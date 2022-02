Granada sale a la calle en defensa de la sanidad pública

Paco, un vecino de la Alpujarra granadina y de avanzada edad, ha participado en la movilización en la ciudad de Granada para reclamar que la Junta de Andalucía no se olvide de los pueblos y de zonas como la suya, donde llevan años esperando a que se construya un hospital comarcal. "Es una vergüenza que nos pongamos malos y tengamos que irnos hasta Motril para que nos vea alguien". También se quejaba Lucía, una de las jóvenes que se han acercado a la cita, porque lleva meses intentando pedir una cita de atención primaria sin éxito. "No puedo ver a mi médico y yo estoy tranquila porque soy joven y mis problemas no son urgentes, pero ¿qué pasa con los mayores? ¿qué pasa con mis abuelos?".

"Queremos que se apueste más por la sanidad pública y no lo que está ocurriendo ahora, que está falleciendo gente sobre todo en el medio rural", han defendido los portavoces de UGT y CCOO, Juan Francisco Martín y Daniel Mesa respectivamente, en la manifestación que ha tenido lugar en Granada. "Este Gobierno quiere privatizar la sanidad pública y desde los sindicatos no lo vamos a permitir".

Granada, escenario de defensa de la sanidad

Así se ha sumado Granada a las manifestaciones andaluzas por la defensa de la sanidad pública y contra la gestión de la Junta de Andalucía que han convocado UGT y CCOO en todas las capitales de provincia. Lo ha hecho en la primera gran movilización tras la pandemia, con 5.000 personas según fuentes policiales, y con el recuerdo de las que protagonizaba la Marea Blanca a la que consiguió unificar el médico de urgencias Jesús Candel ‘Spiriman’ hace ya cuatro años, en tiempos del Gobierno socialista. Aquellas concentraciones masivas de personas, con 100.000 asistentes en algunas de ellas, sirvieron para revertir la fusión hospitalaria que planteaba la Consejería de Salud del Gobierno de Susana Díaz y limaron el liderazgo socialista de Andalucía.

Ahora, en el último año de mandato de Juan Manuel Moreno Bonilla al frente del Ejecutivo regional, los sindicatos sanitarios de UGT y CCOO han cogido el testigo de las movilizaciones y han clamado por una sanidad pública de calidad. Uno de los leitmotiv que ha llevado a recorrer las calles del centro de Granada ha sido la demora asistencial, es decir, el retraso para la atención sanitaria y la falta de personal. Otro, ha sido reclamarle a la Junta que cumpla sus compromisos con la mesa sectorial, especialmente sobre el desarrollo de la carrera profesional que debía haberse implantado desde el 1 de enero y por el que esperan más de 60.000 trabajadores de Salud. Sin embargo, a esta marcha se han unido colectivos de todos los ámbitos sociales, en una manifestación transversal en la que también han estado presentes políticos del PSOE, aunque no en primera fila.

Eso sí, tanto el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, como el nuevo número 2 de Juan Espadas, Noel López, han aprovechado para hablar antes de que empezasen a recorrer el centro de Granada. "Hoy acompañamos esta manifestación porque creemos que el Gobierno andaluz está haciendo oídos sordos al problema que se está generando en el sistema sanitario", ha defendido López como representante del PSOE-A. Por su parte, Entrena ha recordado que llevan tiempo recordando, desde las más de 100 alcaldías que tienen los socialistas en Granada, el "desamparo" al que se ven sometidos los ciudadanos. También ha estado el parlamentario andaluz de Unidas Podemos Chus Moreno, quien ha manifestado que Juan Manuel Moreno "juega con la salud de todos nosotros".

Que acabe la demora asistencial

A diferencia de lo que ocurría cuando eran las mareas blancas convocadas por Jesús Candel las que se manifestaban y eran los socialistas los que estaban ausentes, en esta ocasión han sido los representantes del PP los que no se han dejado ver por una movilización que critica directamente contra su gestión al frente de la Junta de Andalucía. Con mascarillas tras las pancartas, los asistentes han pedido a la Consejería de Salud que invierta más en sanidad pública y que acabe con la demora asistencial que está lastrando al sistema sanitario andaluz. Ni siquiera la amenaza de lluvia ha frenado a los manifestantes a participar en la primera movilización importante que sufre el Gobierno de Moreno Bonilla, algo imposible en los dos últimos años debido a la alta incidencia de la pandemia.

El recorrido de esta manifestación, que ha arrancado pasadas las 12 del mediodía desde Puerta Real, ha llevado a los asistentes hasta la sede del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada al final de Gran Vía. Al contrario de lo que ha ocurrido en anteriores ocasiones, cada colectivo y sindicato ha marchado en su propio grupo y no se han mezclado hasta llegar frente a la Delegación andaluza. Por otra parte, los participantes han sido en su mayoría personas de mediana y avanzada edad. Pocos jóvenes tras las pancartas en la ciudad nazarí.