UGT Andalucía 2022, con los que se ha homenajeado "a mujeres, que dentro y fuera de la organización, trabajan por conseguir una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, o que son mujeres con una trayectoria laboral o personal especialmente destacable", informa el sindicato en una nota.

Uno de esos galardones, en la cita modalidad, ha recaído en elDiario.es Andalucía. Es la primera vez que se entrega este premio a un medio de comunicación y ha sido recogido por su directora Lucrecia Hevia. "Periodista y empresaria, con mentalidad progresista y defensora de la igualdad, a lo largo de su vida y de toda su trayectoria profesional", según reza la reseña del sindicato. "Hace nueve años decidió, con otros socios, poner en marcha un diario digital que se ha convertido en uno de los de más prestigio e influencia en nuestra comunidad, elDiario.es Andalucía, con una clara línea editorial a favor de los derechos de la mujer". Hevia, al recoger el galardón, ha querido compartirlo con las "compañeras periodistas a las que han hecho de menos, las que han sido tratadas como becarias cuando eran las jefas, las que no han sido respetadas ni de becarias ni de empleadas, aquellas que han sido poco escuchadas o su trabajo no se ha defendido lo suficiente. A las compañeras que han tenido que elegir entre familia y carrera, que han sufrido acoso o que han sido ninguneadas. A todas las valientes compañeras periodistas “de provincias” que cuentan las cosas de cerca; en especial, a aquellas que lideran delegaciones de medios o medios de comunicación en Andalucía porque sigue sin ser fácil; nos tenemos que hacer oír más, y juntas somos mejores".

UGT Andalucía ha querido destacar en este galardón "la labor que hace elDiario.es Andalucía de visualización del papel de los sindicatos de clase, en defensa de la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, en la lucha contra la violencia de género o el acoso laboral y sexual".

Lucha sindical por la igualdad

En la modalidad 'Premios por la lucha sindical por la igualdad', por la lucha y defensa continua por la igualdad, su disposición y esfuerzo personal a María Teresa Díaz de la Herrán. Afiliada a la UGT desde los años 80, comienza formando parte de la primera Junta de Personal de la Diputación de Cádiz, que se constituyó a finales de 1987. Fue entonces cuando esta madre de 6 hijos comienza a compaginar su faceta de madre trabajadora con la lucha por los derechos de las trabajadoras y trabajadores y, además, con la lucha sindical por la igualdad. María Teresa ejerció hasta su jubilación diferentes responsabilidades sindicales en UGT, ahora, abuela de 8 nietos y nietas, sigue, no va a abandonar nunca. A ellos les dice: “pelea, pelea por lo que crees que te corresponde, hay que luchar y negociar para conseguir lo que quieres, hasta con tu madre”.

Rosa María Muñoz López ha sido otra de las premiadas. Trabaja como cajera en Alcampo-Granada desde octubre de 1989, en 2002 se presentó en las elecciones sindicales de su centro de trabajo y desde entonces lleva siendo miembro de Comité de Empresa por UGT. Pero su vinculación con el mundo sindical y reivindicativo le viene de acompañar a su padre a las manifestaciones convocadas en las negociaciones de los Convenios Colectivos de la empresa de éste. Entre otros muchos cargos ostenta el de Secretaría de la Mujer, Igualdad y Participación Social de la Unión Provincial de UGT Granada durante cinco años. En ese tiempo, ha realizado una labor fundamental por la igualdad entre mujeres y hombres en nombre de nuestra organización, participando activa y conjuntamente con las Plataformas Feministas de su ciudad, en concreto la del 25 de Noviembre y la del 8 de Marzo. Actualmente sigue con su labor sindical en su centro de trabajo, como miembro de Comité de Empresa.

Rosa María Nuevo Toro ha sido otra de las premiadas. Como ha descrito el sindicato "es trabajadora en la empresa Inés Rosales SLU, empresa en la que, en 2004, para hacer las elecciones sindicales, se tuvieron que hacer reuniones clandestinas en casas de trabajadoras por grupos para que no se enterara la empresa, convocándolas con un margen de media hora, y a veces hasta los domingos. Con mucho esfuerzo se consiguió una candidatura para hacer las elecciones sindicales donde se presentaron en torno a 20 mujeres, y así se convocaron con su correspondiente preaviso. Desde que la empresa tuvo conocimiento de esto, hubo una enorme presión para saber quiénes eran las personas que las habían organizado, pero no lograron su objetivo. El día de la constitución de la mesa electoral, la empresa dio a toda la plantilla el día libre con la idea de impedir la celebración de elecciones y no poder seguir con el proceso electoral adelante.

Trabajo de coeducación o de nuevos feminismos

La modalidad premio para reconocer el trabajo de coeducación o de nuevos feminismo por su trayectoria profesional en el fomento de la educación igualitaria ha recaído en Estela Moreno Bermúdez. Licenciada en pedagogía y experta en violencia de género y malos tratos, ha creado un proyecto coeducativo propio e innovador a través del cuento “Pepuka y el Monstruo que se llevó su sonrisa” que fue publicado por primera vez en mayo de 2018 y que actualmente comienza a publicar de manera independiente, a través de su propia editorial (Pepuka Editorial) con el que quiere trabajar y sensibilizar la violencia de género desde la infancia. El cuento de Pepuka está basado su experiencia personal, con el que pretende adaptar la problemática sobre violencia machista desde el mundo infantil, para obrar, desde la base y conseguir una sociedad igualitaria y libre de violencias.

Su proyecto educativo de Pepuka se ha convertido en un referente nacional e internacional para la prevención y lucha de la violencia de género desde las escuelas. Es un material utilizado no sólo en Andalucía y centros educativos de España sino que ha llegado a más de 15 países sobre todo en América Latina donde empiezan a utilizarlo en las escuelas y donde ella colabora enviando cuentos y talleres.

Mención especial a Almudena Grandes

Y finalmente, uno de los momentos más emotivos ha sido la mención homenaje para Almudena Grandes Hernández, que ha sido entregado por Carmen Castilla Álvarez, secretaria General UGT Andalucía y recogido por Lola Grandes, tía de Almudena. "Luchadora es un adjetivo con muchos significados, pero en todos y cada uno de ellos puede reconocerse a una mujer como Almudena", ha expresado la presentadora del acto Mabel Mata. "Este premio quiere reconocer la lucha de Almudena por la memoria, y en esto nuestro sindicato tiene mucho que agradecerle, la memoria histórica que llevó investigando, trabajando y novelizando durante muchos años de su vida, y que nos mostró la historia borrada, el sacrificio y sufrimiento de muchas personas que tuvieron que seguir con las heridas abiertas en silencio, en un silencio terriblemente impuesto y opresor que formaba parte de las represalias". UGT ha querido "agradecerle expresamente que hablara de la memoria histórica de las mujeres, que de entre todos los olvidados fueron las primeras en ser ignoradas".