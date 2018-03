El pacto por la financiación llegará al pleno del Parlamento de Andalucía sin el voto de C's

La comisión parlamentaria de Hacienda y Administración Pública ha aprobado este viernes el dictamen con las premisas que el Parlamento de Andalucía quiere defender en el debate sobre el modelo de financiación de las comunidades autónomas, y lo ha hecho, como estaba previsto, con los votos del PSOE, PP, Podemos e IU, y el rechazo de C's.

El PP, que se sumó con sus reticencias a un pacto que habían firmado el PSOE, Podemos e IU, ha vuelto a defender sin éxito sus enmiendas, pero pese a ello ha mantenido su voto a favor del documento, dado que comparte el objetivo. También han sido rechazadas las enmiendas de IU -que ha contado con el voto a favor de Podemos- y las de C's.

Con estas premisas, el documento ya sólo necesita ser ratificado por el pleno, donde no se conseguirá la unanimidad que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quería para la defensa de un posicionamiento común desde esta comunidad autónoma.

Mario Jiménez ha agregado que tanto en los votos particulares del PP-A como en el de Ciudadanos hay "un canto a la reducción del estado del bienestar". Ha indicado que tiene mucho valor que el PP-A "no plantee subida de impuestos" en sus votos particulares.

En cuanto al voto particular de Ciudadanos, lo ha rechazado porque hace un planteamiento inexplicable en Andalucía, defendiendo el principio de ordinalidad, que aparte de estar en el terreno de lo "absurdo", va en contra de los intereses de esta comunidad. "Ese voto particular no tiene acento andaluz porque no está planteando para defender el interés general de esta tierra", ha señalado Jiménez, quien ha indicado que el "magnífico" documento aprobado por el Parlamento puede servir de base para un buen modelo para todos los españoles.

El diputado del PP Antonio Miranda ha vuelto a sostener el apoyo de grupo en que el documento es una "enmienda a la totalidad" del modelo que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 y que "tanto daño" ha hecho a Andalucía. Para aseverar: "En definitiva, nos felicitamos por que el PSOE, por fin, reconozca que el actual modelo ha sido malo para Andalucía".

Por su parte, Carmen Lizárraga (Podemos) ha aclarado que el documento "no recoge en ningún momento una subida de impuestos", que es uno de los argumentos de C's para rechazarlo. "Sí plantea modificar el sistema fiscal y las normativas de estabilidad presupuestaria", ha matizado, pero "se establece una propuesta concreta para "que no haya ni aumento de IVA ni copagos".