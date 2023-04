Señor Moreno Bonilla, Doñana no se toca

Dice el refranero popular que “en abril, aguas mil”, pero este año, “el agua de abril cabe en un barril”. No llueve nada. En algunos puntos de España y sobre todo en Andalucía, llevamos más de 120 días sin que haya caído una sola gota de agua. Además, como predijo la Agencia de Meteorología, AEMET, tenemos temperaturas propias de julio en abril, entre 5 y 10 grados más de lo normal en la mayor parte del territorio y en Andalucía rondan los 40 grados.

Hasta aquí, la preocupante situación en la que nos encontramos. Y cuando las administraciones deberían estar preocupadas y mostrar una responsabilidad máxima, Moreno Bonilla y Feijóo se enrocan en la arrogancia y en el negacionismo climático; con Vox como único aliado.

Moreno Bonilla siente pasión por la ultraderecha, no hay que olvidar que fue el primero que pactó en España con ellos. Ante la petición de Vox de ampliar regadíos en el entorno de Doñana ha dicho que sí, todo sea para que no se enfaden y para facilitar los pactos con ellos tras las municipales y, de paso, con la idea de conseguir un puñado de votos.

Está engañando a los regantes porque el agua no existe, pero eso le da igual. Está rechazando las advertencias de los científicos del CSIC que advierten que Doñana está en estado crítico al desaparecer más de la mitad de las lagunas, pero eso le da igual. No hay ningún informe técnico que avale esta iniciativa, pero esto le da igual. No escucha las advertencias de la Comisión Europea que habla de una multa millonaria para España, pero eso también le da igual.

En Bruselas

Sr. Moreno Bonilla, con una sequía extrema, con el acuífero en sus niveles más bajos y con los embalses a un 25% de su capacidad, ¿con qué agua dice usted que se va a regar? Y si riega obteniendo agua del entorno ¿de verdad piensa que no va a afectar a Doñana? No nos tome el pelo a los andaluces.

Europa ha avisado de una multa millonaria. De hecho, ha enviado una carta al Gobierno español alertando de que en caso de prosperar la tramitación de esta propuesta en los términos anunciados, sería “una violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia” de junio de 2021. Una multa millonaria que tendríamos que pagar los españoles. Sr. Moreno Bonilla ¿y por qué no la paga usted de su bolsillo?

El consejero de medio ambiente andaluz el pasado lunes se reunió con la Comisión Europea para abordar la iniciativa de PP y Vox sobre Doñana y recibió una bofetada política en toda regla, porque desde Europa le explicaron muy claro que dicha iniciativa iba en contra de lo dictado por la Justicia Europea y que deteriora el Parque Nacional.

Previamente, el domingo, Moreno Bonilla ante las preguntas de una periodista, sacó toda su soberbia y le preguntó a ella si se había leído los 25 folios de la ley y “¿qué decía el artículo 5?”. Pero resulta que él ni siquiera se había leído su Ley, porque ni existía el artículo 5, solo tiene 4 artículos; ni tenía 25 folios, sino 20. Toca preguntarse ¿quién está al volante en la Junta de Andalucía?

El presidente Pedro Sánchez ha visitado el Parque Nacional y lo ha dicho alto y claro: “Doñana no se toca” y lo ha vuelto a repetir el martes en el Senado en su debate con Feijóo. Y el portavoz socialista en el parlamento andaluz y secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha dicho que el Sr. Moreno prometió la “legislatura del agua”, pero acabará siendo la de la sequía, y que el Gobierno andaluz del PP provocará un enorme daño a Doñana y a Andalucía. “Sr. Moreno, mójese y explique de dónde va a sacar el agua que le ha prometido a los regantes?”, ha dicho.

La irresponsabilidad de Moreno Bonilla está siendo cuestionada hasta en los medios internacionales. Así, The Washington Post se ha hecho eco del plan de PP y Vox en Doñana. Además, Supermercados europeos y marcas como Aldi, Lidl, Sainsbury´s o Tesco exigieron ya el año pasado a Moreno Bonilla que frene su idea que desprotege la reserva natural, lo que puede afectar a corto y medio plazo a las exportaciones agrícolas andaluzas.

El Ministro de Agricultura, Luis Planas, ha mostrado su preocupación por el daño de la imagen que puede suponer la iniciativa de PP y Vox respecto a la exportación de frutos rojos y en general de las frutas y hortalizas de España y particularmente en Andalucía en los mercados exteriores. De hecho, España exporta frutos rojos por un importe de más de 1.500 millones de euros de media, de los que una tercera parte corresponden al mercado alemán que puede resultar afectado por esta irresponsable iniciativa de Moreno Bonilla. Pero es que, además, todo esto dañará la imagen turística de Andalucía y afectará negativamente al empleo y a la riqueza económica de nuestra tierra.

El Parque Nacional de Doñana, con una superficie total de 54.252 hectáreas y una zona periférica de protección de más de 74.000, es Patrimonio Mundial de la UNESCO, constituye un mosaico de ecosistemas que albergan una biodiversidad única. Destaca por su alto valor ambiental las marismas y las lagunas, esenciales como lugar de paso, cría e invernada para miles de aves. Allí viven especies únicas y en peligro de extinción, entre las que destacan el águila imperial y el lince ibérico.

El PP ya se cargó el Mar Menor y ahora va a por Doñana, un emblema de Andalucía y de España y un referente mundial del medio ambiente. Sr. Moreno Bonilla deje de mentir a los agricultores, deje de deteriorar la imagen de Andalucía, deje de dañar a nuestro medio ambiente y permita que nuestros hijos y nietos puedan seguir disfrutando de nuestro patrimonio natural y de la joya ambiental más importante de Europa que es Doñana.