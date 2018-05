El arancel de Trump a la aceituna negra española se cobra los primeros 50 despidos en AgroSevilla

Este lunes se llevó a cabo la celebración del 40 aniversario de AgroSevilla, la mayor empresa exportadora de aceitunas en el mundo. Tanto el presidente de AgroSevilla, Gabriel Redondo, como el Consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez, aprovecharon el momento para resaltar el perjuicio que el Gobierno de Estados Unidos le está haciendo al sector agropecuario de España con los nuevos aranceles y afirmaron que "esto nos afecta a todos, muchas personas podrían perder su empleo a causa de esto pero vamos a dar la batalla", afirmó Redondo. Cabe mencionar que ya han tenido que despedir, como medida provisional, a 50 personas y prevén despedir a 50 más "si esto no se soluciona pronto".

El 40 aniversario convocó a agricultores, cooperativas, políticos y medios de comunicación para exaltar la labor de más de 4.000 agricultores que son la razón de ser de AgroSevilla, empresa que exporta a más de 70 países alrededor del mundo. Sin embargo, hicieron referencia en varias ocasiones a la caída de la exportación de la aceituna negra por la implantación del arancel de Donald Trump diciendo que "ahora es el momento clave para que no se cometa una injusticia y reiterando que con el apoyo de todos lo conseguiremos. Principalmente nos redirigimos a la Unión Europea para que nos apoye en esta lucha", reclamó el Consejero de Agricultura.

Durante el primer trimestre del año, la exportación de aceituna negra de mesa de España a Estados Unidos (EEUU), tras la implantación del arancel de Trump, pasó de 6,9 millones de kilos a tan solo 4 millones, según la información del Departamento de Aduanas de EEUU recopilada por la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa).

En peligro, la sucursal de Virginia

Según datos que revelaron, la producción de la aceituna negra solamente en AgroSevilla ha caído un 15%, ya que Estados Unidos suponía el 20% de la producción total de aceitunas negras. El mercado estadounidense siempre ha sido su mayor cliente y es por ello que tienen una sucursal de AgroSevilla en el estado de Virginia (Estados Unidos) que sirven como importadores. Pero esta fábrica, que cuenta con 12 trabajadores, podría desaparecer por completo pues "no tendría su razón de ser si no tenemos la distribución a Estados Unidos", señaló Redondo.

Además de la medida provisional que han tenido que tomar al despedir a 50 trabajadores, para contrarrestar el daño que esto le ha ocasionado al sector agropecuario de España han empezado a redimensionar su fábrica, hacer mejoras y ser más competitivos en aceituna verde.

Mientras en España han descendido las exportaciones, otros países se han visto beneficiados. Estos otros países crecieron un 16,3 por ciento, pasando de siete millones de kilos a 8,2 millones de kilos destacando, entre ellos está Marruecos, que exportó tres millones de kilos (+33%), Egipto, 1,2 millones de kilos (+50%) y Turquía, 400.000 toneladas (+82,3%). Sin embargo, AgroSevilla defiende su fábrica afirmando que son "los más competitivos en el sector. Nuestra aceituna es la de mayor calidad".

Por último, en conversación con el presidente de AgroSevilla, este notificó que ya se han tomado cartas en el asunto y están contratados abogados de defensa para que esta "amenaza" a su negocio, a su agricultura, quede sin efecto. "Ya se han invertido más de 5 millones de euros en defensa, dinero que no ha salido de ninguna institución ni del Gobierno, si no del trabajo de todos". Redondo resaltó que "ellos son cooperativistas, no desean recibir beneficios sino lo necesario para que sus agricultores y trabajadores puedan vivir de lo que hacen".