Marifrán Carazo se hace con la mayoría absoluta y recupera la Alcaldía de Granada para el PP siete años después

El Partido Popular volverá a gobernar en Granada siete años después. Los populares han ganado con mayoría absoluta (15 concejales) los comicios locales y Marifrán Carazo, ex consejera de Fomento del Gobierno andaluz, será la primera alcaldesa de la historia de la capital granadina. Pese a perder el bastón de mando, el PSOE logra igualar sus resultados de 2019 obteniendo un concejal más (10), pero la división de las izquierdas, que se quedan sin representantes y la desaparición de Ciudadanos, decantan la balanza en favor de los populares. Vox empeora con respecto a 2019 y pierde un edil.

Casi un año después de que Juan Manuel Moreno Bonilla se hiciese con la mayoría absoluta en la Junta de Andalucía, una de sus apuestas personales le ha emulado en Granada. Marifrán Carazo, que dejó Fomento para regresar a tierras granadinas, hace historia al ser la primera alcaldesa de la ciudad de la Alhambra. Y lo hace además duplicando el número de concejales que logró el PP de Sebastián Pérez en 2019. Por primera vez en casi una década, no habrá posibilidades de pacto en la plaza del Carmen.

Y no lo habrá porque esta vez Francisco Cuenca, el alcalde saliente del PSOE, no podrá volver a sentarse en sillón del regidor por ninguna circunstancia ajena al designio de las urnas cómo le ocurrió en 2016 y en 2021. Cuenca ha sumado los mismos ediles más que hace cuatro años, pero la mayoría absoluta de los populares le deja sin margen de maniobra. De hecho, el salón de plenos pasa de estar atomizado a rozar el bipartidismo con la única presencia de Vox como alternativa a populares y socialistas. Sin Ciudadanos ni las partidos a la izquierda del PSOE.

Lejos quedan así los malos tiempos para el Partido Popular de Granada, al menos en cuanto a su capital. Desde que fuese detenido el exalcalde Torres Hurtado, en el marco de la 'Operación Nazarí', los populares no han hecho más que encadenar decepciones políticas. Primero con el fracaso electoral que supusieron los siete ediles de 2019 y después con un bipartito con Ciudadanos en el que acabaron marchándose del equipo de Gobierno tras un harakiri del entonces cabeza de lista, Sebastián Pérez.

Ahora, el Partido Popular tendrá cuatro años para ejercer su labor de gobierno y lo hará en sintonía con la Junta de Andalucía. Algo que no ha sido habitual en este siglo ya que Granada y el Ejecutivo han estado habitualmente gobernados por la oposición. Lo que no sucederá es que las izquierdas alternativas puedan ejercer su control al gobierno local puesto que no habrá representantes de ninguna de las candidaturas. Granada Unida y Podemos-Alianza Verde-Independientes, que en 2019 se presentaron en Unidas Podemos, se han quedado fuera al arrebatarse mutuamente las posibilidades de obtener el 5% de los votos que permitían obtener al menos un concejal.