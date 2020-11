El Gobierno andaluz ayuda al sector del juego mientras recorta el presupuesto para luchar contra las adicciones

El pasado 17 de noviembre el Ejecutivo andaluz aprobó un paquete de medidas urgentes para mantener a flote algunos sectores golpeados por la pandemia de Covid-19. La hostelería, el comercio, el taxi, las peluquerías y los feriantes han sido los principales destinatarios de unas ayudas que además intentan aliviar la situación de los autónomos. También del sector del juego.

Andalucía libera a bares y salones de juego de la tasa fiscal para máquinas recreativas con el rechazo de las asociaciones contra las adicciones

En este contexto, el Gobierno andaluz ha impulsado una bonificación tributaria del 50% sobre los juegos de suerte, envite o azar relativa a maquinas recreativas y de azar. Durante los anteriores trimestres del año las tasas devengadas eran del 100%. En la práctica, no es una reducción de impuestos sino una rebaja temporal del pago de los mismos. La tasa es fija y, por lo tanto, no entiende de restricciones de aforo ni de modificaciones horarias. "No pueden cobrar por una actividad cuando estás cerrado o tienes limitaciones", dice el director general del Consejo Empresarial del Juego (CEJUEGO), Alejandro Landaluce.

La Junta de Andalucía apoya esta iniciativa como "palanca" para un sector "especialmente afectado por la crisis de Covid-19". "Esto no es un premio sino el reconocimiento a una realidad", apunta Landaluce. Después del cierre de los tres primeros meses de la pandemia, el juego volvió a recuperar "la normalidad" aunque ahora encara nuevas dificultades con la vuelta de las medidas de prevención del coronavirus. "La caída en el sector es de un 50% a día de hoy y estamos expectantes por ver cómo vienen las navidades", dice Landaluce.

La medida contribuye al "mantenimiento de la actividad económica y especialmente al empleo" para el Ejecutivo andaluz. Según los datos de la Federación Andaluza de Asociaciones de Máquinas Recreativas, Salones y Ocio (ANMARE), en Andalucía hay 880 salones de juego y se da trabajo a más de 4.400 personas. Además, los cálculos de CEJUEGO indican que en todo el territorio nacional se generan unos 50.000 empleos indirectos en la hostelería gracias a las máquinas tragaperras. Es otra vía de ingresos para los bares y por ello Landaluce ve "razonable" lo establecido en comunidad autónoma andaluza.

David De la Encina, diputado socialistas delegado del Área de Bienestar Social de la Diputación de Cádiz, no cuestiona ninguna medida que pretenda ayudar al sector de la hostelería, pero incide en que la bonificación de la tasa fiscal al sector del juego "no es la solución". Además se pregunta si "el verdadero apoyo" es para los hosteleros o para los grandes capitales detrás del sector del juego.

El psicólogo y el director del Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) de Adicciones de Cádiz, Carlos Atienza, razona en la misma línea. Entiende que del sector dependen económicamente muchas familias, pero "no todo es justificable" cuando se trata de salud pública. "Es apostar por una economía vacía que genera sufrimiento", dice. Desde la Federación Andaluza de Asociaciones de Jugadores de Azar en Rehabilitación (FAJER) califican estas ayudas de "aberración". "Estamos hablando de salud y esto es algo que va en contra de muchos andaluces", dice su presidente, Francisco Abad.

Un 3,2% menos

La medida llegó en la misma semana que el Ejecutivo andaluz sacaba adelante los Presupuestos autonómicos de 2021. En esas cuentas, la partida destinada al Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones de 2021 es de 40,4 millones de euros. Esto es un 3,2% menos con respecto a 2020 donde el gasto presupuestado fue de 41.7 millones de euros.

La asignación está dividida entre la Consejería de Salud y Familias y la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia cuyo presupuesto alcanza una subida de un millón de euros para el próximo año, (de 7.8 pasa a 8.8). Sin embargo, la partida a Salud se reduce en un 6,5% como denuncia la Federación Andaluza ENLACE, en representación de distintas entidades regionales del ámbito de las adicciones. La queja también llega desde la Diputación de Cádiz: "La apuesta del Gobierno andaluz es la de reducir el presupuesto para adicciones en el que llaman el presupuesto más social de Andalucía y condenar a los CTA a una muy incierta subsistencia futura", remarca De la Encina.

La bajada es "grave e injustificada" para ENLACE ya que repercute en las entidades privadas que trabajan en la prevención y la intervención cuyo presupuesto ha sido recortado. También han desaparecido las partidas a los proyectos de reforma y construcción. "Los problemas de adicciones no han disminuido y además nos encontramos con nuevas demandas que nos desbordan a las que estamos intentado darle nuevas respuestas", ha expresado la tesorera de ENLACE, Auxiliadora Fernández.

