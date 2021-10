La alcaldesa de Motril denuncia la filtración de sus datos mientras los partidos políticos le piden que dimita por pagar su condena con fondos públicos

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), sigue defendiendo su inocencia tras la filtración que ha destapado que pagó con dinero público la multa de una condena que se le impuso hace dos años. La información, desvelada por elDiario.es Andalucía, ha provocado una catarata de reacciones que han llevado a varias formaciones políticas motrileñas a pedir la dimisión de la regidora. Una situación que se produce apenas unas horas antes de que García Chamorro sea elegida como presidenta local del Partido Popular de Motril.

En declaraciones a la Cadena Ser, la regidora dice estar "tranquilísima", califica de “ruido” la información publicada y sostiene que ha sido dirigida por un grupo de afiliados que no están en sintonía con ella. “Hay una serie de personas que no están de acuerdo en que yo sea la presidenta del partido y están intentando hacer ruido para enturbiar el gran acto que tiene que realizarse (en referencia al Congreso local de este viernes)”. Por eso, anuncia que va a acudir a la justicia para demandarlas.

García Chamorro irá al juzgado para que “caiga quien caiga” por haber filtrado sus datos bancarios porque “no todo vale en política”. La alcaldesa entiende que se trata de una comunicación interesada que no tiene recorrido porque contó con el respaldo de la asesoría jurídica del Partido Popular. “Entendían que esto eran gastos jurídicos y que estaba perfectamente justificado que se pudieran pagar con dinero del grupo municipal porque entonces era concejala del Ayuntamiento de Motril”. Y dice que no es la primera vez que ocurre un caso similar porque el PSOE motrileño ya utilizó sus cuentas municipales para pagar otra condena durante el anterior mandato.

"Una cosa es la multa y otra los costes jurídicos"

Sobre por qué pagó su multa el PP del Ayuntamiento de Motril y no el de Diputación, García Chamorro matiza que “en ese momento se optó por esa solución porque era lo más ágil”. E insiste en que “una cosa es la multa y otra cosa son los costes jurídicos que es lo que se ha pagado con ese dinero”. Sin embargo, este medio ha tenido acceso a la sentencia por la que debía afrontar el abono de 4.616,15 euros y el Juzgado de lo Penal 5 de Granada indica explícitamente que Luisa García Chamorro es quien debe hacer frente al pago de la condena y nadie más y por lo tanto tampoco el grupo municipal del Partido Popular.

Las declaraciones de la alcaldesa tras la información desvelada por elDiario.es Andalucía han provocado un clima de “tensión” en el Ayuntamiento de Motril y en el seno del PP de Granada, según fuentes políticas consultadas. Por un lado, la regidora ha tratado de seguir con su agenda política sin entrar a más valoraciones y por el otro, dos partidos de la oposición ya le han pedido que dimita. PSOE e Izquierda Unida de Motril han comparecido ante los medios para pedirle a Luisa García Chamorro que se vaya.

"Dimita ya"

La exalcaldesa motrileña y portavoz socialista, Flor Amón, ha sido tajante pidiendo la renuncia de la regidora: “Luisa García Chamorro tendría que dimitir ya por usar, como reconoce ella misma en la información de elDiario.es, dinero del PP de Motril. Es decir, dinero de todos los motrileños y motrileñas, dinero nuestro, para pagar una condena suya por injurias, por mentir a sabiendas para hacer daño a una buena persona”.

Unas palabras que han tenido su réplica también en IU a través de la portavoz Inmaculada Omiste. “No debe seguir al frente de la Alcaldía de Motril ni un minuto más”. Y añade que Luisa García Chamorro “vuelve a faltar a la verdad porque la Intervención municipal no ha podido validar ese gasto del Grupo Municipal porque no se están fiscalizando las cuentas de los Grupos municipales en el Ayuntamiento de Motril”.

Mientras eso ocurre en el Ayuntamiento motrileño, el Partido Popular de Granada sigue guardando silencio. Fuentes internas del partido aseguran que no van a hablar del tema, pero que conocían de la existencia de esos pagos porque el presidente provincial, Francisco Rodríguez, ya había sido informado. Pese a ello, no solo no ha hecho nada al respecto, sino que respaldó a García Chamorro hace tan solo un mes cuando eligió Motril como el lugar para celebrar su primer acto de inicio del curso político al frente de los populares granadinos.

Un escenario que no parece el más favorable para que el PP de Motril celebre el Congreso local que debe elegir a Luisa García Chamorro como su presidenta. La cita, que tiene lugar este viernes 8 de octubre, estará marcada por la información del pago de su multa con dinero pública, hasta el punto de que, según ha podido saber elDiario.es Andalucía, no habrá nadie de la cúpula provincial en el acto. “En las últimas horas, la alcaldesa se ha puesto a llamar a todo el mundo para que acuda”, dicen en el seno del Partido Popular.

Por otra parte, fuentes de la formación también avanzan que se están preparando acciones para que se depure la responsabilidad que ha tenido García Chamorro en el pago de este dinero público. Las personas consultadas no descartan una impugnación del Congreso local o acudir a la justicia para que se investigue lo ocurrido con las cuentas municipales después de que la alcaldesa haya reconocido los cobros. Una situación que pone al límite a la regidora, aunque no tiene previsto dimitir y, de momento, desde la dirección provincial no se va a tomar ninguna decisión contra ella.