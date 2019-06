El líder del PP de Granada desmiente al alcalde de Cs y asegura que le sustituirá en la alcaldía dentro de dos años

Tras nueve días de silencio, Sebastián Pérez ha hablado. Y lo ha hecho para no dejar indiferente a nadie. Porque el líder del Partido Popular de Granada ha asegurado poco antes de la Junta Directiva Provincial que ha celebrado este lunes que él será el alcalde de la ciudad dentro de dos años fruto del pacto al que su partido llegó con Ciudadanos el pasado día 15 de junio poco antes del pleno que eligió a Luis Salvador, de Cs, como nuevo regidor. "Confío en su palabra", ha apuntillado Pérez, aún sin enseñar ningún documento o acuerdo firmado.

Sus declaraciones dejan en evidencia de nuevo el pacto alcanzado por las tres derechas en Granada. No en vano, que Sebastián Pérez sostenga que lo que se firmó incluía que dentro de dos años habría cambio al frente de la alcaldía, viene a desmentir directamente al nuevo alcalde quien asegura que su proyecto es de cara a los próximos cuatro años. Desde el primer momento en que Luis Salvador tomó posesión de su cargo como primer edil, sus palabras han ido siempre en ese sentido: no habrá alternancia de poder.

Ahora, Sebastián Pérez ha vuelto a echarle leña a un fuego que ya viene caldeado. Toda vez que incluso el aparato regional de Ciudadanos con Juan Marín al frente ha apoyado a Luis Salvador sobre su proyecto para ser alcalde en todo el mandato, desde el PP-A habían declarado todo lo contrario. La secretaria general de los populares andaluces, Loles López, ya dejó claro la semana pasada que el acuerdo al que se llegó entre Ciudadanos, PP y Vox para gobernar Granada incluía que hubiese alternancia en la Alcaldía.

La moción de censura sigue en el aire

La situación es de todo menos serena en el Consistorio granadino. Mientras Ciudadanos y PP se pelean por quién será el alcalde, queda claro que alguien miente. Entre los dos partidos suman 11 concejales (4 de los cuales son de Cs) y esa cifra no les da para mantener la mayoría absoluta que precisa de 14. Por eso necesitan los 3 de Vox que son los terceros en discordia y los primeros que dejaron caer la posibilidad de una moción de censura que cada vez parece menos improbable.

Onofre Miralles, portavoz de la extrema derecha granadina, también desmiente al alcalde cuando este asegura que Vox no entrará en el equipo de Gobierno. Miralles sostiene justo lo contrario, que el pacto al que se llegó incluía que su partido tuviese poder de decisión en el gobierno municipal y de hecho en las últimas horas se ha deslizado por parte de su formación que quieren el control de servicios clave como el de la Policía Local. De momento, ni van a entrar ni la ciudad tiene corporación municipal que la dirija más allá de su primer edil, Luis Salvador.

Las siete vidas de Sebastián Pérez

El líder del PP, Sebastián Pérez, que aspira a ser el alcalde dentro de dos años si es cierto el acuerdo alcanzado con Cs al que alude, ha vuelto a sorprender a todos por sus palabras y por sus hechos. A Pérez se le daba por desaparecido en la última semana y media después de que incluso no compareciera como portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Granada y dejara su sitio a César Díaz, su número dos. Por lo que los rumores apuntaban a una posible dimisión por su parte.

Nada más lejos de la realidad: Sebastián Pérez se queda y vuelve a demostrar que su control del PP de Granada es más que amplio. No así sus apoyos fuera de la provincia, porque desde el partido en Sevilla y en Madrid ya se le ha pedido en alguna ocasión que diese un paso a un lado que de momento no está dispuesto a ejecutar. Porque no sólo se esperaba que Pérez pudiese marcharse tras el fracaso del acuerdo que le privó de ser alcalde pese a haber logrado ser la segunda fuerza más votada después del PSOE; no se descartaba tampoco que Sebastián llevara a cabo una purga interna que de momento no se ha producido.

El PSOE a la espera

Si la derecha se pelea, la izquierda permanece a la espera en Granada. El PSOE, que ganó las elecciones municipales por primera vez en 30 años y logró 10 concejales, se conforma con ver con cautela los movimientos de sus rivales. No en vano, Francisco Cuenca, que ha sido el alcalde en los últimos tres años, podría regresar si se llevara a cabo la moción de censura que planea sobre el Consistorio.

Para ello podría contar seguro con los tres concejales de Podemos-IU que ha permanecido en un segundo plano desde la investidura de Luis Salvador. En cualquier caso, en el seno de la izquierda las fuentes consultadas creen que todo lo que está pasando entre PP, Cs y Vox no es más que una representación teatral que no llegará a nada. La realidad es que a día de hoy no hay equipo de Gobierno y parece poco probable que se decida pronto. Luis Salvador permanece como el alcalde con más poder de toda España al tener en sus manos todas las competencias de la ciudad mientras Sebastián Pérez sigue "confiando en su palabra".