FAJER mantuvo reuniones con las empresas del sector y la Consejería de Hacienda a principios de año para diseñar unos programas de prevención. "Nada se ha puesto en marcha", se resigna Abad. Fuentes de esta Consejería apuntan a la pandemia como motivo del retraso, "lo que no significa que esas actuaciones no hayan prosperado sino que se retomarán y se pondrán en marcha en cuanto las circunstancias así lo permitan", aclaran.

Subida del gasto en el juego online

"La problemática sigue estando ahí", dice Abad. A pesar de las restricciones, el presidente de FAJER explica que "la gente ha jugado mucho" durante el confinamiento y que existen nuevas formas digitales de "seguir enganchándose al juego". Para Atienza, el hecho de estar más tiempo delante de la pantalla ha provocado una subida de usuarios en el juego online durante el confinamiento ya que ha sido, para muchas personas, "una ventana de escape". Landaluce, sin embargo, expresa que el sector del juego es una actividad "legal" y se ve involucrado en una serie de presunciones que son "mentira". "Y no sé como decirlo más", recalca.

Según la encuesta online sobre internet, videojuegos y juego con dinero durante la pandemia por Covid-19 del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, el 86,6% de los participantes no habían jugado con dinero online ni antes ni durante el confinamiento. Entre los que jugaron, los datos muestras que durante el confinamiento la frecuencia de juego con dinero online fue menor que antes de declararse el estado de alarma. Frente a estos datos, el informe trimestral del mercado del juego online estatal de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) expone que el gasto en juego online entre marzo y junio se redujo un 4.81% con respecto al trimestre anterior, pero que se incrementó en un 17,71% en comparación al mismo trimestre de 2019. Las apuestas deportivas descendieron debido a la paralización de las competiciones mientras que las participaciones dedicadas a bingo, casino y póquer subieron todas con respecto al mismo trimestre de 2019: 66,89%, 36,48% y 97,35%, respectivamente. Los casinos registraron la mayor cuota de mercado, superando a la de las apuestas, y las mayores cantidades jugadas al póquer se produjeron en el pasado mes de abril.

Promoción vs prevención

Los datos facilitados por la Consejería de Salud muestran que 2.633 personas fueron atendidas en Andalucía por adicción al juego en 2019, de las que 1.166 correspondían únicamente a ese año. En lo que va de este 2020, las personas en tratamiento por juego patológico son 633, que junto a las que se encuentran en tratamiento desde un periodo anterior suman un total de 2.280. Desde Salud explican que tras la "estabilización" en los años anteriores la atención se ha visto disminuida en estos meses debido a las consecuencias de la Covid-19.

En el CTA de Cádiz "el ritmo no se para". Los usuarios del centro se han ido reincorporando "poco a poco". Atienza explica que una adicción se desarrolla "a la larga" y todavía es "pronto" para conocer las consecuencias que el juego online ha podido crear durante los meses más duros de la pandemia. Lo que tiene claro es la "contradicción" de los apoyos tributarios de la Junta de Andalucía al sector ya que "prima a los intereses económicos". "Cuando se genere más alarma se pasará de la promoción a la prevención y se empezarán a ver más políticas para la salud pública", dice. Y añade: "No debería llegarse a ese punto, pero los Gobiernos son cortoplacistas. Un ejemplo está en la situación actual donde se preocupan más por la Navidad que por las muertes por Covid-19".

Disparidad de criterios

Mientras el Ejecutivo andaluz apoya tributariamente al sector del juego desde el Gobierno central se legisla de manera opuesta. Durante el estado de alarma se limitó la publicidad de los juegos de azar y apuestas online. Recientemente el Ministerio de Consumo ha limitando la apertura de locales de juego y ha prohibido la publicidad de las apuestas deportivas en medios de comunicación y clubes de fútbol.

"El problema es que hay 17 comunidades autónomas y 17 leyes de juego", subraya Abad para ejemplificar la disparidad de criterios en España. FAJER lleva demandando "desde hace tiempo" una única legislación que ponga orden en la actuación de los jugadores a nivel estatal. "Hemos conseguido algunos avances como la creación de un Registro Único de Autoexclusión de los jugadores pero todavía quedan muchos pasos por dar", dice.

También en distintos municipios como en Cádiz y Sevilla, los ayuntamientos están planteando la modificación del Plan General de Ordenamiento Urbanístico (PGOU) para regular las casas de apuestas y los salones de juego. Son iniciativas para restringir la proliferación de estos establecimientos y paliar las conductas relacionadas con la ludopatía.